💥Опа news. ТОП-5 новостей на 29 апреля

1️⃣За плохое поведение — вон из класса
Сенатор Совета Федерации Наталия Косихина предложила дать учителям право выгонять из класса учащихся 5-11 классов за плохое поведение и нарушение дисциплины на уроках.
А сейчас нельзя что ли?
Если плохо себя ведет ученик 1-4 классов, то необходимо провести с ним индивидуальную беседу о вреде такого поведения для себя и окружающих.
Если же аналогичная ситуация происходит со старшеклассниками или обучающимися средней школы, то учителю необходимо гарантировать право сказать ученику постоять за партой или выйти из класса за неоднократное нарушение дисциплины.
- поясняет сенатор.
И все это надо делать без перегибов, по мнению сенатора🧐
А что, сейчас даже права такого у учителя нет?!
Я что-то в шоках. Вопрос не ради хайпа! Интересно, как сейчас реально с этим в школе? Я то помню времена, когда такое было нормой и учитель был авторитетом😎
2️⃣Роботы заменят хирургов
Ну про то, что скоро всех бухгалтеров заменят бездушные ДтКт000 мы уже наслушались. А вот Илон Маск заявил, что роботы смогут заменить хирургов. И это произойдет уже через пять лет.
Учитывая то, что у него есть нейротехнологическая ОООшка🤖Он точно что-то знает!
Кстати, сходили бы на прием к роботу-дантисту?!
3️⃣Прибыльное по
зборище
Может быть, кто-то не знает, но с 2025 года ставка налога прибыль составляет 25%. Ставку повысили, и результат не заставил себя ждать. К концу апреля поступления в бюджет по налогу составили 780 млрд.рублей. Это, на секундочку, на треть больше, чем год назад. Молодцы😏
Данных за 1ый квартал ФНС еще не приводила, но их раскрыл Минфин на своем ресурсе “Электронный бюджет”. Хорошо хоть не в телегу выложил🤓
Ну а если прибыль предприятий будет сокращаться…Нет, не так! Если показатель сальдированной прибыли предприятий будет иметь неположительную динамику, то следующий год - 26, потом 27 будет…
Ну вы поняли😉Ставки сделаны, ставки еще есть
4️⃣Свет OFF
Переход на возобновляемые источники энергии…Ой💥 Редкое атмосферное явления стало причиной отключения электричества практически на всем Пиренейском полуострове.
Истина она где-то рядом, но так-то тема жесткая. Бац - и темно⚫
5️⃣💩 за 550 заказывали?
В Шанхае в одном из ресторанов предлагают посетителям десерт из 💩🐘. Сэт из 15 блюд с различными вариациями уникального ингридиента обойдется всего в 550$ (сущие копейки для такого изыска).
Перед тем, как предложить гурманам новую концепцию, основатели ресторана потратили семь лет на изучение тропических лесов провинции Юньнань… Семь лет люди шли к такому! Семь, Карл!
Звезду Мишлен - в студию⭐
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии44
Доброе утро!
Фу, какая гадость эта ваша заливная 💩🐘!
Оно еще и заливное бывает?!😄
На выходных макарохи по-быстрому в духовке замутил) Это конечно не кулинарный шедевр, но может продать рецепт в Шанхай?😏
гранаты заложены 🙂
еще и крестиком вышиваете?
Пищевые)
Еще и новости выпускаю😎
О, макарошечки! Красиво! У меня сегодня фарфале с шампиньонами и сыром. В обед сфоткаю
Виктория, у вас всегда такие красивые названия блюд) А я тут своими макаронами😄
Что такое фарфале?
Тож макарошки - бабочки ))
Аааа) Знаю такие😉С грибочками нормас
это тоже макарошки
Вот это поворот🍝У меня только рожки или спагетти...И точка😄
Есть макароны, как ножи ))
Бабочки (фарфалле) и перья (пенне)
Минутка кулинарной терминологий)
Я вот кружочки (сферы) ел...тим-тим что ли или пти-пти🤔Кстати, с грибочками🍄
птитим
а ракушки большие и маленькие, а физулли, а букатини, а лапшичка, а вермишель...
Фузилли - спиральки
О! Вермишельку знаю) Гнезда еще хочу приготовить. Вспомнил)
Так что макарошек разных много как по форме, так и по составу. Со шпинатом и томатом уже ни кого не удивишь, как и с чернилами каракатиц. Есть с грибами, с углём, морковь...
Макарошки спокойно можно в подарки вкладывать и дарить кому нить, особенно так сказать в подарочной "продуктовой корзине".
Да ел такие. Ну че т такое себе))
Прикольно) С твердым дорогим сыром сразу можно)
это смотря какой процент добавок. когда он совсем маленький, то это более для окраса изделия, а когда % в составе солидный, тогда и вкус и ароматика иные совсем.
ну так там и макарошки под стать, ценником рублей 600-900р и более
Ну что-то среднее было, во ВкусВилле брал. Цвета больше, чем вкуса было.
тюрляля с лапе.зд.ронами (с)
Ждем фотокарточки в рубрике "Что есть бухгалтер"
Ой, всё
Доброе все еще утро!
Котонизатор, как каппучинизатор😁🐱