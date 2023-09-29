Логотип ShileConsulting
ShileConsulting
Банки

Как открыть банковский счет в Китае? Какой тип банковских счетов мне нужен в Китае?

Одно из первых решений, которое должны будут принять инвесторы, касается банковского счета. После получения лицензии и необходимых документов на ведение бизнеса в Китае, созданная компания должна выбрать конкретный банк для открытия банковского счета, без которого организация не сможет осуществлять свои операции.
6
Как открыть банковский счет в Китае? Какой тип банковских счетов мне нужен в Китае?

Вам потребуются несколько счетов, включая один базовый счет в юанях и один счет для внесения капитала в иностранной валюте. Могут применяться определенные ограничения к тому, с какими организациями может вестись бизнес, какие счета могут быть открыты и поддерживаемый тип транзакций - в зависимости от выбранного банка и их политики.

Какой тип банковских счетов мне нужен в Китае?

При открытии предприятия с иностранным лицом в Китае необходимо открыть как минимум два банковских счета:

  • Базовый счет в юанях.

  • Счет для внесения капитала в иностранной валюте.

1. Базовый счет в юанях

Для ежедневных деловых операций в Китае у компании должен быть один базовый счет в юанях. Это единственный счет компании, с которого она может снимать наличные в юанях. Основной счет в юанях используется в качестве целевого счета для налоговых платежей.

Также может быть несколько счетов в юанях в разных банках.

2. Счет для внесения капитала в иностранной валюте

У компании также должен быть счет для внесения капитала в иностранной валюте, чтобы получать платежи от клиентов или для пополнения капитала компании из-за рубежа.

Дополнительные общие счета в юанях и другие типы счетов в иностранной валюте могут быть открыты для различных целей.

Международные и китайские банковские учреждения

Иностранные инвесторы могут открыть вышеуказанные счета в Китае через международные банки с местным представительством или через местное китайское банковское учреждение.

Международные банки:

  • Bank of East Asia.

  • Citibank.

  • DBS Bank.

  • Hang Seng Bank.

  • HSBC.

  • Standard Chartered.

Крупнейшие банки Китая

  • Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

  • Bank of China.

  • China Construction Bank.

  • Agricultural Bank of China.

  • Bank of Communications.

Какой выбрать?

Иностранные инвесторы в Китае часто предпочитают открывать счет в международном банке из-за существующих деловых отношений. Однако открытие счетов в китайском банке имеет ряд преимуществ, а именно:

  • Процесс подачи заявки на открытие банковского счета в международном банке в Китае может быть более трудоемким с оформлением документов и, как правило, занимает больше времени по сравнению с открытием такого счета в китайском банке;

  • Китайских коммерческих банков значительно больше, чем филиалов иностранных банков, что позволяет осуществлять более удобные и быстрые денежные переводы в юанях;

  • Большинство китайских компаний имеют счета в местных банках - проведение транзакций с ними будет проще и быстрее, если осуществлять их из китайского банка, а не из международного;

  • Безопасность банковского счета

  • Кроме того, некоторые международные банки не могут вносить взносы на социальное страхование и жилищный фонд для местных сотрудников, поскольку они не интегрированы с внутренними государственными системами Китая.

Требования к открытию банковского счета

Китайские банки очень тщательно проверяют документы компании при открытии банковского счета, особенно для недавно созданных компаний с иностранными инвестициями — из-за пристального внимания со стороны Народного банка Китая (НБК), что привело к усилению в политике KYC (знай своего клиента).

Банки проводят процедуру подтверждения «реального бизнеса» компании-заявителя. Эта процедура включает посещение сотрудником банка физического местонахождения заявителей (офиса), чтобы подтвердить, что у них есть физическое местонахождение и персонал. Банк сфотографирует офис с названием компании и бизнес-лицензией.

В этом случае банк потребует, чтобы законный представитель компании присутствовал при открытии счета.

Необходимые документы

Документы, необходимые для открытия коммерческого банковского счета, зависят от банка и структуры компании. Ниже приведены некоторые общие документы, которые вам потребуется предоставить:

  • Подтверждение надлежащей регистрации вашей компании, например, действующая лицензия на ведение бизнеса, свидетельства о постановке на налоговый учет и Устав организации;

  • Имена директоров и название компании;

  • Документ, удостоверяющий личность законных представителей компании, включая ответственных должностных лиц, директоров и основных акционеров;

  • Подробная информация о структуре компании и владельце;

  • В случае иностранной зарегистрированной компании или совместного предприятия может потребоваться подтверждение государственного одобрения вашего коммерческого предприятия.

График

Весь процесс открытия счета занимает от трех до пяти рабочих дней в китайском банке и от трех до четырех недель в международном банке.

ShileConsulting

ShileConsulting

Shile Consulting

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление финансами

    Топ-7 книг для финансового директора: что почитать специалисту?

    Подобрали семь книг, которые помогут финансовому директору не просто разбираться в бухгалтерской отчётности, но эффективно организовывать работу своего отдела и каждый день принимать правильные управленческие решения!

    Топ-7 книг для финансового директора: что почитать специалисту?
    5
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Рубль снова падает, отличные новости для инвесторов, недвижку ждёт обвал, дивиденды, новые облигации. Субботний инвестдайджест

    Недолго рубль был стабильным, снова полетел вниз. Зато нефть дорожает, новые облигации размещаются. А я пополнил свой портфель новыми бондами, китайскими и российскими акциями, а также рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

    10
    Логотип ShileConsulting
    ShileConsulting
    Банки

    Как открыть банковский счет в Китае? Какой тип банковских счетов мне нужен в Китае?

    Одно из первых решений, которое должны будут принять инвесторы, касается банковского счета. После получения лицензии и необходимых документов на ведение бизнеса в Китае, созданная компания должна выбрать конкретный банк для открытия банковского счета, без которого организация не сможет осуществлять свои операции.

    Как открыть банковский счет в Китае? Какой тип банковских счетов мне нужен в Китае?
    3
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Налоговые проверки 2023-2024: топ-5 ошибок, которые утопят бухгалтера, директора и компанию

    Когда дело касается налоговой проверки, каждый собственник бизнеса и бухгалтер должны быть особенно внимательными и осторожными. К чему цепляются налоговики? Как не утопить свою компанию и не пойти на дно вместе с ней? Узнаете на Клерк.Конференции.

    Налоговые проверки 2023-2024: топ-5 ошибок, которые утопят бухгалтера, директора и компанию
    878
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    134
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    МРОТ с 1 января 2024 г. повысят на 18.5%. Не забудьте внести изменения в документы

    В России с 1 января 2024 года будет проведена дополнительная индексация МРОТ его повысят на 18.5%. Он составит 19 242 рублей в месяц. А это значит, что с 2024 года мы будем платить 5 773 руб страховых взносов. Напомним, в какие документы следует внести изменения.

    МРОТ с 1 января 2024 г. повысят на 18.5%. Не забудьте внести изменения в документы
    542
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Банки

    Банк России назвал основных потребителей теневых финансовых услуг

    Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в указанном периоде составили 12 млрд рублей и сократились ко второму полугодию 2022 года почти в два раза

    109
    Читать еще
    Мнения