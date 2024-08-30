🧠Мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀
Найдите предметы, начинающиеся на букву “В”. Вроде бы их 15😉
Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий.
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Комментарии32
Начала считать, нашла пока 11
Ищу дальше
Отлично идете, Виктория🚀
13 ))
14
Таксь я назвала 15 предметов словами на букву В
Но в 2-х у меня нет уверенности, что так можно ))
Попозже ответ скину) На выхах может напомнит кто-нибудь😉
Нельзя спойлерить совсем никогда? ((
Да накидывайте варианты😉Особенно интересны два варианта под сомнением))
Значит с сомнительных и начнем.
1. Вход он же выход
2. Веревочка (синоним скакалки)
Веревочная скакалка и у меня под вопросом, а вход-выход я даже не рассматривала
Вход/выход оборудован специальным устройством)))
Устройство для входа-выхода-выезда-въезда я рассматривала в разобранном виде.
Что-то анекдот вспомнился...
Приходит сильно пьяненький мужичок домой и сходу задаёт вопрос жене:
- Что у меня в правом кармане на букву "П"?
Жена радостоно:
-Получка?!
- Нет! Путылка! А что у меня в левом кармане на букву "А"?
- Аванс?
- Опять нет! Ащо одна путылка!
у меня тоже 11. пока
В оригинале на выполнение этого задания дается одна минута😏Ну мы не будем жестить😄
Чувивую себя умственно отсталой теперь )
Ой, не вы одна...
Почему то меня это порадовало ))
Виктория, ну уж не надо) Это я ни как не могу осилить задания в ваших постах😄С картошкой попал, потому что готовил такое задание😄
Вот если раскрасить предметы в разные цвета, то точно мы их определим.😂
Как предложение?