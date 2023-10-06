Как дела у самозанятых?

Перед началом с самозанятыми, его сторонники заявляли, что целью является вытащить на свет "серую экономику", число занятых в которой составляло, по данным Росстата, 14,6 миллионов человек с тенденцией к росту.

Согласно отчёту ФНС о самозанятых, в России таковых 4 миллиона человек. К сожалению, ФНС не сообщает, каким был статус лица до регистрации в качестве самозанятого. Крайне сомнительно, что все эти люди из "серого сектора".

Значительная их часть - бывшие ИП или работники по трудовым договорам. То есть, многие восприняли такой эксперимент, как дополнительный способ уклонения от уплаты налогов, что явно не тянет на успех. А впереди ещё большое количество проверок и судебных споров.

Согласно тому же отчёту ФНС общий доход самозанятых превысил 882 миллиарда рублей, что даёт бюджету прибавку в размере 50 миллиардов рублей, то есть, меньше 0,1 % доходной части федерального бюджета. И не понятно, покрывают ли эти доходы расходы на проведение эксперимента. Так что говорить об успехе пока рано.