✅От самозванца слышу!

Каждый третий работник страдает синдромом самозванца. Это в Рязани. Караул! Ну ничего, и тебя вылечим и ....

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Кстати! Среди руководителей каждый третий тоже - самозванец. Что же это за зверь такой? Не руководитель, а синдром самозванца. Три строчки теории, прежде чем перейти к самому интересному.

Синдром самозванца - это психологическое состояние, которое сопровождается чувством неуверенности и возникает из-за неспособности признать свои успехи, приписать себе свои же заслуги.

СВОИ выделил, заметили? Поняли?

Чем опасен этот синдром?

вы будете менее заметны, чем коллеги по цеху

продвижение по карьерной лестнице растянется во времени на неопределенный срок

ваш заработок будет меньше, чем у более проявленных коллег.

Допускаю, что это надо не всем, но сейчас не об этом. Здесь и сейчас про ручник, с которым мы движемся по жизни. Можно ли сняться с ручника? Говорят, что можно. И первый шаг на пути к выздоровлению - это признание и принятие этого самого самозванца. Кстати, узнать какой ты самозванец (только не говори, что это не про тебя) можно, пройдя короткий тест.

Пиши в комментарии какой ты самозванец😉

Есть еще и другие приемы по проработке синдрома самозванца, однако приводить здесь я их не буду. Во-первых, советы и практики там из серии легче сказать, чем сделать. Например, выпишите все свои регалии и достижения. Ну ок, у меня три красных диплома! А где мои миллионы, яхты, пароходы? У меня один диплом, если что😏

Во-вторых, автору самому есть над чем работать😃

А теперь самое интересное😏

А вы приняли своего самозванца? Проработали? Вход в комментарии для самозванцев - свободный!