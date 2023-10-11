Как «Кнопка» организовала простой и прозрачный документооборот. Критерии выбора сервиса

Уже через 3 месяца перехода на КЭДО сервис бухгалтерского учёта «Кнопка» перестал считать расходы на бумагу и сэкономили 60 000 рублей на курьерах. Подробности читайте в статье.

О компании

В штате компании около 235 сотрудников, и только четверть из них ходит в офис каждый день. Остальные работают из дома, по всей России, и с каждым как минимум 2 раза в год нужно подписывать документы.

Раньше кадровые документы были на бумаге, сотрудники за пару дней подписывали сканы, а оригиналы отправляли курьерами. Бюрократии было не так много, и мы справлялись, но в 2023 году тема подписания стала острее, и мы начали смотреть в сторону КЭДО. Мария Харченко, HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка».

Пазл сложился: что повлияло на решение перейти на КЭДО

В середине 2022 года в компании началась реорганизация, c каждым сотрудником нужно было подписать документы на перевод в новое юрлицо — делать это с помощью курьеров было бы слишком долго. Кадровый ЭДО позволяет подписывать всё день в день.

Реорганизация показала, что мы не сможем быстро реагировать на изменения. С удалёнщиками сложно быстро подписать и получить оригиналы кадровых документов, а в случае налоговой проверки отсутствие документа — большой риск. Мария Харченко, HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка».

Кадровый ЭДО = безопасность сотрудников и компании

Вторая причина перехода на новую систему подписания — удалёнка. IT-специалисты любят путешествовать, что усложняет документооборот: каждому нужно напомнить о подписании и отправке документа. Заплатить за отправку в одну сторону 1500 рублей. С КЭДО эта проблема исчезает.

А ещё вышел новый бухгалтер, который выстраивал в компании прозрачный документооборот.

Удалёнка + реорганизация + новый бухгалтер = пора внедрять КЭДО

«Мы хотели разработать свой сервис, но выбрали готовый»: критерии выбора сервиса

На старте проекта «Кнопка» собрала команду, которая определила требования к сервису: сисадмины, разработчики, юрист, бухгалтер, hr участвовали в выборе и запуске решения.

Сначала мы хотели разработать свой сервис, но поняли, что это будет очень трудозатратно и нецелесообразно. Поэтому отобрали критерии и начали изучать рынок. Мария Харченко, HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка».

Сервис выбирали по 3 критериям:



→ стоимость — затраты на КЭДО не должны были превышать затраты на бумажный документооборот,

→ технологичность — было важно, чтобы сервис не только мог предоставить шаблонное решение, но и был готов доработать сервис под пожелания клиента,

→ схожие ценности компании.

Отношение команды на этапе продаж очень важно, это отношение проецируешь на дальнейшую работу и решаешь, сможешь ли ты работать с этим провайдером несколько лет. Мария Харченко, HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка».

«Лояльность клиентов стала одним из решающих факторов»: почему выбрали Nopaper?

Рынок сервисов КЭДО насчитывает более 10 решений, на изучение каждого может уйти около 2 часов. Но под критерии компании может подойти только 2-3 решения, как это было у «Кнопки»:

Решений много, ещё и контекстная реклама постоянно появляется в мессенджерах и достаёт. Поэтому важно точно определить, что важно в сервисе. У нас было три критерия, когда фильтровали по ним предложения, ещё на этапе звонка поняли, что на рынке 1-3 игрока. Их и сравнивали, Nopaper подошёл по всем нашим критериям, а команда сервиса была схожа с нами по вайбу. Мария Харченко, HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка».

На первый взгляд все сервисы одинаковы: во всех можно выпустить электронную подпись, использовать шаблоны документов и настраивать маршруты подписания. Однако при более глубоком исследовании появляются нюансы, которые влияют на результаты внедрения сервисов в кадровые процессы. Мы изучили рынок КЭДО за вас.

Nopaper позволяет с телефона заполнить заявление на отпуск, добавить в маршрут подписания руководителя и кадрового специалиста. После того как документ будет подписан, он будет храниться у кадрового специалиста в 1С и у сотрудника в личном кабинете.

Также для Кнопки сделали несколько доработок: рассылка расчётных листков, брендированный личный кабинет сотрудника.

Для меня решающей ситуация, когда один из клиентов пришёл и сказал: «раз вы дружите с Nopaper, а я их люблю, я и с вами работать буду». Когда клиент настолько лоялен к одному сервису и по его рекомендации идут к другой — это очень классно Юлия Данилова, ведущий эксперт бухгалтерского сервиса «Кнопка».

«Самая большая экономия — время сотрудников»: результаты внедрения

Сначала в компании ожидали аврала: постоянные сообщения от сотрудников с вопросами, как работать в сервисе, можно ли остаться на бумаге. Но их не было.

Мы заранее подготовили все документы, два раза рассказали сотрудникам о переходе на КЭДО и сделали пост в корпоративном мессенджере со ссылкой на чат с вопросами. Мария Харченко, HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка».

До сих пор в этом чате ни одного сообщения

За 3 месяца использования КЭДО в компании сэкономили около 60 000 рублей на курьерах.