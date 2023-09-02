Юрист на удаленке. Почему это выгодно клиентам?

После недавних событий большинство юридических фирм теперь работает на удаленке. В этой статье рассказываем о том, как мы начали работать на удаленке, и о том почему это выгодно и для нас и для клиентов.

Переход на удаленку: тенденции 2019 года

В 2019 году во время пандемии предприниматели перевели большинство сотрудников на удаленку, поэтому на момент открытия компании мы уже понимали, что нам предстоит работать в удаленном формате.

Первоначально мы искали клиентов в социальных сетях и брались за разовую юридическую помощь. Затем нашелся клиент которому нужно было за день до судебного заседания заменить ушедшего юриста который тоже работал на удаленке и пропал.

Мы согласились работать и столкнулись с проблемами.

Участие в судебных заседаниях

Как выяснилось судебные дела клиента проходили в разных регионах и ездить в каждое судебное заседание мы бы не смогли. Поэтому на начальных этапах через социальные сети искали представителей из нужного региона, чтобы тот за фиксированную сумму сходил в заседание. Расходы на выход в заседание мы перевыставляли клиенту.

В это время в отдельных судах стали появляться онлайн-заседания где участвовать можно по видеосвязи. В 2023 году онлайн заседания доступны в 103 судах, поэтому проблема выездов в другие регионы решилась сама собой.

Тем не менее, не все суды проводят онлайн-заседания, поэтому за 3 года мы нашли постоянных партнеров в 9 регионах, которые в случае чего ходят в суды.

Ознакомление с материалами дела

Проблема аналогична изложенной выше. Для того чтобы ознакомиться с делами клиента пришлось бы идти в каждый суд и фоткать отдельные страницы. Поэтому мы также искали представителей из регионов, которые за две три тысячи сходят в суд и ознакомятся с делом. Однако суды также продвинулись по этой части и позволили ознакамливаться с материалами дела онлайн. Поэтому вторая проблема тоже решилась сама собой.

Передача бумаг и отправка почты

С началом нашей работы мы поняли что для участия в судах требуются оригиналы исков, госпошлин и доверенностей. Поэтому мы просим клиентов либо самостоятельно отправлять в суд оригиналы либо направлять их нам для дальнейшей работы. С учетом того, что посещаем почту раз в неделю проблем с отправкой писем не возникает.

Доверие клиентов

На клиентов удаленка первоначально подействовала негативно. Клиенты выбирали юриста по рекомендации, дороговизне офиса, благодарственным письмам на стенах то есть триггеры доверия сформировались одни.

После перехода большинства юристов на удаленку эти триггеры исчезли и далеко не каждый клиент теперь переводил предоплату тем, кого не видел в глаза.

Учитывая это, первоначально мы работали в отсрочку (то есть услуги оплачивались после выполнения и согласования результата). Но как оказалось, со временем практика выработала новые тригеры (видеоотзывы,описания кейсов и интервью).

Более того, клиенты с которыми мы работали удаленно начали рекомендовать нас другим клиентом как удаленных юристов. Поэтому проблему с доверием клиентов также большинство юридических фирм также научилось решать.

В чем выгода для клиентов

Выгода для клиентов, при работе с удаленными юристами — экономия денег. Это объясняется тем, что у удаленных юристов иной объем затрат на услуги: не нужно платить за офис, аренду, оборудование и т.д. В большинстве стоимость работы удаленного юриста определяется только его трудозатратностью. Поэтому удаленные юристы устанавливают минимальную цену на услуги, что позволяет клиентам экономить на таких услугах.