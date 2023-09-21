Пост-знакомство. Доброе утро, клерки!

Не буду писать про родился, учился и т.п. Считаю, что любые профессиональные качества должны рассматриваться через призму самого человека — соединение его души и сердца.
Я — Весы и мне свойственно сочетание двух совершено противоположных качеств, баланс добра и зла, силы и слабости, веры и нигилизма, быстроты и медлительности, страсти и апатии…
Меня можно любить или ненавидеть, соглашаться со мной или категорически отвергать, но… я никого не оставляю равнодушным.
Люблю:
жизнь,
жить,
семью.
Не терплю:
жадность,
мелочность,
фальш.
Верю, что:
все тайное становится явным, рано или поздно,
правило бумеранга существует,
равный над равным власти не имеет.
Живу по принципу:
будем делать что должно и будь что будет,
работаю, чтобы жить,
говорю, что думаю и делаю, что говорю.
Жизненное кредо:
мне не все равно,
могу чего-то не знать, но не обольщайтесь, ибо то, чего я не знаю сегодня, завтра буду знать как вы, а послезавтра буду знать лучше вас,
если надо, зажгу свои огни.
Сильные стороны:
профессионализм (несмотря на то, как мне хреново, дело прежде всего),
отсутствие зависти,
практичность.
Слабые стороны:
объять необъятное,
излишняя прямолинейность,
нетерпимость.
С детских лет всегда вставала на сторону слабых (даже дралась) и не смущалась, если на другой стороне большинство — именно поэтому стала юристом.
Я — бизнес-ориентированный юрист и предприниматель, мне знакомы не только все боли и нюансы хозяйственной деятельности предприятий, но и пути решения этих проблем. Знаю не в теории, а на практике.
Всегда работала по сарафану.
С клиентами честна, делаю полный расклад по проблеме, даже если это идёт в разрез моему заработку.
В своих постах рассказываю не только о своих кейсах, о законе и правоприменении, но и о себе, о своих взглядах на жизнь, на людей, на ситуацию, делюсь лайфхаками.
Своих подписчиков люблю, ценю и уважаю, могу дать дельный совет, так что пишите — вы ничего не потеряете.
Фото: Кристина Нефидова 🧡
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