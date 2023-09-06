Устраняем сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1. Пример обработки

С помощью программы у консультантов 1С и аналитиков исчезнет головная боль по выяснению причин появления и устранению «непонятных» сумм, которые вылезли при заполнении ведомости. А бухгалтеры сами без привлечения специалистов 1С смогут избавляться от строк расхождений, которых в ведомостях быть не должно.

В больших компаниях часто возникают ситуации, когда при очередном заполнении документа «Ведомость в банк» или «Ведомость на счета» в конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.1» по некоторым сотрудникам в колонке «К выплате» отображаются записи сторно или задолженности прошлых периодов.

Чтобы понять причину такого поведения, пользователю приходится анализировать расчетные листки, формировать свод с разными вариантами фильтров и т.д. Уходит много времени, чтобы понять в чем дело, и не всегда приходит решение.

Обработка «Устранение сальдо в ведомостях ЗУП 3.1» решает эту проблему.

Теперь не нужно тратить время на анализ, а можно в «пару кликов» убрать это сторно по сотруднику, списку сотрудников или сразу по всей организации.

Пример работы обработки

При очередной выплате зарплаты формируем ведомость в банк и видим, что в первой строке по сотруднику тянется 72 рубля — из прошлого периода за апрель 2021 года.

Открываем обработку, указываем в ней период «Сентябрь 2022», указываем организацию и сотрудника, по которому возникло сальдо, далее нажимаем «Заполнить».

В результате будет заполнена табличная часть обработки. Далее нажимаем «Сформировать корр. документы».

Будет сформирован документ «Перенос данных» с набором записей регистров, необходимых для того, чтобы убрать данное сальдо.

После проделанных действий при повторном заполнении ведомости данного сторно уже не будет.

Если подобные ситуации нужно убрать сразу по всем сотрудникам организации, заполните в обработке только период и организацию (не указывая конкретных сотрудников). По нажатию кнопки «Заполнить расхождения» табличная часть будет заполнена всеми сотрудниками, у которых есть сальдо на начало указанного периода.

Наводим порядок в зарплате к выплате

С обработкой «Устранение сальдо в ведомостях ЗУП 3.1» ненужные сторно и задолженности, которые тянутся в ведомость, можно устранить за несколько секунд.

У консультантов 1С и аналитиков исчезнет головная боль по выяснению причин появления и устранению «непонятных» сумм, которые вылезли при заполнении ведомости. А бухгалтеры сами без привлечения специалистов 1С смогут избавляться от строк расхождений, которых в ведомостях быть не должно.