Смена юридического адреса ООО: почему одного договора аренды может быть недостаточно

При смене юридического адреса компании обычно начинают с документов: находят помещение, заключают договор аренды, получают документы от собственника и готовят Р13014.

И здесь часто возникает ощущение: если договор аренды подписан и помещение действительно существует, налоговая должна зарегистрировать новый адрес.

На практике все сложнее.

Регистрирующий орган вправе проверить достоверность сведений об адресе, которые компания просит внести в ЕГРЮЛ. Причем проверка может не ограничиваться представленными документами. Пункт 4.2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ позволяет налоговой изучать документы и сведения, получать объяснения, справки и проводить осмотр объектов недвижимости.

Поэтому договор аренды — важный документ, но не гарантия того, что вопросов к новому адресу не возникнет.