Алексей Стенькин
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Вопрос о компенсации. ФНС: кто и когда платит за неуплаченные налоги

После приговора по делу об уклонении от уплаты налогов либо прекращении производства по нереабилитирующим основаниям, напр., за истечением сроков давности или по амнистии, всегда остается вопрос о компенсации многомиллионной суммы.
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Есть три направления:

  1. платит сама организация-налогоплательщик;

  2. контролирующие должника лица (КДЛ) в качестве субсидиарных ответчиков в рамках дела о банкротстве или субсидиарные ответчики вне рамок дела о банкротстве (ст. 61.19 Закона о банкротстве), когда общества в ЕГРЮЛ уже нет либо оно не имеет имущества для финансирования процедуры неплатежеспособности и никто не желает его обеспечить;

  3. гражданский иск в уголовном процессе о взыскании ущерба, причинного преступлением.

В третьем случае такой иск предъявляют при расследовании или в суде прокурор и/или налоговый орган. Иск при вынесении приговора, как правило, оставляют без рассмотрения с разъяснением возможности обратиться к физическому лицу в самостоятельном гражданском процессе.

Условия для обращения с таким иском проанализировали Минфин и ФНС в письме от 09.02.2024 Д-5-18/23@:

  • при возвращении исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства по мотивам, связанным с невозможностью его исполнения (пункты 2-4 части 1 статьи 46 Закона об исполнительном производстве);

  • при прекращении производства по делу о банкротстве или возврате заявления о признании организации-налогоплательщика банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

  • если у организации-налогоплательщика имеются признаки недействующего юридического лица (пункт 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), в том числе до окончания процедуры исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц («фактически недействующее юридическое лицо»);

  • при наличии в едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности;

  • в случае, если данные о финансово-хозяйственном состоянии организации по результатам анализа, проведенного налоговым органом или иным лицом (арбитражным управляющим, экспертом), указывают на невозможность удовлетворения требований об уплате обязательных платежей, которые не поступили в бюджет в результате преступных действий, с учетом рыночной стоимости активов организации;

  • при отсутствии по имеющимся у налогового органа данным правовых и (или) фактических оснований и (или) достаточной доказательной базы для взыскания задолженности с лиц, привлекаемых к ответственности по долгам организации (в том числе в случае, когда у лиц, в отношении которых имеются соответствующие правовые основания и добытые доказательства, отсутствуют активы, за счет которых может быть произведено взыскание).

Во всех случаях в гражданском иске налоговые органы должны указать одно или несколько оснований исчерпания. В случае если по результатам анализа не установлено возможности применения предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения налоговых требований, на это прямо должно быть указано в гражданском иске.

В последнее время с учетом постановления КС РФ № 39-П наметился тренд на взыскание ущерба, причиненного налоговым преступлением, в порядке субсидиарной ответственности в банкротстве налогоплательщика, либо вне рамок банкротства по ст. 61.19 Закона о банкротстве, когда нельзя финансово обеспечить процедуру несостоятельности основного должника-организации или когда ее уже нет.

Проанализированный ФНС путь обращения с гражданским иском о взыскании ущерба, причиненного преступлением, является, как считаю, альтернативным вышеуказанному. Но есть существенное отличие — в арбитраже можно привлечь к субсидиарной ответственности солидарно не только «преступника», но и других контролирующих должника лиц, и распределить обязательства между всеми, тогда как гражданский иск в районный суд может быть заявлен только к обвиняемому, и платить будет только он.

Сейчас, учитывая, что ФНС потребовал проекты исков к физическим лицам, следует ожидать в этом направлении некоторую активность. В этом случае можно порекомендовать при наличии возможности инициировать процедуру банкротства самого налогоплательщика и вопросы причинения ущерба рассматривать только там.  

Из Письма Минфина РФ и и ФНС РФ от 09.02.2024 Д-5-18/23@.

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