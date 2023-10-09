Как экологично попросить повышение зарплаты? 5 основных шагов

В 2023 году 72% опрошенных серьезно настроены на повышение заработной платы и карьерный рост. 73% — готовы получить дополнительное образование ради этого, 66% — повысить свою квалификацию, а 37% находятся в поиске нового рабочего места, которое будет соответствовать их требованиям. Как же добиться увеличения заработной платы? Проанализируем положение дел.

Рынок труда кардинально изменился за последний год. Мы все чаще слышим о безработице, но рекрутеры испытывают не меньший стресс в новых реалиях. Таким образом, время на поиски подходящего кандидата увеличилось с двух недель до 2 - 3 месяцев, особенно остро прослеживается нехватка кадров с опытом работы более 3 лет. Отсутствие специалистов влечет за собой финансовые риски для бизнеса, простои в работе и другие важные убытки. В таких обстоятельствах компании заинтересованы скорее удержать на рабочем месте своих опытных сотрудников, чем заниматься поиском новых кадров.

В условиях дефицита квалифицированных кадров многие работодатели внедряют или пересматривают HR-стратегию, продумывают материальную и нематериальную мотивации, развивают человекоцентричность компании.

Поэтому советуем повременить с увольнением и все-таки постараться провести конструктивный разговор с руководством. Как попросить повышение и подготовиться к нему? Ответ на данный вопрос мы получили от экспертов ведущей компании по производству строительных смесей New MIX и Bundex.

Шаг 1: Проанализируйте инфляцию

2023 год — время, когда страна столкнулась с инфляцией. С января по август 2023 года цены в РФ выросли на 3,7%. В связи с этим, государство поддержит бюджетные сферы, проиндексировав заработные платы работникам на 8%. Но что же делать тем, кто не работает на государственной службе, в сфере образования и культуры? Инфляция может стать одним из ваших аргументов в процессе переговоров с начальством по поводу повышения.

Шаг 2: Оцените свои навыки и рынок труда

Хорошим аргументом также станет анализ заработных плат в вашей сфере. Оцените конкурентов, посмотрите, какие специалисты со схожим профилем находятся в активном поиске работы, какие у них ожидания, требования и релевантен ли ваш опыт. Также ознакомьтесь более подробно с предложениями других работодателей: какую вилку гонорара предлагают они и какие требования выставляют на данные позиции. Далее определите, что именно вы хотели бы получить от повышения: лишь увеличение зарплаты, или стремитесь к продвижению в карьере? Если вас интересует не только доход, четко сформулируйте, какие изменения вас устроят.

Шаг 3: Подготовьтесь к разговору

Для успешных переговоров с начальством важно быть готовыми заранее. Отличным моментом для обсуждения повышения может стать успешное завершение проекта, который получил признание со стороны руководства. Вы можете начать с просьбы о получении обратной связи от вашего руководителя, обсудить выполненные задачи и выяснить, какие улучшения вы можете внести в свою работу.

Шаг 4: Не уходите, пока не получите ясный ответ

Важно не завершать разговор, пока не получите окночательное решение. Иногда руководство может использовать манипуляции или откладывать принятие решения, но ваша задача – добиться конкретной реакции. Грамотно используйте все свои наработки и аналитические данные рынка труда. Для большего влияния на работодателя предоставьте цифры и подтвержденную информацию. Сделайте несколько распечаток с анализом рынка и экономики, чтобы ваши аргументы выглядели более весомо.

Шаг 5: Примите решение как профессионал

Независимо от исхода разговора, важно оставаться профессионалом. Если ваше прошение было удовлетворено, не забудьте поблагодарить руководство и поздравить себя с достижением. Если повышение не было одобрено, не отчаивайтесь. Обсудите с начальством, при каких условиях они видят ваш карьерный рост? Может быть, по их мнению, вам не хватает квалификации или опыта в каких-то конкретных задачах.

Повышение заработной платы — это плюс не только для работника, но и для работодателя. Мотивация и знание того, что тебя ценят, являются очень важной частью процесса. Счастливый и полный сил специалист – хороший специалист.

Совет и лайфхак для работодателей: чтобы сотрудники не выгорали, материальная поддержка и рост заработной платы в период от 1 – 1.5 лет гарантируют работникам развитие, мотивируют остаться на одном рабочем месте и расти внутри компании. Такая система также позволяет чувствовать себя защищенным. Сотрудник будет рад вкладывать свои силы в общее развитие бренда.

Повышение — это не только увеличение зарплаты, но и ответственности. Здраво оценивайте свои навыки и эмоциональное состояние. Готовы ли вы к новому этапу, задачам и целям? Помните, что качественный специалист – это ценный кадр в любой компании, особенно в период кризиса.