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Владислав Савушкин
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🧠Мозгонапрягатель 43/50

Клерки, общий сбор! Схематоз

279 просмотров50 открытий
4
🧠Мозгонапрягатель 43/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Задание💯

Я придумал способ шифровать шестизначные числа, состоящие из всех цифр от 1 до 6. Правило такое: для каждой цифры числа записываю, сколько цифр справа от неё делятся на неё, а затем убираю само число. Например, если бы у меня было число 123456, то я бы его зашифровал как 521000.

❓Какое число я зашифровал с помощью последовательности цифр 042010❓

🧠Мозгонапрягатель 43/50

Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

155 подписчиков257 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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