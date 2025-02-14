🧠Пятничный мозгонапрягатель. 6/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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Владислав савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии33
Так, 12 нашла, осталось чуть-чуть...
+1, бонусное отличие)
Мне кажется, что молодой человек с картинки похож на вас!)))
Есть чутка)
Т.е. я не одна это заметила?)))
Да по-ходу я один этого не заметил)))
9 пока)
10
Отличная динамика)
Всё - 13! Теперь буду искать придирчиво 🧐 Может, ещё чего найду...
ищите пирог!
а ещё... ну вот наверняка количество снежинок будет разным!
Так уже! Это пирог Шрёдингера - он в чемодане!
Открою секрет! Во всех подобных заданиях есть пирог))