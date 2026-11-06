🧠Мозгонапрягатель 43/50
Клерки, общий сбор! Схематоз
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
Задание💯
Я придумал способ шифровать шестизначные числа, состоящие из всех цифр от 1 до 6. Правило такое: для каждой цифры числа записываю, сколько цифр справа от неё делятся на неё, а затем убираю само число. Например, если бы у меня было число 123456, то я бы его зашифровал как 521000.
❓Какое число я зашифровал с помощью последовательности цифр 042010❓
Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
дежавю? это же 41 мозгонапрягатель
Опять?