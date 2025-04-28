ЦОК КПП УСН 28.04 Мобильный
Владислав Савушкин
Обзоры новостей

💥Опа news. ТОП-5 новостей на 28 апреля

Трехдневка — реальность. Увольнение за опоздание — прошлый век. Декларацию по НДС можно не сдавать, но есть нюанс.

1️⃣Стартует короткая рабочая неделя

Не забудьте не прийти на работу в четверг 01.05.25 года. Да-да-да! Мы начинаем мини-рабочую неделю всего в три дня: понедельник⏩вторник⏩среда.

Ну это новость локального значения, а вот вопрос помасштабнее⏬️

Что делать с Мозгонапрягателем

Анонимный опрос

Проголосовали 10 человек

2️⃣Пришел на собеседование на 25 минут раньше — получи отказ

Мэтью Преватт, владелец клининговой компании в Джорджии (не Россия), искал сотрудника. Очередной кандидат пришел на собеседование на 25 минут раньше назначенного времени и… сразу поучил отказ⛔

Метью, который Преватт, объяснил отказ следующим⏬️

  • соискатель не умеет распоряжаться своим временем

  • кандидат не уважает время других людей

А главное, потенциальный сотрудник, который просидел в офисе 25 минут, мог наслушаться рабочих разговоров. А это непорядок!

Мэтью, ты неправ! Или прав?

Как считают Клерки?😉

3️⃣Первый раз бывает только раз

Власти решили поддержать предпринимателей, которые впервые станут плательщиками НДС, и опубликовали в своем Tg-канале (у них есть телега?🤥) вот что ⏬️

К ним (предпринимателям) не будут применяться штрафные санкции за непредоставление в срок первой налоговой декларации по НДС, если такая налоговая декларация впервые представляется за любой из кварталов 2025 года.

Ну это вы и без меня знаете, да? А вот формулировочка прикольная

Такое решение должно помочь бизнесу спокойно перенастроить бухучетные программные обеспечения, а также внимательно изучить порядок заполнения декларации по НДС, уточнили в кабинете министров.

У кого получилось спокойно перенастроить бухучутные программные обеспечения? Или без психов не обошлось?

4️⃣Не ключевая ставка обычно губит, а к одиннадцати — туз

ЦБ сохранил ключ на 21%. В пятницу про это стало известно на очередном заседании совета директоров Центробанка. Несложное решение, согласны?

Вот попробовали бы они заглянуть в пятницу на Мозгонапрягатель! Вот где реально надо шевелить мозгами🤯

5️⃣Снег кружится, кружится, летает

Синоптик всея руси Роман Вильфанд сказал, что майские праздники будут холодными. Да и вообще россияне избаловались из-за потепления климата. Поэтому негативно воспринимают майские заморозки🥶

Ясно, понятно, ок. Спасибо, Роман Менделеевич😏

0️⃣28 апреля — Национальный день черничного пирога😁

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

139 подписчиков 156 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

64
  • Ирина
    images (12).jpeg

    Доброе утро.

    Владислав, с почином!!!

  • Ирина

    Майские жду с нетерпеньем, точно не буду думать о работе.

    Новость про декларацию по НДС просто прибила. Как теперь всё просто, в телеге написали - и на тебе, закон.

    У нас похолодало, ночью +2. А на той неделе с коротким рукавом рассекали😥

    • Владислав Савушкин
      Бизнес-эксперт

      Майские жду с нетерпеньем, точно не буду думать о работе.

      Мне бы так))

      Новость про декларацию по НДС просто прибила. Как теперь всё просто, в телеге написали - и на тебе, закон.

      Теперь закон считается принятым, если прошел третье телеграммное чтение)))

      У нас похолодало, ночью +2. А на той неделе с коротким рукавом рассекали😥

      Я в диапазоне трех недель ходил в пуховике-шертах-снова в пуховике)))