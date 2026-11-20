Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом. 💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲 Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

❓Задача❓

На одном секретном объекте у начальника охраны была задача - установить по периметру высоковольтный забор, чтобы никто не пробрался внутрь. Но объект был настолько секретным, что даже длина забора на всех участках оставалась тайной. Всё, что было у начальника охраны - это вот такая схема

❓Как начальнику охраны вычислить периметр объекта и возможно ли такое в принципе с такими неполными данными❓