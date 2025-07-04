🧠Пятничный мозгонапрягатель. 26/52
Клерки, общий сбор! Отправляемся в кинотеатр искать предметы.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Комментарии34
О, быстренько сегодня
С поставленной задачей справилась! Пятницу считаю открытой
Я думал, что после Мозгонапрягателя пятницу можно считать закрытой😄Как минимум рабочую😉
@Владислав Савушкин, вы про рабочую, а я про отдыхательную
Сегодня быстро прям)