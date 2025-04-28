💥Опа news. ТОП-5 новостей на 28 апреля

1️⃣Стартует короткая рабочая неделя
Не забудьте не прийти на работу в четверг 01.05.25 года. Да-да-да! Мы начинаем мини-рабочую неделю всего в три дня: понедельник⏩вторник⏩среда.
Ну это новость локального значения, а вот вопрос помасштабнее⏬️
Что делать с Мозгонапрягателем
Анонимный опрос
2️⃣Пришел на собеседование на 25 минут раньше — получи отказ
Мэтью Преватт, владелец клининговой компании в Джорджии (не Россия), искал сотрудника. Очередной кандидат пришел на собеседование на 25 минут раньше назначенного времени и… сразу поучил отказ⛔
Метью, который Преватт, объяснил отказ следующим⏬️
соискатель не умеет распоряжаться своим временем
кандидат не уважает время других людей
А главное, потенциальный сотрудник, который просидел в офисе 25 минут, мог наслушаться рабочих разговоров. А это непорядок!
Мэтью, ты неправ! Или прав?
Как считают Клерки?😉
3️⃣Первый раз бывает только раз
Власти решили поддержать предпринимателей, которые впервые станут плательщиками НДС, и опубликовали в своем Tg-канале (у них есть телега?🤥) вот что ⏬️
К ним (предпринимателям) не будут применяться штрафные санкции за непредоставление в срок первой налоговой декларации по НДС, если такая налоговая декларация впервые представляется за любой из кварталов 2025 года.
Ну это вы и без меня знаете, да? А вот формулировочка прикольная
Такое решение должно помочь бизнесу спокойно перенастроить бухучетные программные обеспечения, а также внимательно изучить порядок заполнения декларации по НДС, уточнили в кабинете министров.
У кого получилось спокойно перенастроить бухучутные программные обеспечения? Или без психов не обошлось?
4️⃣Не ключевая ставка обычно губит, а к одиннадцати — туз
ЦБ сохранил ключ на 21%. В пятницу про это стало известно на очередном заседании совета директоров Центробанка. Несложное решение, согласны?
Вот попробовали бы они заглянуть в пятницу на Мозгонапрягатель! Вот где реально надо шевелить мозгами🤯
5️⃣Снег кружится, кружится, летает
Синоптик всея руси Роман Вильфанд сказал, что майские праздники будут холодными. Да и вообще россияне избаловались из-за потепления климата. Поэтому негативно воспринимают майские заморозки🥶
Ясно, понятно, ок. Спасибо, Роман Менделеевич😏
0️⃣28 апреля — Национальный день черничного пирога😁
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии64
Доброе утро.
Владислав, с почином!!!
Доброе утро!
Да будет так!
Майские жду с нетерпеньем, точно не буду думать о работе.
Новость про декларацию по НДС просто прибила. Как теперь всё просто, в телеге написали - и на тебе, закон.
У нас похолодало, ночью +2. А на той неделе с коротким рукавом рассекали😥
Мне бы так))
Теперь закон считается принятым, если прошел третье телеграммное чтение)))
Я в диапазоне трех недель ходил в пуховике-шертах-снова в пуховике)))
Телеграмное чтение - огонь! 🔥
Амбассадор выходных! В окском природном заповеднике барсук лежал и чесал пузико))) У кого так же прошли выхи?
у меня!
"Это я была" (с)
Только я под одеялом! )))))) И ещё телевизор чего-то брехал, но чего - не помню....
Класс)))
Бреховизор)