Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 6/52

Бухгалтеры, ищем отличия.
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 6/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

✅Билет на Бухгалтерскую весну 2025 заждался тебя (👈тык)

Найдите 12+1 отличие на картинке

❗Бухгалтеры, ставтье лайк🧡и подписывайтесь на меня

Донаты приветствуются💲

Владислав савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Комментарии

33