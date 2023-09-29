Виды компаний для ведения бизнеса в Китае. Что выбрать?

Иностранные инвестиции в Китай могут быть осуществлены с помощью различных инвестиционных механизмов. Наилучшая инвестиционная структура для вашего бизнеса определяется целым рядом факторов. В этой статье мы обсудим типы юридических лиц, требования к компаниям и уставному капиталу и сроки создания.

В Китае иностранные граждане могут зарегистрировать следующие типы юридических лиц:

Представительство (Representative Office).

Предприятие, полностью принадлежащее иностранному лицу (Wholly Foreign-Owned Enterprise).

Совместное предприятие (Joint Venture).

Коммерческое предприятие с иностранными инвестициями (Foreign Invested Commercial Enterprise).

Открытие представительства (Representative Office)

RO — это привлекательный способ для иностранных инвесторов освоиться на китайском рынке, поскольку это самый простой в создании тип структуры для иностранных инвестиций. RO является продолжением уже зарегистрированной в другой юрисдикции иностранной компании и не является отдельным юридическим лицом, в отличие от более надежных юр. лиц, таких как WFOE. Когда RO подписывает контракт, именно материнская иностранная компания связана с данным соглашением.

Деятельность, которой разрешено заниматься RО ограничена. RO запрещено заниматься какой-либо деятельностью, направленной на получение прибыли, и такие компании могут использоваться только для содействия деятельности материнской иностранной компании в Китае. Такие как:

Маркетинговые исследования, демонстрация и рекламная деятельность, связанные с продуктами или услугами компании;

Деятельность связанная с продажей продукции или услуг компании.

RO не может напрямую нанимать китайских сотрудников. Вместо этого требуется найм персонал через квалифицированное агентство. Агентство выступает в качестве работодателя и направляет сотрудников на работу в RO за определенную плату. Компания может напрямую нанять до четырех иностранных граждан в качестве представителей, которым не нужно проходить через агентство.

Несмотря на то, что RO не приносит дохода, она все равно облагается налогами. RO облагаются налогом как постоянное представительство в Китае, что обычно составляет примерно 8%.

RO — выгодный вариант для компаний, которые осуществляют закупки в Китае и хотят сохранить персонал на местах для контроля качества или для поддержания связей с китайскими партнерами.

Требования и уставный капитал:

RO не нуждается в уставном капитале для работы в Китае.

Время регистрации представительства:

Чтобы создать RO, зарубежная материнская компания должна вести деятельности в течение 2-х лет.

Получение нотариально заверенных и легализованных документов и необходимых сертификатов — 1 месяц

Открытие р/с и регистрация необходимых учетных записей — 1-2 месяца

Общее время — не менее 2 месяцев

Ключевые должности в компании:

RO следует назначить главного представителя для подписания документов от имени компании. В дополнение к главному представителю, RО может также назначить еще трех общих представителей.

Предприятие, полностью принадлежащее иностранному лицу (WFOE)

WFOE - это компания с ограниченной ответственностью и относительно простой структурой управления, которая полностью принадлежит одному или нескольким иностранным инвесторам.

WFOE может получать прибыль и выставлять местным поставщикам счета-фактуры в юанях, в отличие от RO. WFOE может нанимать местных сотрудников напрямую, без использования агентства по трудоустройству. Так же разрешено расширение за счет создания дочерних компаний в Китае.

Однако процедура регистрации WFOE является более сложной.

Доступны три различные типа WFOE:

Сервисные или консультационные услуги WFOE.

Торговое предприятие WFOE.

Производство.

Несмотря на то, что все три структуры имеют одинаковую юридическую идентичность, они существенно различаются с точки зрения процедуры регистрации , затрат и спектра коммерческой деятельности, которой им разрешено заниматься. Торговые и производственные предприятия должны получать большую часть своих доходов от производства, но могут также предоставлять услуги. Сервисные компании могут осуществлять торговую деятельность, связанную с их услугами.

Требования и уставный капитал:

Для работы WFOE в Китае не существует минимальных требований к капиталу. Каждая WFOE имеет разный размер уставного капитала, который должен быть выбран, исходя из своих операционных потребностей.

Время регистрации компании:

В зависимости от размера компании, создание WFOE может занять от 2 до 9 месяцев.

Ключевые должности в WFOE:

Акционеры и исполнительный директор (или совет директоров).

Руководитель (супервайзер).

Генеральный директор.

Законный представитель.

Открытие совместного предприятия (JV)

Совместное предприятие создается одним или несколькими иностранными инвесторами, а также одной или несколькими китайскими сторонами. С недавнего времени частные лица из Китая теперь могут бать акционерами в совместных предприятиях с иностранцами, что обеспечивает большую гибкость в выборе деловых партнеров.

У иностранных инвесторов есть в основном две причины выбирать структуру совместного предприятия:

Иностранный инвестор хочет инвестировать в ограниченный сектор промышленности, где закон разрешает иностранные инвестиции только через совместное предприятие с китайским партнером; Иностранный инвестор хочет воспользоваться каналами продаж и сетью китайского партнера, который обладает знаниями местного рынка и налаженными контактами

Требования и уставный капитал:

Для создания совместного предприятия не требуется минимальный уставный капитал.

Время регистрации:

Регистрация совместного предприятия занимает от 5 до 6 месяцев.

Ключевые должности в совместном предприятии:

То же, что и WFOE.

Открытие коммерческого предприятия с иностранными инвестициями (FICE)

Подразделение, которое может быть создано либо как WFOE, либо как совместное предприятие, представляет собой тип компании для розничной торговли, франчайзинга или дистрибуции. WFOE или совместное предприятие может быть создано исключительно как FICE или может сочетать деятельность FICE с другими видами бизнеса, такими как производство и услуги.

Создание офиса обходится недорого и может оказать большую помощь иностранным инвесторам, поскольку оно сочетает в себе деятельность по поиску поставщиков и контролю качества с закупками и экспортом, обеспечивая, таким образом, больший контроль .

FICEs также являются идеальным выбором для иностранных компаний, которым необходимо закупать продукцию в Китае для перепродажи на внутреннем потребительском рынке. Без китайской торговой компании альтернативой была бы покупка за границей и отправка товаров из Китая, а затем их перепродажа обратно в Китай (что означало бы дополнительные логистические расходы, таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость).

Требования и уставный капитал:

Для FICE не существует минимальных требований к капиталу.

Время регистрации:

На создание FICE может уйти от 4 до 6 месяцев, прежде чем компания начнет функционировать в полном объеме.

В некоторых случаях FICE может потребовать от иностранных инвесторов вложения капитала в течение определенного периода, особенно для предприятий, расположенных в индустриальных парках и в конкретных отраслях промышленности.