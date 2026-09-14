Закрытие ООО по упрощенной схеме: почему налоговая отказывает
Как закрыть ООО по упрощенной процедуре и почему налоговая может отказать, даже если в ЕГРЮЛ нет записи о недостоверности адреса. Разбираем две частые причины отказа.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут закрыть компанию по упрощённой процедуре.
Официально это называется исключением юридического лица из ЕГРЮЛ по решению участников.
Преимущества очевидны:
— не нужно назначать ликвидатора;
— не требуется составлять ликвидационный баланс;
— не нужно самостоятельно публиковать сообщение в «Вестнике государственной регистрации»;
— подаётся одно заявление по форме № Р19001;
— процедура занимает около 3,5 месяца.
Решение о закрытии должны принять все участники ООО единогласно. Заявление также подписывает каждый участник: электронной подписью, в том числе через «Госключ», либо на бумаге с нотариальным удостоверением подписей.
На первый взгляд всё просто. Но в моей практике основные отказы происходят по двум причинам.
1. Не уплачены страховые взносы за директора
С 1 января 2026 года правила изменились.
Теперь, даже если компания не ведёт деятельность, не получает доход и не выплачивает директору зарплату, страховые взносы за руководителя по общему правилу необходимо начислять исходя из федерального МРОТ.
Это правило применяется независимо от того:
— заключён ли с директором трудовой договор;
— выплачивается ли ему заработная плата;
— работает ли компания фактически;
— находится ли директор в отпуске без сохранения зарплаты.
В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля. При стандартном тарифе 30% минимальная сумма страховых взносов за директора составляет 8 127,90 рубля в месяц.
Компания может считать себя «нулевой», подать форму № Р19001 и получить отказ, потому что налоговая увидит:
— неуплаченные страховые взносы;
— несданный РСВ;
— непредставленные персонифицированные сведения;
— отрицательное сальдо единого налогового счёта.
Поэтому перед закрытием необходимо проверить начисления за директора с января 2026 года, сдать отчётность и погасить задолженность вместе с пенями.
И важно помнить: отчётность и обязательные платежи необходимо сдавать и уплачивать до момента исключения ООО из ЕГРЮЛ, а не только до подачи заявления.
2. Собственник не подтвердил юридический адрес
Многие проверяют выписку из ЕГРЮЛ, не находят отметки о недостоверности адреса и считают, что проблем не будет.
Но отсутствие такой отметки ещё ничего не гарантирует.
После подачи формы № Р19001 налоговая может дополнительно проверить юридический адрес: направить запрос собственнику помещения, позвонить ему, запросить документы или провести осмотр.
Если собственник:
— не ответил на запрос налоговой;
— заявил, что компания по адресу не находится;
— сообщил, что договор аренды прекратился;
— не подтвердил своё согласие на использование адреса,
налоговая может признать сведения об адресе неподтверждёнными и отказать в упрощённом закрытии ООО. Причём на момент подачи заявления отдельной записи о недостоверности в ЕГРЮЛ ещё может не быть.
Именно поэтому перед подачей документов недостаточно просто заказать выписку из ЕГРЮЛ.
Необходимо:
— проверить, действует ли договор аренды;
— заранее связаться с собственником помещения;
— предупредить его о возможном запросе или звонке из налоговой;
— получить от него письменное подтверждение нахождения ООО по адресу;
— подготовить договор аренды, гарантийное письмо, согласие собственника и документы на помещение.
Если собственник не собирается подтверждать адрес, сначала нужно оформить новый адрес компании, внести изменения в ЕГРЮЛ и только после этого подавать заявление на закрытие.
Какие ещё условия проверяет налоговая
Чтобы воспользоваться упрощённой процедурой, ООО должно:
— находиться в реестре субъектов МСП;
— не являться плательщиком НДС либо иметь освобождение;
— не иметь долгов перед бюджетом и кредиторами;
— полностью рассчитаться с работниками;
— не иметь недвижимости и транспортных средств;
— не находиться в процессе реорганизации, обычной ликвидации или принудительного исключения;
— не иметь иных установленных законом препятствий.
После публикации сведений о предстоящем исключении кредиторы и другие заинтересованные лица могут подать возражения в течение трёх месяцев. Тогда процедура будет прекращена.
Кроме того, все условия должны соблюдаться дважды:
— на момент принятия налоговой решения о предстоящем исключении;
— непосредственно перед исключением ООО из ЕГРЮЛ.
Мой вывод
Начинать упрощённое закрытие ООО нужно не с заполнения формы № Р19001, а с юридической и бухгалтерской проверки компании.
Перед подачей заявления необходимо проверить:
— долги и состояние ЕНС;
— страховые взносы за директора;
— налоговую и кадровую отчётность;
— наличие статуса МСП;
— статус плательщика НДС;
— имущество компании;
— достоверность юридического адреса;
— готовность собственника подтвердить адрес налоговой.
Упрощённая процедура действительно позволяет закрыть ООО быстрее и дешевле. Но слово «упрощённая» относится к количеству документов, а не к требованиям налоговой.
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