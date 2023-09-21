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Общество

Пост-знакомство. Доброе утро, клерки!

Доброе утро! Давайте знакомиться? Меня зовут Светлана Кан. Я юрист с родословной 🎓 Юриспруденция — мое призвание и моя страсть ⚖️
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Пост-знакомство. Доброе утро, клерки!

Не буду писать про родился, учился и т.п. Считаю, что любые профессиональные качества должны рассматриваться через призму самого человека — соединение его души и сердца.

Я — Весы и мне свойственно сочетание двух совершено противоположных качеств, баланс добра и зла, силы и слабости, веры и нигилизма, быстроты и медлительности, страсти и апатии…

Меня можно любить или ненавидеть, соглашаться со мной или категорически отвергать, но… я никого не оставляю равнодушным.

Люблю:

  • жизнь,

  • жить,

  • семью.

Не терплю:

  • жадность,

  • мелочность,

  • фальш.

Верю, что:

  • все тайное становится явным, рано или поздно,

  • правило бумеранга существует,

  • равный над равным власти не имеет.

Живу по принципу:

  • будем делать что должно и будь что будет,

  • работаю, чтобы жить,

  • говорю, что думаю и делаю, что говорю.

Жизненное кредо:

  • мне не все равно,

  • могу чего-то не знать, но не обольщайтесь, ибо то, чего я не знаю сегодня, завтра буду знать как вы, а послезавтра буду знать лучше вас,

  • если надо, зажгу свои огни.

Сильные стороны:

  • профессионализм (несмотря на то, как мне хреново, дело прежде всего),

  • отсутствие зависти,

  • практичность.

Слабые стороны:

  • объять необъятное,

  • излишняя прямолинейность,

  • нетерпимость.

С детских лет всегда вставала на сторону слабых (даже дралась) и не смущалась, если на другой стороне большинство — именно поэтому стала юристом.

Я — бизнес-ориентированный юрист и предприниматель, мне знакомы не только все боли и нюансы хозяйственной деятельности предприятий, но и пути решения этих проблем. Знаю не в теории, а на практике.

Всегда работала по сарафану.

С клиентами честна, делаю полный расклад по проблеме, даже если это идёт в разрез моему заработку.

В своих постах рассказываю не только о своих кейсах, о законе и правоприменении, но и о себе, о своих взглядах на жизнь, на людей, на ситуацию, делюсь лайфхаками.

Своих подписчиков люблю, ценю и уважаю, могу дать дельный совет, так что пишите — вы ничего не потеряете.

Фото: Кристина Нефидова 🧡

svetkan

svetkan

Юрист в ИП Кан С.Х.

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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