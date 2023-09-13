Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег. Полный обзор юристов

В чём отличие цифрового рубля от безналичных денег/ Как бы на первый взгляд не были похожи эти имущественные права, они, несомненно, имеют ряд отличий, которые подробно описаны ниже.

Рассказывают юристы проекта «Юридическая кухня» Дарья Ветрова и Тимур Гуляев.

Безопасность

Эмитентом цифрового рубля является Банк России, в отличие от безналичных денежных средств, где эмитентом является коммерческий Банк, который и проводит цифровую запись в банковской базе данных. В связи с этим безналичные денежные средства подвержены риску утраты по причинам банкротства коммерческого Банка, отзыва у Банка лицензии, неработоспособностью Банка на определенных территориях.

Банком России анонсировалось наличие у каждого цифрового рубля своего уникального цифрового кода, который предполагается отслеживать в системе Банка России. До появления первой практики применения цифрового рубля, мы не можем однозначно заявить, что его уникальность идентификации сможет снизить уровень преступлений, совершаемых с безналичными денежными средствами. Но с высокой долей вероятности уровень мошенничества с использованием цифрового рубля должен стать ниже, из-за более современных средств идентификации операций с цифровым рублем.

Кроме того, государственный регулятор, а именно ЦБ РФ будет контролировать все операции с цифровым рублем. Контроль операций предполагает повышение безопасности новой валюты. Однако, как у любого контроля, у реестра операций с цифровым рублем есть и обратная сторона - у государственного регулятора появится информация относительно конечного потребителя услуги товара, которое сопряжено с той или иной информации с цифровым рублем.

Банк России анонсирует, что для защиты персональных данных сбор информации о конечных потребителях, услуги товара будет производиться по минимальным критериям, однако этот момент может быть более подробно уточнён только по прошествии какого-то времени использования цифрового рубля в обороте.

Цифровой рубль «не зарабатывает»

В отличии от безналичных денежных средств цифровой рубль и цифровой кошелек соответственно не может приносить доход своему владельцу, а именно на цифровой рубль находящийся в цифровом кошельке не могут быть начислены проценты на остаток, кэшбэк. ЦБ РФ не может предоставлять цифровой рубль в кредит, из чего в этой касте свойство цифрового рубля на данном этапе, предусмотренном законодательстве, он больше похож на наличные деньги, лежащие в сейфе, нежели на безналичные, так или иначе приносящие пассивный доход.

Операции без интернета

По данным Росстата цифровизация и использование населением РФ рабочего возраста интернета и средств мобильной связи в России за последние три года увеличилась в 4 раза. Декларируется, что оплата цифровыми рублями как гражданами, так и организациями будет неотличима по своей структуре от безналичной оплаты через банки, за исключением одной небольшой особенности — возможности оплаты при отсутствии интернета, что особенно актуально для некоторых удаленных территорий РФ.

Тарифы для бизнеса

На сегодняшний день тарификация переводы безналичных денежных средств регламентируются исключительно коммерческими банками получателя и отправителя. Банк России при использовании в операциях цифрового рубля презюмирует более низкие тарифы, чем имеется у коммерческих банков. Думаю, что банки, которые неплохо зарабатывают на расчетно-кассовом обслуживании, могут потерять долю дохода, т.к. комиссии по переводу, хранению и учету цифровой валюты будут на порядок ниже.

С другой стороны, благодаря этому использование Цифрового рубля будет более выгодным для бизнеса, комиссия за платеж составит всего 0,3%, в сравнении с тем, что компании вынуждены платить сегодня за эквайринг до 2,5% от суммы операции.

Это позволит бизнесу предлагать более выгодные условия для клиентов, скидки за оплату цифровым рублем, ретейлеры будут предлагать покупателям бесплатную доставку и другие бонусы за цифровой расчет. Исследователи считают, что в будущем мы увидим битву программ лояльности банков и торговых сетей, и потребитель только выиграет от такой борьбы.

Смарт-контракт. Преимущества и недостатки

Совершение сделок с использованием цифровой валюты, будет в виде аналога крипто-валютных сделок в форме смарт-контракта. Правовой инструментарий, в общем и целом, имеется уже и сейчас. Это и системы ЭДО и ЭЦП, и удостоверяющие центры. С точки зрения права, даже в существующей системе, проведение таких сделок возможно. Да, это потребует включения в договоры дополнительных разделов и описаний терминов, но в этом нет какой-то фундаментальной проблемы.

