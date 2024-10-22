Владислав Савушкин
Общество

📢Позитива нам в ленту

Давайте немного отвлечемся от отчетности и повеселимся.

Салют, бизнес-сообщество🚀

Ловите картинки с забавным описанием. В конце статьи будет ссылка на источник. Там еще есть фотки. Придумайте свои описания и кидайте в комменты✅

Я вам тут подписку хочу предложить! Ну вы поняли, да?😏
Налоговая на выездной👽
Какой НДС?! Да на УСН он нужен?!🔞
Я вам тут а-Ква-нсовый отчет принес🤬
Сдали отчетность😎

Креативим😄 Вот тут источник 👈(тык)

А вот здесь подписываемся 👈(тык)

Владислав Савушкин, независимый эксперт по стратегии и финансам.

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