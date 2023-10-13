Загадочные питомцы: странные и забавные домашние животные по всему миру. А кто живет у вас?

Свиньи в роли любимцев: одна семья в Штатах решила завести мини-свинью вместо обычного собаки. Поросенок по имени Уилбур стал неотъемлемой частью семейных традиций и даже участвовал в соревнованиях по активному отдыху.
Экзотические грызуны: в Японии популярностью пользуются мимимишные домашние лисы, называемые «кит фокс». Эти миниатюрные лисички обладают невероятной хитростью и стали популярными питомцами благодаря своему необычному внешнему виду.
Друзья с островов: на Японском острове Окинава обитают сверхмилые породы свиней, такие как «куна». Многие жители острова решают держать кун в качестве домашних любимцев из-за их дружелюбия и умных выражений лица.
Птицы, олицетворяющие экзотику: попугаи семейства какаду из Австралии становятся преданными друзьями своих владельцев. Их умение подражать звукам и яркая окраска делают их востребованными питомцами в разных уголках мира.
Друзья из глубин: в последнее время стало популярным содержание осьминогов в аквариумах. Они удивляют своим интеллектом и способностью менять цвета, создавая завораживающие зрелища в водных просторах.
Эти реальные истории показывают, что любовь к домашним животным знает грани исключительности и экзотики. Независимо от того, имеете ли вы мини-свинью или экзотического попугая, ваш дом наполняется теплом и весельем благодаря этим необычным питомцам.
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
когда работала на Юго-западной каждое утро наблюдала выгул Василия - огромного хряка выгуливали возле многоэтажного дома на поводке. А скорее всего покупали, как мини-пига))