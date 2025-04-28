💥Опа news. ТОП-5 новостей на 28 апреля

1️⃣Стартует короткая рабочая неделя

Не забудьте не прийти на работу в четверг 01.05.25 года. Да-да-да! Мы начинаем мини-рабочую неделю всего в три дня: понедельник⏩вторник⏩среда.

Ну это новость локального значения, а вот вопрос помасштабнее⏬️