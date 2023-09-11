Фактор сезонности. Время для новой работы: особенности осеннего найма

Теперь, когда закончилось лето, и вслед за ним приходит осень, многие начинают задумываться о своей работе. Соискатели с новыми силами принимаются за дело. Однако, не всем легко справляться с высокой конкуренцией на рынке труда. Эксперты компании New MIX и Bundex дали свои советы для соискателей.
Фактор сезонности
Осень по праву считается горячей порой для рекрутеров и HR-специалистов. Это обосновано тем, что заканчивается ряд сезонных работ, и освобождается большая часть рабочей силы. У работодателей появляется более широкий выбор, так как количество откликов от соискателей увеличивается в разы.
В конце августа откликов на актуальные вакансии становится в 2,5 раза больше, нежели на эту вакансию в июне.
Осенью возрастает и количество вакансий, так как многие компании откладывают различные проекты, в том числе по расширению штата именно на эту пору.
Конкуренция между соискателями осенью возрастает — прежде всего, из-за увеличения количества кандидатов. Поэтому получить желаемую работу кандидатам без опыта, становится сложнее.
Больше рабочих мест
Осенью 68% соискателей нацелены на поиск постоянного трудоустройства. Об этом говорит резкое уменьшение вакансий с подработкой. Обусловлено все тем, что лето заканчивается и начинается новый учебный год, а значит и свободного времени становится меньше. Именно по этой причине, огромное количество студентов, увольняются со своих работ, которые они нашли в период с мая по август. Конечно же, благодаря этому освобождается очень много различных вакансий.
Еще одним фактором увеличения предложений на рынке труда, являются новые проекты. Многие из них направлены на зимнюю пору, в преддверии предновогоднего сезона продаж. В это время особенно востребован управленческий персонал, а также специалисты сферы продаж и технологи.
Советы кандидатам
Как мы уже говорили ранее, вместе с увеличением количества рабочих мест, растет и конкуренция. Как остаться на плаву среди разнообразия соискателей?
Сделайте свое резюме более примечательным, подробно опишите опыт и навыки. Не забудьте рассказать о достижениях и приобретенных знаниях за время работы.
Обязательно прикладывайте к резюме сопроводительное письмо. Укажите в нем, чем могли бы быть полезны конкретной компании. Это еще один способ обратить на себя внимание.
Как правило, осенью сотрудники нужны здесь и сейчас, поэтому не откладывайте в долгий ящик рассмотрение вакансии. Возможно, пока вы думаете, на это место уже выйдет другой кандидат.
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