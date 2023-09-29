Как открыть банковский счет в Китае? Какой тип банковских счетов мне нужен в Китае?

Одно из первых решений, которое должны будут принять инвесторы, касается банковского счета. После получения лицензии и необходимых документов на ведение бизнеса в Китае, созданная компания должна выбрать конкретный банк для открытия банковского счета, без которого организация не сможет осуществлять свои операции.

Вам потребуются несколько счетов, включая один базовый счет в юанях и один счет для внесения капитала в иностранной валюте. Могут применяться определенные ограничения к тому, с какими организациями может вестись бизнес, какие счета могут быть открыты и поддерживаемый тип транзакций - в зависимости от выбранного банка и их политики.

Какой тип банковских счетов мне нужен в Китае?

При открытии предприятия с иностранным лицом в Китае необходимо открыть как минимум два банковских счета:

Базовый счет в юанях.

Счет для внесения капитала в иностранной валюте.

1. Базовый счет в юанях

Для ежедневных деловых операций в Китае у компании должен быть один базовый счет в юанях. Это единственный счет компании, с которого она может снимать наличные в юанях. Основной счет в юанях используется в качестве целевого счета для налоговых платежей.

Также может быть несколько счетов в юанях в разных банках.

2. Счет для внесения капитала в иностранной валюте

У компании также должен быть счет для внесения капитала в иностранной валюте, чтобы получать платежи от клиентов или для пополнения капитала компании из-за рубежа.

Дополнительные общие счета в юанях и другие типы счетов в иностранной валюте могут быть открыты для различных целей.

Международные и китайские банковские учреждения

Иностранные инвесторы могут открыть вышеуказанные счета в Китае через международные банки с местным представительством или через местное китайское банковское учреждение.

Международные банки:

Bank of East Asia.

Citibank.

DBS Bank.

Hang Seng Bank.

HSBC.

Standard Chartered.

Крупнейшие банки Китая

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Bank of China.

China Construction Bank.

Agricultural Bank of China.

Bank of Communications.

Какой выбрать?

Иностранные инвесторы в Китае часто предпочитают открывать счет в международном банке из-за существующих деловых отношений. Однако открытие счетов в китайском банке имеет ряд преимуществ, а именно:

Процесс подачи заявки на открытие банковского счета в международном банке в Китае может быть более трудоемким с оформлением документов и, как правило, занимает больше времени по сравнению с открытием такого счета в китайском банке;

Китайских коммерческих банков значительно больше, чем филиалов иностранных банков, что позволяет осуществлять более удобные и быстрые денежные переводы в юанях;

Большинство китайских компаний имеют счета в местных банках - проведение транзакций с ними будет проще и быстрее, если осуществлять их из китайского банка, а не из международного;

Безопасность банковского счета

Кроме того, некоторые международные банки не могут вносить взносы на социальное страхование и жилищный фонд для местных сотрудников, поскольку они не интегрированы с внутренними государственными системами Китая.

Требования к открытию банковского счета

Китайские банки очень тщательно проверяют документы компании при открытии банковского счета, особенно для недавно созданных компаний с иностранными инвестициями — из-за пристального внимания со стороны Народного банка Китая (НБК), что привело к усилению в политике KYC (знай своего клиента).

Банки проводят процедуру подтверждения «реального бизнеса» компании-заявителя. Эта процедура включает посещение сотрудником банка физического местонахождения заявителей (офиса), чтобы подтвердить, что у них есть физическое местонахождение и персонал. Банк сфотографирует офис с названием компании и бизнес-лицензией.

В этом случае банк потребует, чтобы законный представитель компании присутствовал при открытии счета.

Необходимые документы

Документы, необходимые для открытия коммерческого банковского счета, зависят от банка и структуры компании. Ниже приведены некоторые общие документы, которые вам потребуется предоставить:

Подтверждение надлежащей регистрации вашей компании, например, действующая лицензия на ведение бизнеса, свидетельства о постановке на налоговый учет и Устав организации;

Имена директоров и название компании;

Документ, удостоверяющий личность законных представителей компании, включая ответственных должностных лиц, директоров и основных акционеров;

Подробная информация о структуре компании и владельце;

В случае иностранной зарегистрированной компании или совместного предприятия может потребоваться подтверждение государственного одобрения вашего коммерческого предприятия.

График

Весь процесс открытия счета занимает от трех до пяти рабочих дней в китайском банке и от трех до четырех недель в международном банке.