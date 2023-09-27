Сегмент складов индивидуального хранения, как инвестиция. Во что стоит вкладывать деньги

Инвестиции в покупку небольшого городского склада характеризуются низким порогом входа, высокой доходностью и быстрой окупаемостью. Даже с бюджетом в 300 - 600 тыс. рублей можно найти возможности для инвестиций.

Примечание:Это не реклама помещений, а пример того, как люди находят способы уберечь свой капитал с учетом текущей экономической ситуации.

Примерно месяц назад Город выставил на торги кладовые помещения через публичное предложение в доме на Рублевском шоссе в г. Москве. Расстояние до метро: 3 км. или 15 мин. на общественном транспорте. Это огороженные металлической сеткой помещения площадью от 5 до 23 кв. м. В таких помещениях обычно хранят сезонные вещи, инструменты, спортивный инвентарь и другое имущество.

Вот пара наблюдений:

Спрос на маленькие помещения: Основная часть проданных кладовых имеет площадь от 5 до 10 кв. м.

Цены: Хотя начальные цены объектов варьировались от 400 до 800 тыс. руб., большинство сделок заключалось в диапазоне от 300 до 600 тыс. руб. Покупатели — частные инвесторы.

Такие помещения не всегда в тренде. Но в условиях экономических колебаний, такие помещения становятся для инвесторов с ограниченным капиталом залогом стабильности и потенциала роста.

Насколько устойчив данный сегмент в кризисы?

Недавно консалтинговая компания PwC представила подробный 100-страничный отчет о рынке недвижимости США. Вот резюме о сегменте складов индивидуального хранения на основе этого исследования:

Сегмент таких складов в США устоял на фоне экономических колебаний и пандемии. Особенно заметно это по низкому уровню свободных мест и росту стоимости арендных ставок. По этой причине данный сегмент притягивает инвесторов.

Если инвестируете в этот сегмент рынка недвижимости, нужно учесть такие факторы:

Объединение домохозяйств: Из-за роста расходов некоторые категории людей объединяются в домохозяйства, начинают жить с родственниками, что может увеличить спрос на такие помещения.

Строительство новых складов: Когда спрос на них продолжает расти, это подталкивает девелоперов строить новые объекты. На рынке появляются больше новых складов для аренды, что может привести к снижению арендных ставок.

Процентные ставки: Если вы планируете взять кредит для инвестирования в объекты этого сегмента, будьте осмотрительны. Когда процентные ставки растут, инвесторы сталкиваются с дополнительными рисками из-за увеличения затрат на кредитование.

Миграция и рост населения: Один из основных факторов — миграция населения. Когда люди мигрируют в крупные города, уровень заполняемости в помещениях для хранения растёт. Для инвестора — это отличный показатель.

Возможности и рекомендации:

Сегмент складов индивидуального хранения предоставляет хорошие возможности для инвесторов. Хотя мы не встречаем такие объекты на торгах, на них можно приобрести помещения в жилых комплексах, которые относятся к этому сегменту рынка.

Но перед тем как инвестировать в данный сегмент, консультанты рекомендуют провести тщательный анализ конкретного объекта.