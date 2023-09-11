Фактор сезонности. Время для новой работы: особенности осеннего найма

Осенью соискатели с новыми силами принимаются за дело. Зрелые специалисты хотят выйти на новый уровень, студенты только начинают свой путь, а кто-то и вовсе решает попробовать себя в новой профессии. Но всех объединяет одно — желание найти работу.

Теперь, когда закончилось лето, и вслед за ним приходит осень, многие начинают задумываться о своей работе. Соискатели с новыми силами принимаются за дело. Однако, не всем легко справляться с высокой конкуренцией на рынке труда. Эксперты компании New MIX и Bundex дали свои советы для соискателей.

Фактор сезонности

Осень по праву считается горячей порой для рекрутеров и HR-специалистов. Это обосновано тем, что заканчивается ряд сезонных работ, и освобождается большая часть рабочей силы. У работодателей появляется более широкий выбор, так как количество откликов от соискателей увеличивается в разы.

В конце августа откликов на актуальные вакансии становится в 2,5 раза больше, нежели на эту вакансию в июне.

Осенью возрастает и количество вакансий, так как многие компании откладывают различные проекты, в том числе по расширению штата именно на эту пору.

Конкуренция между соискателями осенью возрастает — прежде всего, из-за увеличения количества кандидатов. Поэтому получить желаемую работу кандидатам без опыта, становится сложнее.

Больше рабочих мест

Осенью 68% соискателей нацелены на поиск постоянного трудоустройства. Об этом говорит резкое уменьшение вакансий с подработкой. Обусловлено все тем, что лето заканчивается и начинается новый учебный год, а значит и свободного времени становится меньше. Именно по этой причине, огромное количество студентов, увольняются со своих работ, которые они нашли в период с мая по август. Конечно же, благодаря этому освобождается очень много различных вакансий.

Еще одним фактором увеличения предложений на рынке труда, являются новые проекты. Многие из них направлены на зимнюю пору, в преддверии предновогоднего сезона продаж. В это время особенно востребован управленческий персонал, а также специалисты сферы продаж и технологи.

Советы кандидатам

Как мы уже говорили ранее, вместе с увеличением количества рабочих мест, растет и конкуренция. Как остаться на плаву среди разнообразия соискателей?