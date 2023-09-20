Если ты не копирайтер, но нужно что-то написать: ну очень простые правила про абзацы

Расскажу, как научиться писать бухгалтеру, кадровику или менеджеру. Вернее, писать они и так наверняка умеют, но есть правила, которые помогут делать это просто и убедительно.

Если незрелого редактора спросить, в чём секрет хорошего текста, он начнёт умничать (знаю по себе) : структурируйте информацию, уделяйте внимание синтаксису, избавляйтесь от канцелярита. По факту всё верно, но уж очень абстрактно звучит. Непонятно, как взять и применить всё это на тексте. Особенно если ты не копирайтер и твоя задача написать не эталонную статью, а просто понятное сообщение.

В статье поделюсь примитивным и даже немного очевидными, но чертовски рабочими советами. Обещаю, они не будут звучать, как правила в школе, от которых тошнит: ) Сегодня остановимся на абзацах.

Не хочу юлить и жеманиться, поэтому скажу прямо: эта заметка — ещё и повод засветить канал Плохое/хорошее, на котором я рассказываю о редакторских приёмах без замудренностей.

Что важно знать об абзацах

1. Текст всегда нужно делить на абзацы.

2. Абзацы лучше отбивать двойным переносом. Исключение — вы пишете книгу и хотите сэкономить место на бумаге.

А вот пример, который подчёркивает важность этих правил:

Текст слева выглядит как непокоримая гора. Чтобы начать читать, нужно хорошенько настроиться, поэтому часть аудитории мы гарантированно потеряем. В варианте справа есть абзацы, которые делят нашу гору на небольшие удобные порции. К такому тексту легче подступиться: чётко видно, где начинается одна мысль и заканчивается другая, — это места, в которых можно сделать микропаузу и перевести дыхание.

Как правильно делить текст на абзацы

Посчитайте количество предложений. Если в абзаце больше 5–7 предложений, значит, его пора делить на два. У этого очень простого правила есть и логический, и статистический аргумент. Логический заключается в том, что предложения в абзаце всегда объединяет общая мысль. Очень сложно представить мысль, которую невозможно описать 5–7 предложениями. Ну а статистический вы обнаружите сами: обратите внимание на абзацы популярных статей на Хабре, VC и других площадках.

Задайте абзацу вопросы. Развиваем вышесказанную мысль. Мы уже разобрались, что абзац должен содержать в себе одну мысль. Если вы всё сделали правильно, то абзацу можно будет задать и ровно один вопрос. Если же абзац отвечает на несколько вопросов, значит, есть над чем поработать.

Потренируемся на примере:

О чём говорится в абзаце? О стандартных городах, доступных для поездки; о поездках между городами; о том, как проверить зоны для поездки. Минимум три мысли, хотя должна быть одна. Давайте разложим:

Теперь каждый абзац даёт один конкретный ответ на вопрос о сути сообщения. Таким образом мы нарезали блок текста на те самые небольшие порции, которые пользователи прочитают уже куда охотнее.