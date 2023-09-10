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Семейный кодекс

Как лишить родительских прав? Что говорит закон

Инициаторами судебных процессов могут быть как один из родителей, так и органы опеки и прокуратуры.
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Что говорит закон

Основания для лишения прав закреплены в ст. 69 Семейного кодекса. Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они допустили:

  • уклонение от обязанностей по отношению к ребенку (длительное уклонение от уплаты алиментов);

  • отказ забрать новорожденного из роддома или иных специализированных служб;

  • жестокое обращение со своим ребенком, препятствие посещению учебных заведений, принуждение к воровству и т.д.;

  • наличие хронической алкогольной зависимости или наркомании, подтвержденной документально медицинским учреждением;

  • совершение преступного деяния против жизни ребенка или других членов семьи (при этом потребуется доказать прямой умысел).

Данный перечень оснований является исчерпывающим, и только при наличии этого можно лишить родительских прав.

Лишить родительских прав может только суд при рассмотрении искового заявления. Кроме ответчика в процессе в обязательном порядке участвует органы опеки и попечительства, а также представитель прокуратуры.

Иск направляется всем участникам процесса, а затем в суд общей юрисдикции (районный, городской).

В качестве обоснования требований это может быть любое доказательство, свидетельствующее о том, что ответчика необходимо лишить родительских прав.

Семейным кодексом указаны последствия процедуры лишения прав.

Так, после того как суд примет решение, в дальнейшем родитель, лишенный прав, не сможет претендовать на наследство или алименты от детей, а вот их дети сохраняют право наследования; не могут получать государственную помощь, которая предназначена семьям, имеющим малышей (пособия, льготы и т.д.); не имеют права ограничивать в чем-либо детей, например, выезжать за границу; не могут участвовать в жизни ребенка, общаться и т.д.; не имеют права жить в квартире отпрыска или второго родителя, но дети сохраняют право пользования жилой недвижимостью.

Что касается алиментов после лишения родительских прав, то обязанности содержания несовершеннолетнего ребенка сохраняются.

Процедура лишения прав сложная и требует квалифицированной юридической помощи юриста/адвоката по семейным делам.

Семейный юрист

Семейный юрист

Руководитель в ООО Болдырев и Партнеры

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Комментарии

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