Как не копирайтеру придумать идеальный заголовок для публикации, будь это IT-статья или рекламный пост

Обычно над заголовком долго не думают: мол, кому надо, тот в любом случае прочитает. Очень зря, ведь если не получится заполучить внимание пользователя в первые пару секунд, ценность остального материала не будет иметь никакого значения.

Вспомните себя: как давно вы внимательно читали каждый заголовок и подводку на Хабре? Прибавьте к этому бессчетное количество медиа и каналов: чтобы конкурентоспособно рассказать о публикации, придется попотеть.

С другой стороны, не хочется на одну строку текста тратить времени больше, чем на всю статью. Чтобы не мучиться с этой дилеммой, я пользуюсь специальной матрицей — она помогает быстро накидать варианты заголовков, которые должны встряхнуть и задержать будущих читателей. Опишу суть метода по шагам — их всего три.

Но сначала нативная, лаконичная и — уже совсем скоро перейдём к делу — ненавязчивая рекомендация: похожие правила с примерами публикуются на канале Плохое/хорошее. Это такой тренажер насмотренности для всех, кто работает с текстом.

1. Отобрать популярные тематические площадки

Например, если вы пишете техническую статью, можно остановиться на Хабре, а для темы бизнеса и рекламы подойдёт VC. Ещё почти при любой тематике стоит обратить внимание на Дзен и Ютуб. Местами там явный кликбейт, но есть и более изящные и привлекательные варианты: уж эти-то площадки знают, как заполучить внимание аудитории.

2. Создать таблицу и заполнить титульные столбцы и строки

Перейдите на площадки, которые отобрали на предыдущем этапе, и отранжируйте публикации по популярности. Далее нужно вписать названия понравившихся статей из топа в столбцы нашей таблицы: это будут опорные точки для будущих заголовков статьи. Вот как это может выглядеть:

Переходим к строкам, точнее, к одной: в неё нужно вписать черновой вариант заголовка вашей статьи. Чтобы показать, что матрица универсальна, я приведу примеры нескольких разных по тематике статей.

Как видно из таблицы, это достаточно скучные, зато информативные заголовки: долго думать над ними не нужно, достаточно формулировки в виде ответа на вопрос «О чём статья?».

Например:

3. Адаптировать ваш заголовок под референсы из популярных площадок

На этом этапе пробуем превратить скучные черновые заголовки в то, на что обычно реагируют пользователи релевантных площадок. Основную работу уже сделали алгоритмы и предыдущие авторы: они вывели, намеренно или нет, формулу цепляющего заголовка, что подтверждает факт выхода в топ. Тут можно возразить, что успех этих статей в первую очередь связан с содержимым. Это так, но ведь прежде, чем прочитать статью, пользователи обратили внимание и отреагировали именно на заголовок. Значит, заголовок хоть и не единственная, но одна из основных составляющих успеха.

Итак, скрестим столбцы со строками: сформулируем каждую черновую тему из первого столбца в стиле заголовка лучшей публикации. Вот как это будет выглядеть в нашем случае:

Не каждое скрещивание будет звучать адекватно, но это нормально, ведь у вас уникальный материал. При этом наверняка не настолько уникальный, чтобы не подойти ни под один известный способ повествования, поэтому алмаз среди камней точно найдётся.

Делитесь результатами своего скрещивания в комментариях — обсудим, действительно ли так хорош метод. А если статья была полезной, напомню, что похожие материалы я регулярно публикую на канале Плохое/хорошее — подписывайтесь :)