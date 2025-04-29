💥Опа news. ТОП-5 новостей на 29 апреля

Минфин слил данные налоговой, бьет — значит учит и роботы заменят не только бухгалтеров!

1️⃣За плохое поведение — вон из класса

Сенатор Совета Федерации Наталия Косихина предложила дать учителям право выгонять из класса учащихся 5-11 классов за плохое поведение и нарушение дисциплины на уроках.

А сейчас нельзя что ли?

Если плохо себя ведет ученик 1-4 классов, то необходимо провести с ним индивидуальную беседу о вреде такого поведения для себя и окружающих.

Если же аналогичная ситуация происходит со старшеклассниками или обучающимися средней школы, то учителю необходимо гарантировать право сказать ученику постоять за партой или выйти из класса за неоднократное нарушение дисциплины. - поясняет сенатор. И все это надо делать без перегибов, по мнению сенатора🧐

А что, сейчас даже права такого у учителя нет?!

Я что-то в шоках. Вопрос не ради хайпа! Интересно, как сейчас реально с этим в школе? Я то помню времена, когда такое было нормой и учитель был авторитетом😎

2️⃣Роботы заменят хирургов

Ну про то, что скоро всех бухгалтеров заменят бездушные ДтКт000 мы уже наслушались. А вот Илон Маск заявил, что роботы смогут заменить хирургов. И это произойдет уже через пять лет.

Учитывая то, что у него есть нейротехнологическая ОООшка🤖Он точно что-то знает!

Кстати, сходили бы на прием к роботу-дантисту?!

3️⃣Прибыльное по з борище

Может быть, кто-то не знает, но с 2025 года ставка налога прибыль составляет 25%. Ставку повысили, и результат не заставил себя ждать. К концу апреля поступления в бюджет по налогу составили 780 млрд.рублей. Это, на секундочку, на треть больше, чем год назад. Молодцы😏

Данных за 1ый квартал ФНС еще не приводила, но их раскрыл Минфин на своем ресурсе “Электронный бюджет”. Хорошо хоть не в телегу выложил🤓

Ну а если прибыль предприятий будет сокращаться…Нет, не так! Если показатель сальдированной прибыли предприятий будет иметь неположительную динамику, то следующий год - 26, потом 27 будет…

Ну вы поняли😉Ставки сделаны, ставки еще есть

4️⃣Свет OFF

Переход на возобновляемые источники энергии…Ой💥 Редкое атмосферное явления стало причиной отключения электричества практически на всем Пиренейском полуострове.

Истина она где-то рядом, но так-то тема жесткая. Бац - и темно⚫

5️⃣💩 за 550 заказывали?

В Шанхае в одном из ресторанов предлагают посетителям десерт из 💩🐘. Сэт из 15 блюд с различными вариациями уникального ингридиента обойдется всего в 550$ (сущие копейки для такого изыска).

Перед тем, как предложить гурманам новую концепцию, основатели ресторана потратили семь лет на изучение тропических лесов провинции Юньнань… Семь лет люди шли к такому! Семь, Карл!

Звезду Мишлен - в студию⭐

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.