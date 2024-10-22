📢Позитива нам в ленту

Салют, бизнес-сообщество🚀
Ловите картинки с забавным описанием. В конце статьи будет ссылка на источник. Там еще есть фотки. Придумайте свои описания и кидайте в комменты✅
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Владислав Савушкин, независимый эксперт по стратегии и финансам.
Комментарии6
Извините, что не в тему, я про пятничный мозгонапрягатель хотела спросить)))
Он был 18.1.024, нет? 😄
Мозгонапрягатель всегда в тему😉😁
На прошлой неделе не было. Сделал для всех творческую паузу😄На эту пятницу 25.10 пост уже готов😉
Пингвины - это кадр из сериала Бригада)))
а кто из них Безруков?
Второй слева
Точно)))