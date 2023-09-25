После смерти наследодателя нельзя предпринимать какие-либо действия с деньгами

Да, вот кто не знает, я просвещаю: нотариус запрашивает в банке сведения о счетах и выдает свидетельство о праве на наследство только на ту сумму и те счета, которые существовали на дату смерти. Так что не переводите деньги на другие счета и не «перекладывайте» средства на более выгодные вклады, иначе вам придется доказывать своё наследство в суде.



Также рекомендую заблаговременно обратиться к юристу или адвокату до любых манипуляций, а лучше сразу в день смерти наследодателя, чтобы совместно с адвокатом разработать четкий план дальнейших действий, который в будущем сбережет ваши нервы и деньги на судебные тяжбы.