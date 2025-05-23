🧠Пятничный мозгонапрягатель. 20/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии35
С темой орфографии плавно перетекаем в Мозгонапрягатель😄
17 слов готовы, некоторые можно и с вариантами))
Необычное сегодня задание, да?
@vladsavushkin, класс!
Спасибо)) я ждала))
@Королева,
@vladsavushkin, да, разнообразие для мозгов полезно 😄
@IriEro, точно! А то все цифры, цифры
и не просто цифры, а всё про деньги-деньги!
Сегодня прикол был... Сижу завтрикаваю... на столе лежит коробка с колёсами, на коробке стандартная для многих напоминалка цитирую дословно
читаю про себя
"три рубля в день по 1 тыще"....
понимаю что что-то не сходится, но что ????
@Arhimed0, просчитался, но где))
Да, есть такая тема. Все что вижу - перевожу в деньги (ну типа того)
@Arhimed0, есть такая тема😏😀
Солько слов надо найти? У меня получилось 17, некоторые в нескольких экземплярах.
Прикольно!
Там полосочками синими отмечено. У меня плохо со счетом😏
@vladsavushkin, у меня хорошо)
Я распечатала и пронумеровала все полосочки))
17
@Королева, профессиональный подход к делу😉
@Королева, интересно читать такие комментарии) Люди заморачиваются прям)) Прикольно😉