Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель

🧠Мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀

Найдите предметы, начинающиеся на букву “В”. Вроде бы их 15😉

Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий.

✅Финмодель | Платежный календарь | ДДС | ОПиУ | Точка безубыточности | Маржинальность | Малый, средний и крупный бизнес👉Обращайтесь за советом

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