В веке высоких технологий, когда от скорости заключения той или иной сделки, автоматизации того или иного бизнес процесса зависит прибыль компании смарт-контракты на наш взгляд занимают существенное место. Основным преимуществом смарт-контракта является как раз-таки автоматизация исполнения его условий, что снижает затраты и время на выполнение сделки.

Введу того, что смарт-контракт — это цифровой код, то сама суть смарт-контракта не подразумевает какое-либо манипулирование стороной сделки своими правами и обязанностями по данному договору.

Положительной, но также и отрицательной стороной смарт-контракта является то, что он не подлежит изменениям после разработки и активации алгоритма. С одной стороны, это является защитной функцией смарт-контракта, с другой стороны – и бизнес, и юристы превосходно понимают, что на стадии заключения договора очень сложно учесть все объективные обстоятельства, которые могут повлиять на его дальнейшее исполнение. В связи с этим, при сложных структурированных сделках, смарт-контракты скорее всего будут неэффективны.

Из неоспоримых преимуществ смарт-контракта можно выделить следующие: его немедленные исполнения условий, нет необходимости вести работы с документами, введу того, что смарт-контракт — это прописанный код.

Основным недостатком смарт-контракта всё-таки является – устранение ошибок при создании программного кода. На данный момент стороны гражданско-правового оборота знают, что в случае ошибки в бумажном договоре, либо неисполнением этого договора одной из сторон, у них есть возможность обратиться в суд для защиты своих прав. В случае со смарт-контрактами на данном этапе не до конца понятна процедура оспаривания, что при всех прочих равных с юридической точки зрения обязательным должно быть при любой сделке.

Цифровой рубль для обывателя

Хождение в бытовом обиходе цифрового рубля можно будет сравнить с обычным рублем: перевести деньги себе или другому человеку по номеру телефона без процентов, оплатить товары или услуги, отсканировав QR-код на кассе, приложив телефон к терминалу или в привязанной платежной системе на сайте.

В целом, для покупателя, не будет большого отличия совершения покупки, от того, как это происходит сейчас при помощи банковской карты.

При этом покупки автомобиля или недвижимости будут совершаться аналогично существующему порядку. Главным изменением для граждан, как мы и говорили ранее, будет возможность оплатить со скидкой, в случае цифрового расчета.

Хранение денежных средств будет более удобным и безопасным, поскольку за сохранность цифровых рублей отвечает ЦБ, их нельзя будет потерять в случае банкротства или отзыва лицензии у банка.

Как быстро цифровая валюта войдет в обиход

По данным опроса ВЦИОМ о том, что с 2025 года планируется массовое внедрение цифрового рубля знает 15% российских граждан. Использование цифрового рубля априори подразумевает использование информационных технологий таких как: регистрация цифрового кошелька, установление специальных приложений, генерирование цифровой подписи. Если для бизнес-сферы все эти действия крайне схожи с безналичными расчетами, то для граждан использование цифрового рубля может вызвать определенный период привыкания.

За последние годы в РФ идет тенденция на уменьшение операций с наличными и всё же на примере практики получения пенсионных отчислений в безналичной форме мы можем наблюдать, что возрастная категория населения все еще не привыкла к цифровизации.

Конечно же существует риск того, что государство так или иначе, но искусственно начнет регулировать массовое использование цифрового рубля. Для экономики страны в целом это будет иметь положительный эффект, так как позволит вылезти из тени некоторым отраслям бизнеса, которые до сих пор пользуются наличными и безналичными денежными переводами. Но спрогнозировать, по нашему мнению, внедрение цифрового рубля на сегодняшнем этапе не представляется возможным.

Сроки введения в ежедневное использование цифрового рубля напрямую зависят от интегратора информационных технологий, который находится на стороне государства. Но видя, как работает цифровая часть банковских систем в России, думаю, это примерно 2-4 года. Объективно, у нас в стране, пожалуй, лучший финтех в мире. Или, как минимум, один из лучших.

Так или иначе, весь мир придет к использованию такого решения, но в какой пропорции — это вопрос к финансистам и политикам. Процессы введения в оборот, изменение нормативной базы по цифровой валюте будут, скорее всего, схожими в разных странах.

Нам, как юристам, безусловно, очень интересно наблюдать, предстоящие изменения деловой среды, влияние бизнес-трендов на законодательство и применение норм права после введения цифрового рубля.

Эксперты: Дарья Ветрова и Тимур Гуляев, юристы, основатели проекта «Юридическая кухня».