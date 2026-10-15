Товарный знак используют без разрешения: как рассчитать компенсацию и почему здесь может потребоваться оценка

Товарный знак может быть ценным нематериальным активом: узнаваемое обозначение помогает отличать продукцию компании от товаров конкурентов и при определенных условиях поддерживает спрос и ценовую премию. Когда другая фирма начинает продавать товары под вашим обозначением или близким к нему, вы можете потребовать от нее денежную компенсацию через суд. Разберемся, какие способы защиты есть у правообладателя, как выбрать размер компенсации и в каких случаях для этого может потребоваться оценка права использования товарного знака.
Что такое товарный знак
Товарный знак - это обозначение, которое позволяет отличать товары производителя на рынке. Исключительное право на товарный знак, как правило, возникает после регистрации в Роспатенте.
Обозначение может быть разным. Например:
Словесным – «Яндекс», «Сбербанк»;
Изобразительным – нестандартный ежик, чье изображение принадлежит компании «Конфико»;
Комбинированным – обычно слово и логотип;
Объемным – фигура бутылки Coca-Cola;
Звуковым – музыкальные темы «Радио Шансон» или «АвтоВАЗ»;
Цветовым (Wildberries, Сбербанк);
Обонятельным – в начале 2010-х, например, был зарегистрирован в Роспатенте «Кожаный аромат».
При регистрации товарного знака Роспатент проверяет, соответствует ли обозначение требованиям закона. В частности, оценивается его различительная способность и наличие более ранних обозначений, которые могут препятствовать регистрации. При этом важен не только класс МКТУ (Международной классификации товаров и услуг), но и конкретные товары и услуги, для которых заявляется знак, а также вероятность смешения с уже охраняемыми обозначениями.
Что можно потребовать от нарушителя?
Представим ситуацию: вы зарегистрировали бренд, а другая компания стала торговать под ним без разрешения. Правообладатель в этом случае может обратиться в компетентные органы, если считает, что в действиях нарушителя имеются признаки административного правонарушения или преступления.
Также в его арсенале - ряд правовых средств, предусмотренных Гражданским кодексом. Он вправе:
потребовать изъять контрафактные товары из оборота и уничтожить их за счет нарушителя;
потребовать прекратить нарушение;
взыскать убытки, то есть реальный ущерб и упущенную выгоду (ст. 15 ГК РФ), которые нужно доказывать;
вместо возмещения убытков правообладатель может потребовать компенсацию.
Как рассчитать компенсацию?
Пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривает три варианта расчета компенсации. Правообладатель вправе потребовать от нарушителя:
Сумму в твердом размере от 10 тыс. до 10 млн рублей.
Двукратную стоимость контрафакта. Здесь расчет основывается на цене, по которой товар фактически реализуется или предлагается к продаже. Приведем пример. Между компаниями возник спор по поводу исключительного права на товарный знак. Правообладатель установил, что другая организация использовала обозначение при продаже научного оборудования и в сопроводительной документации без его разрешения. Суды признали нарушение исключительного права на товарный знак и взыскали компенсацию в размере 12,7 млн рублей - вдвое больше стоимости поставленного оборудования по соответствующему контракту (дело № А40-36777/21).
Двукратную стоимость права использования товарного знака. Компенсацию считают по обычной цене легального использования знака. В качестве основы используются показатели рыночных ставок роялти и условия действующих лицензионных договоров. Здесь надо учитывать, что суды не всегда взыскивают компенсацию по данному пункту в размере, рассчитанном правообладателем. Например, в деле № А40-272172/2021 акционерное общество потребовало 200 тысяч рублей за нарушение прав на свой товарный знак. Сумму оно рассчитало как двойную стоимость права использования знака и приложило лицензионный договор, по которому за такое право был предусмотрен единовременный платеж в 100 тысяч рублей. Суды с такой трактовкой не согласились, снизив размер компенсации до 19 тысяч рублей. Они приняли во внимание, что лицензионный договор распространялся на 21 класс МКТУ, тогда как нарушение было установлено в отношении товаров и услуг трех классов - 25-го, 26-го и 35-го. Кроме того, ответчик использовал обозначение двумя способами, предусмотренными лицензионным договором, в котором были указаны три способа использования.
Окончательную сумму определяет суд с учетом характера и срока нарушения, вины нарушителя и последствий. Для предпринимателей, которые не знали о том, что нарушают закон, действует отдельное правило: твердый размер компенсации - от 10 тысяч до 500 тысяч рублей, если расчет идет по стоимости товаров или права использования, то здесь используется размах от однократной до двукратной стоимости.
А есть ли примеры, когда с нарушителя взыскивают действительно крупные суммы?
Да.
Вот дело № А43-12664/2025. Юрлицо обратилось в суд, потребовав взыскать 8 млн руб. (двукратная стоимость товара) за использование трех товарных знаков на сайте при предложении массажных аппаратов. Суд первой инстанции в октябре 2025 года присудил 4 млн руб., апелляция и кассация оставили решение без изменения.
Еще один интересный кейс – дело № А40-282612/2024. Японская корпорация Makita подала иск к ИП, которая торговала незаконно на маркетплейсе. Первая инстанция согласилась, что факт нарушения есть, с предпринимателя взыскали 300 млн рублей. Апелляция не согласилась с расчетом, основанным на распространении средней цены товара на весь объем продаж, и определил компенсацию исходя из документально подтвержденной выручки - чуть больше 103 млн 700 тысяч рублей от реализации 11 589 единиц товара по 150 товарным позициям. Двукратный размер составил бы около 207 млн., но по заявлению ответчика о чрезмерности суд присудил однократную сумму. Впереди возможна кассация.
