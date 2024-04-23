Должная осмотрительность и транспортная безопасность. Новый законопроект

Юристы часто обсуждают, как именно необходимо соблюдать важное (хоть и не прописанное в законе) требование о появлении должной осмотрительности.

И вот недавно в Госдуму был внесен законопроект «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом в Российской Федерации…». Если это законопроект будет принят в текущей редакции, он может повлиять и на понятие «должной осмотрительности».

Закон помимо прочего вводит такие понятия как «финансовая состоятельность», «профессиональная надёжность» и профессиональная компетентность». Речь идёт, соответственно, об отсутствии задолженности в бюджет, отсутствии судимости руководителя и наличии ответственного за безопасность лица в штате.

Известно, что автоперевозчики, как и их клиенты, регулярно являются объектами налоговых проверок. Очевидно, что при обосновании выбора контрагентов, они будут ссылаться на данный закон. Ну, а за ними и остальные отрасли подтянутся.