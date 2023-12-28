Нужно ли платить НДФЛ за проценты по рублевому банковскому вкладу в 2024 году за 2023 год. Рубрика «вопрос-ответ»

Вопрос подписчика

«Требуется ли платить НДФЛ за проценты по рублевому банковскому вкладу в 2024 году за 2023 год?».

Ответ

С начала 2021 года для граждан России начал действовать новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам.

Напомним, что сумма, освобождаемая от налога, рассчитывается следующим образом: умножаем максимальную ключевую ставку ЦБ на 1 млн руб. При этом крайнее значение ключевой ставки Банка России определяется на начало каждого месяца календарного года.

С 30 октября 2023 года ключевая ставка составляет 15%, и необлагаемая налогом сумма гарантирована по данным на 1 ноября 2023 года.

В 2023 году от налогообложения освобождаются доходы в виде процентов по вкладам в банках, не превышающих 150 тыс. руб. (1 млн руб. × 15%).

Следующее заседание на тему обсуждения ключевой ставки было проведено 15 декабря 2023 года. Если ключевая ставка повысится до конца года, размер необлагаемого налогом дохода по вкладам тоже увеличится.

Процентный доход, превышающий 150 тыс. руб., будет подлежать налогообложению. Не имеет значения, сколько у вас вкладов, важно, превышает ли общая сумма заработанных процентов по всем вкладам необлагаемый минимум. Если превышает, вы обязаны оплатить налог.

Даже если общая сумма ваших вкладов меньше или равна 1 млн руб., это не гарантирует отсутствие налогов. Когда банки предлагают вклады с процентной ставкой выше ключевой ставки ЦБ, доход от таких вкладов может превысить необлагаемую сумму.

Пример

Предположим, у вас на банковском депозите лежит 1,8 млн руб. под 10% годовых, при том, что максимальная ключевая ставка ЦБ составляет 15%.

Используем формулу:

(Доход по вкладу — Необлагаемая сумма) × 15% = Налог на доход от вклада.

Рассчитываем сумму налога: 1,8 миллиона × 10% (ставка по вкладу) — 1 миллион × 15% (максимальная ставка ЦБ за год) = 180,000 - 150,000 = 30,000 рублей.

Налог на полученную сумму составит 3,900 рублей при ставке 13%.

Таким образом, общий налог на вклад в 1,8 миллиона рублей при ставке 10% и максимальной ключевой ставке ЦБ в 15% составит 3,900 рублей.

Окончательные расчеты можно провести 31 декабря, когда будет известна максимальная ключевая ставка за прошедший год.

Как выплачивать

Если ваши доходы превысят необлагаемый порог, ФНС вышлет вам уведомление. Налоги за предыдущий год необходимо уплатить до 1 декабря следующего года, например, за 2023 год — до 1 декабря 2024 года.

Налог на доходы в виде процентов по вкладам несовершеннолетних уплачивают родители (усыновители, опекуны, попечители) согласно пунктам 3, 4 статьи 214.2, пункту 6 статьи 228, пункту 4 статьи 229 НК, а также согласно письму Минфина от 03.02.2022 года № 03-04-07/7404 и информации ФНС.

Процентные доходы налоговых резидентов РФ от вкладов в иностранных банках, которые базируются за пределами РФ, облагаются НДФЛ в полном объеме по ставке 13% при доходе не более 5 млн руб. Если же доход превышает 5 млн руб., налоговая ставка составляет 650 тыс. руб. и 15% от суммы данных доходов.

По завершении календарного года необходимо самостоятельно отразить полученный доход в налоговой декларации и уплатить налог в соответствии со статьями НК.