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Как открыть компанию полностью принадлежащую иностранному лицу (WFOE) в Китае?

В связи с открытием границ Китая, зарубежные компании снова стремятся установить присутствие на одном из крупнейших рынков, но с определенной осторожностью. В этой статье мы рассмотрим различные шаги, связанные с созданием WFOE в Китае, включая юридические требования, процедуры регистрации и другие задачи, которые иностранные инвесторы должны учитывать.
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Как открыть компанию полностью принадлежащую иностранному лицу (WFOE) в Китае?

Что такое Китайское WFOE?

Предприятие, полностью принадлежащее иностранному лицу в Китае, представляет собой компанию с ограниченной ответственностью (LLC), владеющую акциями, созданными исключительно за счет капитала иностранного инвестора (полностью находящегося в иностранной собственности). Эта бизнес-структура идеально подходит для иностранных компаний, стремящихся войти в Китай для ведения бизнеса.

Создание WFOE является наиболее распространенным инвестиционным инструментом для коммерческой деятельности в Материковом Китае. По сравнению с другими структурами, WFOE является единственной коммерческой организацией, позволяющей иностранному владельцу сохранять 100%-ный контроль.

Существует три типа WFOE:

  • Консалтинг/услуги WFOE: Имеет лицензию на ведение бизнеса в сфере услуг или консалтинга. Этот тип WFOE также включает в себя WFOE cost-plus, который действует как бэк-офис иностранного инвестора; эта структура может стать альтернативой представительству, в зависимости от стратегии компании.

  • Торговая WFOE: Имеет лицензию на ведение торговой деятельности в Китае. Компании такого типа должны пройти дополнительную регистрацию на таможне, чтобы получить разрешение на импорт/экспорт товаров в/из Китая. Торговая компания WFOE может также предлагать консультационные или другие услуги.

  • Производственный WFOE: Имеет лицензию на производство и продажу продукции. Процесс регистрации производственного WFOE сильно отличается от упомянутых выше и является более сложным, поскольку перед подачей заявления на получение лицензии на ведение бизнеса необходимо провести оценку производства на воздействия на окружающую среду.

Китайское WFOE в цифрах

1. Налоги

  • Корпоративный подоходный налог: 25% (могут применяться более низкие ставки в зависимости от компании).

  • Налог на добавленную стоимость: 3% — 13% от выручки от продаж (экспорт не облагается).

  • Потребительский налог: 1% — 45% от прибыли от продаж (экспорт не облагается).

  • Гербовый сбор: 0,005% — 0,1%.

2. Количество акционеров

Как следует из названия, иностранные инвесторы могут полностью владеть WFOE. Ограничений по количеству акционеров нет. Акционерами могут быть как частные лица, так и компании.

3. Размер капитала

Минимальный уставный капитал, необходимый для WFOE, варьируется в зависимости от отрасли и места регистрации компании, но он может варьироваться от 100 000 юаней до нескольких миллионов юаней. В большинстве отраслей промышленности не требуется наличие уставного капитала для пополнения, за исключением случаев, когда это необходимо для ведения бизнеса.

4. Время регистрации

Выполнение всех процедур, необходимых для регистрации бизнеса в Китае, включая получение лицензий на ведение бизнеса, постановку на налоговый учет, открытие банковского счета и регистрацию в Государственном управлении по обмену иностранной валюты, занимает от одного до трех месяцев. Однако фактические сроки могут варьироваться в зависимости от типа бизнеса и места регистрации компании.

Преимущества настройки WFOE

Преимущества WFOE в целом можно суммировать следующим образом:

  • Иностранные инвесторы имеют 100%-ный контроль над компанией (акционерный капитал).

  • Поскольку WFOE не обязана быть в партнерстве с местным предприятием, это предоставляет инвесторам контроль / независимость, связанные с кадровыми вопросами и управлением организацией.

  • WFOE разрешается осуществлять прямую коммерческую деятельность, включая торговлю, сервисное обслуживание и производство, при условии, что указанный бизнес находится в рамках утвержденной сферы деятельности.

  • WFOE могут нанимать как иностранцев, так и местных китайцев напрямую, без каких-либо ограничений на количество работающих иностранцев (в большинстве городов), и подавать заявки на рабочие визы для иностранных специалистов.

  • Вся прибыль, полученная в Китае, может быть перечислена WFOE в виде дивидендов непосредственно инвесторам компании.

Недостатки WFOE

Существует также несколько недостатков в создании WFOE, в том числе:

  • Процесс регистрации компании может быть сложным, поскольку требуются различные согласования с несколькими органами власти.

  • Поскольку некоторые отрасли промышленности подвержены запретам и ограничениям, иностранные инвесторы могут вести бизнес только в разрешенных отраслях.

  • Поскольку вы являетесь официальным работодателем вы несете полную ответственность,. Таким образом, крайне важно ознакомиться со сложными законами и нормативными актами, связанными с налогообложением, трудоустройством, контрактами и начислением заработной платы.

Стадии открытия WFOE

Чтобы открыть WFOE в Китае, вы должны выбрать приемлемое китайское название компании, собрать необходимые документы, получить лицензию на ведение бизнеса, зарегистрироваться в налоговых органах и различных органах власти и открыть корпоративный банковский счет.

1. Выбор китайского названия компании

В Китае существуют строгие правила выбора приемлемого названия компании. Из-за различий в культуре и языке вы должны тщательно выбирать название своей компании, чтобы избежать непреднамеренных ассоциаций.

2. Подготовка документации для регистрации WFOE

Наряду с регистрационными формами вам нужно будет предоставить копии паспортов всех акционеров и инвесторов, договор аренды, учредительные документы, документы законного представителя в Китае, которые необходимо нотариально заверить и легализовать.

3. Подача заявления на получение необходимых бизнес-лицензий

Чтобы получить лицензию на ведение бизнеса, вы должны подать заявление в местные отделения Администрации по регулированию рынка (AMR).

4. Регистрация для уплаты налогов

После получения лицензии на ведение бизнеса вам необходимо зарегистрироваться для получения соответствующих налогов в налоговом бюро.

5. Регистрация в других органах власти

Вам также необходимо зарегистрироваться в следующих органах:

  • Офис печатей

  • Государственное управление по контролю за обменом иностранной валюты

  • Бюро социального обеспечения и бюро жилищного фонда для китайских сотрудников компании

  • Таможенные органы для торгового бизнеса

6. Открытие корпоративного банковского счета

Открывайте банковские счета в иностранной валюте и китайских юанях.

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1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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