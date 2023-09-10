Как лишить родительских прав? Что говорит закон

Что говорит закон
Основания для лишения прав закреплены в ст. 69 Семейного кодекса. Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они допустили:
уклонение от обязанностей по отношению к ребенку (длительное уклонение от уплаты алиментов);
отказ забрать новорожденного из роддома или иных специализированных служб;
жестокое обращение со своим ребенком, препятствие посещению учебных заведений, принуждение к воровству и т.д.;
наличие хронической алкогольной зависимости или наркомании, подтвержденной документально медицинским учреждением;
совершение преступного деяния против жизни ребенка или других членов семьи (при этом потребуется доказать прямой умысел).
Данный перечень оснований является исчерпывающим, и только при наличии этого можно лишить родительских прав.
Лишить родительских прав может только суд при рассмотрении искового заявления. Кроме ответчика в процессе в обязательном порядке участвует органы опеки и попечительства, а также представитель прокуратуры.
Иск направляется всем участникам процесса, а затем в суд общей юрисдикции (районный, городской).
В качестве обоснования требований это может быть любое доказательство, свидетельствующее о том, что ответчика необходимо лишить родительских прав.
Семейным кодексом указаны последствия процедуры лишения прав.
Так, после того как суд примет решение, в дальнейшем родитель, лишенный прав, не сможет претендовать на наследство или алименты от детей, а вот их дети сохраняют право наследования; не могут получать государственную помощь, которая предназначена семьям, имеющим малышей (пособия, льготы и т.д.); не имеют права ограничивать в чем-либо детей, например, выезжать за границу; не могут участвовать в жизни ребенка, общаться и т.д.; не имеют права жить в квартире отпрыска или второго родителя, но дети сохраняют право пользования жилой недвижимостью.
Что касается алиментов после лишения родительских прав, то обязанности содержания несовершеннолетнего ребенка сохраняются.
Процедура лишения прав сложная и требует квалифицированной юридической помощи юриста/адвоката по семейным делам.
Комментарии