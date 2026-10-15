Товарный знак используют без разрешения: как рассчитать компенсацию и почему здесь может потребоваться оценка

А есть ли примеры, когда с нарушителя взыскивают действительно крупные суммы?

Да.

Вот дело № А43-12664/2025. Юрлицо обратилось в суд, потребовав взыскать 8 млн руб. (двукратная стоимость товара) за использование трех товарных знаков на сайте при предложении массажных аппаратов. Суд первой инстанции в октябре 2025 года присудил 4 млн руб., апелляция и кассация оставили решение без изменения.

Еще один интересный кейс – дело № А40-282612/2024. Японская корпорация Makita подала иск к ИП, которая торговала незаконно на маркетплейсе. Первая инстанция согласилась, что факт нарушения есть, с предпринимателя взыскали 300 млн рублей. Апелляция не согласилась с расчетом, основанным на распространении средней цены товара на весь объем продаж, и определил компенсацию исходя из документально подтвержденной выручки - чуть больше 103 млн 700 тысяч рублей от реализации 11 589 единиц товара по 150 товарным позициям. Двукратный размер составил бы около 207 млн., но по заявлению ответчика о чрезмерности суд присудил однократную сумму. Впереди возможна кассация.

В суды, кстати, по поводу нарушения прав на товарные знаки обращается не только бизнес, но и государственные учреждения культуры. В 2018 году Большой театр России выиграл суд против московского хостела, который незаконно использовал товарный знак «BOLSHOI». Правонарушитель должен был заплатить 5 млн рублей.

Суд обосновал свое решение тем, что работа хостела под брендом Bolshoi наносит ущерб репутации Большого театра. Деятельность театра в сфере культуры ассоциируется исключительно с выдающимися достижениями, а сам бренд прочно связан в сознании потребителей со всемирно известными производителями и услугами премиального уровня.