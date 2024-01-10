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Общество

Уведомить о получении ВНЖ или второго гражданства теперь можно через Госуслуги

На госуслугах запустили новый сервис «Уведомление о приобретении гражданства иностранного государства».
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С помощью этого сервиса граждане России могут отправить уведомление о приобретении или утрате гражданства иностранного государства, а также о получении вид на жительство или другого документа, подтверждающего постоянное проживание за границей.

Ранее подобные уведомления требовалось отправлять через Почту России или лично на приеме в МВД. С 26 октября 2023 году вступил в силу новый закон о гражданстве и приказ МВД, который позволяет подавать уведомления только в отделе по миграционным вопросам или через портал госуслуг. Также за пределами России уведомления принимают российские консульства и консульские отделы посольства.

Уведомление обязательно должны подать граждане Российской Федерации, которые приобрели:

  • иное гражданство.

  • вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание за пределами России.

Необходимо информировать о каждом новом гражданстве или виде на жительство. Например, если вы получили паспорт другой страны, а затем переехали и получили вид на жительство в другом месте, вам нужно подать два отдельных заявления: одно о новом гражданстве и одно о виде на жительство.

Заявление можно подать через государственные службы от своего имени или от имени другого человека по доверенности. Если речь идет о несовершеннолетнем или недееспособном гражданине, эту процедуру может выполнить законный представитель, такой как родитель, опекун, усыновитель или попечитель. Срок предоставления данной услуги составляет один рабочий день.

Если гражданин изменит свое гражданство или получит ВНЖ после выезда из России, он также должен уведомить об этом в течение 60 дней с момента получения нового документа.

В случае несоблюдения сроков уведомления гражданин может быть оштрафован в размере от 2000 до 5000 рублей или же ему может быть предъявлено административное дело. В случае наличия умысла или же если лицо уже ранее было привлечено к ответственности за подобное нарушение, ему может быть предъявлено уголовное дело.

Поэтому важно не забывать своевременно уведомлять власти о приобретении второго гражданства или ВНЖ, чтобы избежать неприятных последствий.

Для подачи заявления необходимо предоставить соответствующие документы. Например, при уведомлении о получении второго гражданства требуется предоставить информацию об иностранном паспорте, его фотографию или скан, а также фотографию или скан российского паспорта. При подаче другого заявления пакет документов будет немного отличаться.

Уведомление должно быть подано в течение 60 дней после получения ВНЖ или гражданства другой страны, находясь в России.

Если гражданин находится за границей, он не обязан уведомлять о другом гражданстве или ВНЖ. Не предусмотрено никакого административного или уголовного наказания. Однако по приезде в Россию, гражданин обязан подать уведомление в течение 60 дней после въезда.

Если заявление будет подано после установленного срока, россиянин может быть оштрафован на сумму от 500 до 1000 ₽. Также возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 330.2 Уголовного кодекса, где предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 000 ₽ или обязательных работ на срок до 400 часов.

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