В суды, кстати, по поводу нарушения прав на товарные знаки обращается не только бизнес, но и государственные учреждения культуры. В 2018 году Большой театр России выиграл суд против московского хостела, который незаконно использовал товарный знак «BOLSHOI». Правонарушитель должен был заплатить 5 млн рублей.
Суд обосновал свое решение тем, что работа хостела под брендом Bolshoi наносит ущерб репутации Большого театра. Деятельность театра в сфере культуры ассоциируется исключительно с выдающимися достижениями, а сам бренд прочно связан в сознании потребителей со всемирно известными производителями и услугами премиального уровня.
Какие риски нужно учитывать перед обращением в суд
Как мы видим из представленных выше примеров, основных рисков несколько:
Во-первых, суд может снизить заявленную сумму. Основание - соразмерность и разумность (ст. 1252.1 ГК РФ), а для предпринимателей, которые не знали и не могли знать о нарушении, - еще и специальные пределы.
Во-вторых, расчет всегда нужно подтверждать объективными документальными данными, которые, например, позволяют определить количество и цену именно контрафактных товаров (Определение ВС РФ № 307-ЭС24-21900 по делу № А42-5880/2023).
Когда для расчета компенсации нужна оценка?
Оценка требуется не во всех спорах о товарных знаках. Тут все зависит от способа расчета компенсации и доказательственной базы. Если правообладатель требует двойную стоимость права использования знака, ему нужно доказать, сколько обычно стоит законное использование такого знака в похожей ситуации. Именно для этого, как правило, и понадобится отчет оценщика.
Приведем практический пример. Компания обратилась в суд за защитой своего бренда, и первая инстанция полностью удовлетворила иск, взыскав с нарушителя 700 тысяч рублей. Однако апелляция снизила сумму более чем в два раза - до 305 тысяч рублей, мотивировав решение так:
1. Базовый расчет по отчету оценщика: суд установил, что рыночная стоимость использования знака составляет 38 145 рублей в месяц. За 8 месяцев незаконного использования бренда чистая стоимость составила 305 тысяч рублей, что в двукратном размере дает 610 тысяч рублей.
2. Смягчающие обстоятельства: суд учел, что ответчик оперативно устранил нарушения, а его бизнес пострадал от пандемии коронавируса. На этом основании апелляция снизила итоговую компенсацию в два раза - до окончательных 305 тысяч рублей (дело № А28-1917/2020) .
Как происходит оценка товарного знака?
При расчете компенсации по стоимости лицензии оценщик должен определить ее рыночную цену для аналогичных условий и именно для того способа использования, который применил нарушитель. Для этого важны данные о лицензиях, ставках роялти, способе использования знака, сроке, территории, объеме и категории товаров. Если таких данных недостаточно, отчет может оказаться уязвимым для возражений другой стороны.
В целом для оценки товарного знака вне судебных споров могут применяться доходный, сравнительный и затратный подходы.
Доходный подход предполагает оценку будущих экономических выгод, связанных с использованием знака. Например, можно рассчитать условные лицензионные платежи, которые компания платила бы при использовании чужого обозначения, либо определить экономический эффект, связанный с наличием бренда.
Сравнительный подход основан на анализе сопоставимых сделок и лицензионных соглашений. Его применение зависит от наличия надежных данных о сопоставимых объектах и условиях сделок.
Затратный подход позволяет оценить затраты на создание или замещение аналогичного объекта, но такие затраты не всегда отражают его текущую экономическую ценность.
Зачем нужна оценка товарного знака вне суда?
Оценка интеллектуальной собственности полезна не только при судебных спорах. Она может потребоваться для:
целей бухгалтерского учета - исключительное право на товарный знак при соблюдении установленных критериев может учитываться в составе нематериальных активов;
сделок с исключительными правами - тут важны вопросы отчуждения права, франчайзинга, реорганизации и продажи бизнеса или его частей;
привлечения финансирования. Например, в Москве действует механизм льготного кредитования (до 5-8,5%) под залог интеллектуальной собственности для отвечающих установленным требованиям заемщиков. Однако для признания товарного знака нематериальным активом и получения кредита необходимо выполнить многочисленные юридические, учетные и программные условия: одного факта регистрации и отчета оценщика, конечно, будет недостаточно.
И что делать компании сейчас?
Первое. Проверьте, действует ли исключительное право на товарный знак и распространяется ли охрана на соответствующие товары или услуги. Сопоставьте зарегистрированное обозначение с тем, которое использует предполагаемый нарушитель. Сравнивайте комплексно, с точки зрения среднего потребителя, по трем признакам: фонетическому (как звучит), графическому (как выглядит) и семантическому (какой смысл передает). Если обозначения сходны («Dolki Kabana» и «Dolce & Gabbana»), а товары или услуги однородны, то возникает риск смешения, и стоит переходить к следующим шагам.
Второе. Зафиксируйте нарушение. Сохраните страницы сайта, объявления, сведения о продавце и ценах. При необходимости проведите контрольную закупку и нотариальный осмотр интернет-страниц. Выбранные способы фиксации должны позволять подтвердить обстоятельства, на которые вы будете ссылаться в суде.
Третье. Выберите способ защиты и предварительно рассчитайте компенсацию. Для этого оцените доступные доказательства: количество и стоимость товаров, обстоятельства использования обозначения, сведения о сопоставимых лицензионных договорах. При необходимости закажите независимую оценку права использования товарного знака.
Четвертое. Подготовьте претензию и проверьте соблюдение обязательного досудебного порядка. Сформулируйте требования о прекращении нарушения и выплате компенсации либо возмещении убытков.
Пятое. Если спор не удалось урегулировать, обратитесь в суд. Результат будет зависеть от доказанности исключительного права и нарушения, обоснованности выбранного способа расчета, представленных доказательств и оценки обстоятельств дела судом.