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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

✅От самозванца слышу!

Каждый третий работник страдает синдромом самозванца. Это в Рязани. Караул! Ну ничего, и тебя вылечим и ....
✅От самозванца слышу!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Кстати! Среди руководителей каждый третий тоже - самозванец. Что же это за зверь такой? Не руководитель, а синдром самозванца. Три строчки теории, прежде чем перейти к самому интересному.

Синдром самозванца - это психологическое состояние, которое сопровождается чувством неуверенности и возникает из-за неспособности признать свои успехи, приписать себе свои же заслуги.

СВОИ выделил, заметили? Поняли?

Чем опасен этот синдром?

  • вы будете менее заметны, чем коллеги по цеху

  • продвижение по карьерной лестнице растянется во времени на неопределенный срок

  • ваш заработок будет меньше, чем у более проявленных коллег.

Допускаю, что это надо не всем, но сейчас не об этом. Здесь и сейчас про ручник, с которым мы движемся по жизни. Можно ли сняться с ручника? Говорят, что можно. И первый шаг на пути к выздоровлению - это признание и принятие этого самого самозванца. Кстати, узнать какой ты самозванец (только не говори, что это не про тебя) можно, пройдя короткий тест.

Пишивкомментариикакойтысамозванец😉
Пиши в комментарии какой ты самозванец😉

Есть еще и другие приемы по проработке синдрома самозванца, однако приводить здесь я их не буду. Во-первых, советы и практики там из серии легче сказать, чем сделать. Например, выпишите все свои регалии и достижения. Ну ок, у меня три красных диплома! А где мои миллионы, яхты, пароходы? У меня один диплом, если что😏

Во-вторых, автору самому есть над чем работать😃

А теперь самое интересное😏

А вы приняли своего самозванца? Проработали?

Вход в комментарии для самозванцев - свободный!

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

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