🧠Пятничный мозгонапрягатель. 25/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите лишнее слово в каждой группе🔽

Мне одному показалось, что буквы в словах перепутались🤔Разберитесь для начала с этим, а лишнее слово само собой найдется😏

Группа 1 Ветерлози Ксирем Селыпсо Нфе Госимонь Проголосовали 10 человек

Группа 2 Мечандо Монил Лякобо Саньпеил Проголосовали 11 человек

Группа 3 Шомакра Бкачаоб Квилеса Згадивок Проголосовали 9 человек

Группа 4 Нуокь Ущак Рдевюлб Аарьск Проголосовали 10 человек

Группа 5 Мемтрреот Чико Найлике Ысча Проголосовали 9 человек