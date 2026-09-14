Закрытие ООО по упрощенной схеме: почему налоговая отказывает

Как закрыть ООО по упрощенной процедуре и почему налоговая может отказать, даже если в ЕГРЮЛ нет записи о недостоверности адреса. Разбираем две частые причины отказа.

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут закрыть компанию по упрощённой процедуре.

Официально это называется исключением юридического лица из ЕГРЮЛ по решению участников.

Преимущества очевидны:

— не нужно назначать ликвидатора;

— не требуется составлять ликвидационный баланс;

— не нужно самостоятельно публиковать сообщение в «Вестнике государственной регистрации»;

— подаётся одно заявление по форме № Р19001;

— процедура занимает около 3,5 месяца.

Решение о закрытии должны принять все участники ООО единогласно. Заявление также подписывает каждый участник: электронной подписью, в том числе через «Госключ», либо на бумаге с нотариальным удостоверением подписей.

На первый взгляд всё просто. Но в моей практике основные отказы происходят по двум причинам.

1. Не уплачены страховые взносы за директора

С 1 января 2026 года правила изменились.

Теперь, даже если компания не ведёт деятельность, не получает доход и не выплачивает директору зарплату, страховые взносы за руководителя по общему правилу необходимо начислять исходя из федерального МРОТ.

Это правило применяется независимо от того:

— заключён ли с директором трудовой договор;

— выплачивается ли ему заработная плата;

— работает ли компания фактически;

— находится ли директор в отпуске без сохранения зарплаты.

В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля. При стандартном тарифе 30% минимальная сумма страховых взносов за директора составляет 8 127,90 рубля в месяц.

Компания может считать себя «нулевой», подать форму № Р19001 и получить отказ, потому что налоговая увидит:

— неуплаченные страховые взносы;

— несданный РСВ;

— непредставленные персонифицированные сведения;

— отрицательное сальдо единого налогового счёта.

Поэтому перед закрытием необходимо проверить начисления за директора с января 2026 года, сдать отчётность и погасить задолженность вместе с пенями.

И важно помнить: отчётность и обязательные платежи необходимо сдавать и уплачивать до момента исключения ООО из ЕГРЮЛ, а не только до подачи заявления.

2. Собственник не подтвердил юридический адрес

Многие проверяют выписку из ЕГРЮЛ, не находят отметки о недостоверности адреса и считают, что проблем не будет.

Но отсутствие такой отметки ещё ничего не гарантирует.

После подачи формы № Р19001 налоговая может дополнительно проверить юридический адрес: направить запрос собственнику помещения, позвонить ему, запросить документы или провести осмотр.

Если собственник:

— не ответил на запрос налоговой;

— заявил, что компания по адресу не находится;

— сообщил, что договор аренды прекратился;

— не подтвердил своё согласие на использование адреса,

налоговая может признать сведения об адресе неподтверждёнными и отказать в упрощённом закрытии ООО. Причём на момент подачи заявления отдельной записи о недостоверности в ЕГРЮЛ ещё может не быть.

Именно поэтому перед подачей документов недостаточно просто заказать выписку из ЕГРЮЛ.

Необходимо:

— проверить, действует ли договор аренды;

— заранее связаться с собственником помещения;

— предупредить его о возможном запросе или звонке из налоговой;

— получить от него письменное подтверждение нахождения ООО по адресу;

— подготовить договор аренды, гарантийное письмо, согласие собственника и документы на помещение.

Если собственник не собирается подтверждать адрес, сначала нужно оформить новый адрес компании, внести изменения в ЕГРЮЛ и только после этого подавать заявление на закрытие.

Какие ещё условия проверяет налоговая

Чтобы воспользоваться упрощённой процедурой, ООО должно:

— находиться в реестре субъектов МСП;

— не являться плательщиком НДС либо иметь освобождение;

— не иметь долгов перед бюджетом и кредиторами;

— полностью рассчитаться с работниками;

— не иметь недвижимости и транспортных средств;

— не находиться в процессе реорганизации, обычной ликвидации или принудительного исключения;

— не иметь иных установленных законом препятствий.

После публикации сведений о предстоящем исключении кредиторы и другие заинтересованные лица могут подать возражения в течение трёх месяцев. Тогда процедура будет прекращена.

Кроме того, все условия должны соблюдаться дважды:

— на момент принятия налоговой решения о предстоящем исключении;

— непосредственно перед исключением ООО из ЕГРЮЛ.

Мой вывод

Начинать упрощённое закрытие ООО нужно не с заполнения формы № Р19001, а с юридической и бухгалтерской проверки компании.

Перед подачей заявления необходимо проверить:

— долги и состояние ЕНС;

— страховые взносы за директора;

— налоговую и кадровую отчётность;

— наличие статуса МСП;

— статус плательщика НДС;

— имущество компании;

— достоверность юридического адреса;

— готовность собственника подтвердить адрес налоговой.

Упрощённая процедура действительно позволяет закрыть ООО быстрее и дешевле. Но слово «упрощённая» относится к количеству документов, а не к требованиям налоговой.