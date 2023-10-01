Про медиацию. Понятно ли я говорю?

О том, чтобы нас поняли. Не собиралась писать на этой площадке про медиацию, но последний пост и один коммент заставил меня передумать.

Если вы не можете это объяснить шестилетнему ребёнку, вы сами этого не понимаете. Альберт Эйнштейн

Не собиралась писать на этой площадке про медиацию, но последний пост и один коммент заставил меня передумать.

Мы часто слышим такие фразы:

☑️Я совсем не это имел в виду…

☑️Вы меня не так поняли…

☑️Вы услышали то, что хотели услышать…

☑️Давайте я попробую ещё раз все объяснить?

Один не так объяснил, другой не так понял. Причем, не только не понял, но и не переспросил (а зачем? все же понятно 🤷🏻‍♀️)

И понеслась…

На тренинге по публичным выступлениям есть такое упражнение: вы, не показывая остальным, рисуете на бумаге или складываете из спичек определённую фигуру или слово.

Голосом проговариваете коллегам последовательность своих действий (например, рисуем горизонтальную линию или первую спичку располагаем вертикально…). Они рисуют или складывают спички, следуя вашим голосовыми сообщениям.

На выходе сверяется ваша фигура и то, что получилось у слушателей.

Результаты налицо — сходства очень мало, хотя бывают и исключения.

Попробуйте на досуге поиграть в эту игру с друзьями :

➕крайне занимательно;

➕вы поймёте насколько не легко объяснить другому казалось бы даже самые простые, очевидные вещи.

Лет пять назад я предъявляла претензии одному партнёру из-за несоблюдения им сроков выполнения договора. В конце разговора просто сказала, что жду возврата всех оригиналов документов.

Он: «Мы закрываем наше сотрудничество?» Я : «С чего вы это взяли?» Он: «Вы же сказали, чтобы я вернул вам оригиналы документов». А как бы вы подумали на его месте?

Клиенты часто просят юристов объяснить то или иное событие простым человеческим языком, потому что те в своей речи используют юридические термины. Причём не только используют, а злоупотребляют их использованием. Читаю посты некоторых юристов и понимаю, что обычному человеку это не понять.

Задайте себе вопрос: вы говорите, чтобы сказать или чтобы вас услышали?

Как понять, что вас услышали?

Ответ банальный: чтобы понять, надо общаться.

Фраза «Вам понятно?» не тождественна фразе «Как вы меня поняли?» ☝️

Что советует медиация в таких случаях?

Когда клиент озвучит вам свою проблему, можно резюмировать его слова так: «Правильно ли я услышал, что… (далее изложите свою версию услышанного)»

Просто? Несомненно.

В процессе общения мы:

1️⃣выясняем у клиента:

я не совсем понял;

уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, когда говорите, что…

2️⃣ формулируем мысли клиента своими фразами:

иными словами вы считаете;

из сказанного вами следует…

3️⃣ резюмируем:

таким образом, главное;

ваша основная идея в том, что…

Для чего все это?

Нам архиважно, чтобы нас не только услышали, но и правильно поняли.

P.s. Хочу ответить на один коммент: