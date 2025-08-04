В 21 год, когда я только начинала работать помощником адвоката, мой наставник сказал мне фразу, которая почему-то сильно запомнилась:
«Никогда не бери разводы. Это эмоциональное болото. Многие, кто ими занимается, потом сами разводятся.»
И знаете — я поверила.
Это убеждение засело в голове на долгие годы. Я не вела бракоразводные процессы и даже клиентам отказывала, если дело касалось развода.
Но в 2022 году всё повернулось иначе.
Мой муж взял в работу дело по бракоразводному процессу, и… волей обстоятельств, мне тоже пришлось подключиться к процессу.
Да, это была юридическая рутина: документы, переписка, суд — всё по делу, без драмы.
И нет — с мужем я не развелась.
Так бывает: мы живём по чьим-то чужим убеждениям, не замечая, как они формируют наши ограничения.
Пока жизнь не подбрасывает сценарий, в котором убеждение разваливается само.
Спокойно. Трезво. Без катастрофы.
Иногда нужно просто проверить:
а точно ли «нельзя»?
а точно ли это про меня?
Если чувствуете, что какие-то ограничения больше не работают — это не про хаос. Это про рост.
И возможно, самое время освободить место для чего-то нового.
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