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Реклама

Разбираемся с понятием «Реклама»: руководство от ФАС

Понятие «Реклама@. Реклама — информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижению на рынке.
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Разбираемся с понятием «Реклама»: руководство от ФАС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Итак, свершилось, на своём сайте ФАС (Федеральная антимонопольная служба) опубликовала Приказ от 14.11.2023 № 821/23, которым утверждено Руководство по соблюдению обязательных требований «Понятие рекламы».

Собрала основное ⬇️

ФЗ «О рекламе» не распространяется на:

  • информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом (а я все ругала ФЗ «О защите прав потребителей» 🙊);

  • справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков и др.), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;

  • информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортёре, размещённую на товаре или его упаковке;

  • любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся к другому товару.

Всю информацию для удобства разбила по принципу «светофора»:

🔴 — информация является рекламой и подлежит маркировке;

🟢 — информация является социальной рекламой и не подлежит маркировке;

🟡 — информация не является рекламой, органично интегрирована в произведения культуры, науки, искусства.

🔴 Сначала хочу обратить внимание на понятие «объект рекламирования» - товар (работы, услуги), средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в т.ч. спортивное соревнование, концерт, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

❗️Важно: наличие факта размещения информации за плату не входит в перечень признаков рекламы.

✅ Реклама:

  • информация направлена не столько на информирование потребителя об ассортименте предлагаемых товаров, работ, услуг, сколько на привлечение внимания к конкретному товару, работе, услуге и их выделение среди однородных товаров, работ, услуг (путём размещения стационарного баннера, размещённого на каждой странице сайта и не связанного с содержанием таких страниц и т.п.);

  • информация, размещённая на личной странице пользователя, в которой формируется интерес к товару и его продвижению на рынке за счёт чрезмерного описания товара;

  • использование сувенирной продукции с нанесёнными логотипами и ТЗ организации в качестве подарков контрагентам, потребителям (среди неопределённого круга лиц);

  • информация, распространяемая посредством телефонных звонков, с указанием профиля деятельности организации, оказывающей какие-либо услуги, номер ☎️, адрес сайта;

  • информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к предпринимательской деятельности некоммерческой организации;

  • предложение оператора связи приобрести за дополнительную плату мобильный контент (фото-, видеоизображения и др.), подключить за доплату услугу, связанную с предоставлением базовых услуг, предложение перейти на другой тарифный план и др. (думаю, что логика ясна).

❌ Не реклама:

  • информация, содержащая одинаковый набор сведений об организации и производимых или реализуемых ею товарах, сгруппированная по определённым рубрикам, размещённая на сайте в сети Интернет;

  • информация о спонсорах/партнёрах с изображением ТЗ (логотипов) таких спонсоров/партнёров в специальном разделе сайта, посвящённом описанию именно спонсоров/партнёров;

  • отзывы покупателей о товарах, размещённых в специальных разделах;

  • использование сувенирной продукции, униформы, канцелярских товаров и др. с нанесёнными логотипами и ТЗ организации работниками этой организации;

  • сведения, указывающие на производителя, и размещённые на бланках и иной документации организации, на фирменной одежде, на утвари ( бокалы, салфетки и др.)

    ✅ Реклама:

  • информация направлена не столько на информирование потребителя об ассортименте предлагаемых товаров, работ, услуг, сколько на привлечение внимания к конкретному товару, работе, услуге и их выделение среди однородных товаров, работ, услуг (путём размещения стационарного баннера, размещённого на каждой странице сайта и не связанного с содержанием таких страниц и т.п.);

  • информация, размещённая на личной странице пользователя, в которой формируется интерес к товару и его продвижению на рынке за счёт чрезмерного описания товара;

  • использование сувенирной продукции с нанесёнными логотипами и ТЗ организации в качестве подарков контрагентам, потребителям (среди неопределённого круга лиц);

  • информация, распространяемая посредством телефонных звонков, с указанием профиля деятельности организации, оказывающей какие-либо услуги, номер ☎️, адрес сайта;

  • информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к предпринимательской деятельности некоммерческой организации;

  • предложение оператора связи приобрести за дополнительную плату мобильный контент (фото-, видеоизображения и др.), подключить за доплату услугу, связанную с предоставлением базовых услуг, предложение перейти на другой тарифный план и др. (думаю, что логика ясна).

❌ Не реклама:

  • информация, содержащая одинаковый набор сведений об организации и производимых или реализуемых ею товарах, сгруппированная по определённым рубрикам, размещённая на сайте в сети Интернет;

  • информация о спонсорах/партнёрах с изображением ТЗ (логотипов) таких спонсоров/партнёров в специальном разделе сайта, посвящённом описанию именно спонсоров/партнёров;

  • отзывы покупателей о товарах, размещённых в специальных разделах;

  • использование сувенирной продукции, униформы, канцелярских товаров и др. с нанесёнными логотипами и ТЗ организации работниками этой организации;

  • сведения, указывающие на производителя, и размещённые на бланках и иной документации организации, на фирменной одежде, на утвари ( бокалы, салфетки и др.), используемой при обслуживании в местах продажи товаров, если это связано с оформлением мест продажи, на выставках и др.;

  • информация об изменении стоимости услуг в рамках выбранного абонентом тарифного плана, об обеспечении данных услуг бесплатными сервисами, о нахождении абонента в роуминге и др.

❗️Спонсорская реклама —- разновидность рекламы.

🟢  Социальная  реклама:

☑️не преследует коммерческих целей;

☑️не формирует интереса к товару для его продолжения на рынке.

Под социальной рекламой понимается исключительно информация, направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.

❗️Ключевое слово здесь — информация.

Цель размещения иная по сравнению с целью разрешения рекламы.

На социальную рекламу не распространяются ни общие, ни специальные требования, предъявляемые к рекламе по ФЗ «О рекламе».

🟡  Информация, органично интегрированная в произведения культуры, науки, искусства — не является рекламой, самая сложная в идентификации, балансирующая между 🔴 и 🟢.

Под этот термин подходит информация, отвечающая одновременно двум признакам:

  • органично интегрирована в произведение науки, литературы, искусства;

  • не является сама по себе сведениями рекламного характера.

Органично интегрированная информация является составной частью общего сюжета произведения (его составной частью) и выступает в качестве дополнительной характеристики героя или созданной ситуации, не подменяя главных персонажей.

Пример органичного интегрирования:

изображения товаров, которые приобретают или используют главные герои в сюжетом обоснованной ситуации (потребление пива в баре, ресторане, без акцентирования внимания зрителей на наименование товара, утвари), то есть является естественным фоном сценического действия.

P.s. Обращаю ваше внимание — для любого случая необходимо учитывать обстоятельства размещения информации📌

svetkan

svetkan

Юрист-медиатор в ИП Кан С.Х.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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