В 21 год, когда я только начинала работать помощником адвоката, мой наставник сказал мне фразу, которая почему-то сильно запомнилась:

«Никогда не бери разводы. Это эмоциональное болото. Многие, кто ими занимается, потом сами разводятся.»

И знаете — я поверила.

Это убеждение засело в голове на долгие годы. Я не вела бракоразводные процессы и даже клиентам отказывала, если дело касалось развода.



Но в 2022 году всё повернулось иначе.

Мой муж взял в работу дело по бракоразводному процессу, и… волей обстоятельств, мне тоже пришлось подключиться к процессу.



Да, это была юридическая рутина: документы, переписка, суд — всё по делу, без драмы.

И нет — с мужем я не развелась.



Так бывает: мы живём по чьим-то чужим убеждениям, не замечая, как они формируют наши ограничения.

Пока жизнь не подбрасывает сценарий, в котором убеждение разваливается само.

Спокойно. Трезво. Без катастрофы.



Иногда нужно просто проверить:

а точно ли «нельзя»?

а точно ли это про меня?



Если чувствуете, что какие-то ограничения больше не работают — это не про хаос. Это про рост.

И возможно, самое время освободить место для чего-то нового.