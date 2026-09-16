Смена юридического адреса ООО: почему одного договора аренды может быть недостаточно

При смене юридического адреса компании обычно начинают с документов: находят помещение, заключают договор аренды, получают документы от собственника и готовят Р13014.
И здесь часто возникает ощущение: если договор аренды подписан и помещение действительно существует, налоговая должна зарегистрировать новый адрес.
На практике все сложнее.
Регистрирующий орган вправе проверить достоверность сведений об адресе, которые компания просит внести в ЕГРЮЛ. Причем проверка может не ограничиваться представленными документами. Пункт 4.2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ позволяет налоговой изучать документы и сведения, получать объяснения, справки и проводить осмотр объектов недвижимости.
Поэтому договор аренды — важный документ, но не гарантия того, что вопросов к новому адресу не возникнет.
Что проверяет налоговая при смене адреса
По смыслу ст. 54 ГК РФ государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а при его отсутствии — иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Если у регистрирующего органа возникают обоснованные сомнения в достоверности заявленных сведений, он вправе провести проверку до внесения нового адреса в ЕГРЮЛ. Закон № 129-ФЗ прямо предусматривает такую возможность.
На практике инспекция может провести осмотр помещения, запросить пояснения, проверить имеющиеся документы и получить информацию от лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для регистрации.
И здесь важно понимать: налоговая проверяет не только наличие у компании договора аренды, но и достоверность самого заявления о новом адресе.
Есть договор аренды — почему тогда могут отказать?
Договор аренды подтверждает наличие договорных отношений и право пользоваться помещением.
Но если налоговая в ходе проверки получает сведения, которые ставят под сомнение достоверность заявленного адреса, одной ссылки на договор может оказаться недостаточно.
Хороший пример — дело № А56-38319/2024.
Компания заключила договор аренды и подала Р13014 на изменение адреса. Налоговая приостановила регистрацию и провела проверку.
Во время осмотра инспекция пришла к выводу, что постоянно действующий исполнительный орган по заявленному адресу не обнаружен. В результате в регистрации изменений отказали.
Компания обжаловала отказ.
Первая инстанция поддержала налоговый орган. В решении суд, в частности, указал, что наличие договора аренды само по себе не может однозначно свидетельствовать о нахождении общества по адресу и наличии связи с ним. Договор подтверждает обязанность арендодателя предоставить объект аренды, но этого самого по себе недостаточно для вывода о фактических обстоятельствах.
Но на этом дело не закончилось.
Отсутствие директора во время проверки — тоже еще не основание для отказа
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал отказ налоговой незаконным.
При рассмотрении дела оценивался уже весь комплекс доказательств.
По адресу имелась вывеска организации и почтовый ящик, было подтверждено присутствие организации в здании и получение ею корреспонденции. Также учитывалось, что сотрудники и директор периодически находились на рабочем месте.
Суд фактически не согласился с тем, что отсутствие должностных лиц непосредственно в момент осмотра само по себе доказывает недостоверность адреса.
Налоговая продолжила спор, но кассационная инстанция в июле 2025 года поддержала вывод апелляции. Отказ в регистрации нового адреса в итоге был признан незаконным.
На мой взгляд, это дело очень хорошо показывает сразу две стороны проблемы.
С одной стороны, наличие договора аренды еще не означает, что оспорить отказ налоговой можно только этим документом.
С другой — налоговой тоже недостаточно просто приехать по адресу, не застать там директора и сделать вывод, что сведения недостоверны.
В споре будет иметь значение совокупность обстоятельств.
Поэтому собственник помещения тоже имеет значение
Еще один момент, который я рекомендую проверять заранее, — взаимодействие с собственником.
Перед подачей документов желательно убедиться, что собственник знает, какое именно ООО будет регистрироваться по его адресу, и готов подтвердить предоставление помещения этой организации.
Если налоговая запросит пояснения или проведет проверку, не должно возникнуть ситуации, когда собственник не понимает, о какой компании идет речь, не подтверждает договоренности либо сообщает сведения, противоречащие представленным документам.
Поэтому я бы не рассматривала подписание договора как последний этап работы с арендодателем при смене адреса.
Адрес проверяем по ФИАС
Отдельно перед подачей документов необходимо проверить сам адрес.
При заполнении Р13014 адресные сведения указываются в соответствии с Государственным адресным реестром. Поэтому ориентироваться только на написание адреса в договоре аренды или документах собственника не стоит.
Сначала проверяем адрес в ГАР/ФИАС, затем заполняем Р13014.
Если нужных адресных сведений в реестре нет или они отличаются от документов собственника, этот вопрос лучше решить до подачи заявления.
Для внесения изменений в сведения о юридическом лице используется форма Р13014.
Что я рекомендую проверить до подачи Р13014
Перед сменой юридического адреса я бы проверила:
соответствует ли заявляемый адрес сведениям ГАР/ФИАС;
есть ли надлежащим образом оформленные документы на пользование помещением;
действительно ли собственник предоставил помещение конкретному ООО;
готов ли собственник подтвердить это при проверке;
обеспечена ли возможность связи с организацией по этому адресу;
будет ли компания получать поступающую туда корреспонденцию.
То есть готовиться нужно не только к подаче документов, но и к возможной проверке достоверности адреса.
А если налоговая уже отказала?
Здесь я бы не спешила сразу строить жалобу вокруг фразы:
«У нас есть договор аренды, поэтому отказ незаконный».
Как показывает практика, этого аргумента самого по себе может быть недостаточно.
Сначала нужно посмотреть, почему именно отказала налоговая и какие материалы легли в основу решения.
Проводился ли осмотр? Что именно указано в протоколе? Какие объяснения были получены? Что зафиксировано налоговой? Есть ли доказательства получения корреспонденции? Какие документы и фактические обстоятельства могут опровергнуть вывод инспекции?
И уже после этого решать, есть ли основания для обжалования.
При этом само наличие отрицательного результата осмотра еще не означает, что отказ невозможно оспорить. В рассмотренном деле апелляция и кассация как раз пришли к выводу, что собранные доказательства подтверждали возможность связи с организацией по заявленному адресу, а оснований считать сведения недостоверными не было.
Главное
Смена юридического адреса ООО — это не только договор аренды и правильно заполненная Р13014.
Налоговая вправе проверять достоверность заявленных сведений, в том числе проводить осмотр помещения и получать объяснения.
Поэтому перед подачей документов я рекомендую проверить ФИАС, документы на помещение, взаимодействие с собственником и возможность связи с компанией по новому адресу.
А если отказ уже получен, одного договора аренды для его успешного обжалования может оказаться недостаточно. Нужно анализировать все материалы проверки и собирать доказательства в совокупности.
При этом проверка работает в обе стороны: налоговая должна обосновать недостоверность сведений. Само по себе отсутствие директора в помещении в конкретный момент еще не доказывает, что заявленный адрес недостоверен.