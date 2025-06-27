🧠Пятничный мозгонапрягатель. 25/52
Клерки, общий сбор. Ищем лишние слова.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите лишнее слово в каждой группе🔽
Мне одному показалось, что буквы в словах перепутались🤔Разберитесь для начала с этим, а лишнее слово само собой найдется😏
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Комментарии12
ой, нет, не сегодня(
Что так?)
Клерки, общий сбор! Я так быстро печатаю, что перепутал буквы местами в словах🙃Разберитесь, пожалуйста и найдите лишнее в группах😉
Мозгонапрягатель 25/52...прикольно)
Шомакра - мошкара ))
в общем не сразу поняла, что еще и ромашка
Отличное задание!
Это волгоградская деформация) как профессиональная, только местная))
@Алейда, точно точно ))
Прикольное, да)