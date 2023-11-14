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Ведение бизнеса

Кейс. Как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без кидка

Расскажу, как юристы помогли провести сделку, унять страхи владельцев и подозрения инвесторов.
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Кейс. Как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без кидка
Расскажу, как юристы «Патрикеев и партнеры» помогли провести сделку, унять страхи владельцев и подозрения инвесторов.

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист и сооснователь сервиса «Патрикеев и партнеры». Это мой второй кейс на «Клерке», первый читайте по ссылке.

Порция страхов основателей стартапа

Заказчиком был стартап, созданный группой друзей и бывших коллег. Они разработали собственную платформу управления маркетплейсами, которая стала неожиданно хорошо продаваться и приносить первые деньги. К январю 2023 года у них сложилась типичная для тысяч стартапов история: есть инновационная, работающая и успешная платформа, но будучи технарями, а не предпринимателями они не знали, как ее легализовать и монетизировать.

Мы просто захотели вместе начать свое дело и придать нашей платформе развитие и официальный статус, но при этом столкнулись с таким количеством вопросов, что стало ясно: сами не осилим.

Максим, один из основателей стартапа

Три главных вопроса заказчиков:

  • Как создать компанию и на каких условиях ее учредить, чтобы никто никого не «кинул» и все было по-справедливости?

  • Как новую облачную платформу оформить на компанию, чтобы официально предоставлять к ней SaaS-доступ (программное обеспечение как услуга) и получать с этого официальный доход?

  • Как договориться о будущем распределении прибыли и порядке управления?

К тому же ребята планировали привлечь инвестора, но и здесь чувствовали себя очень неуверенно — они не знали, как юридически грамотно ввести третье лицо в состав «своих» учредителей и на каких условиях договариваться с инвестором, чтобы опытный чужак не «отжал» бизнес. К тому же они хотели открыть компанию максимально выгодно и правильно: без переплат по налогам и взносам и без проблем с законом. Дополнительным нюансом было проживание одного из основателей за пределами России.

10 шагов от идеи до бизнеса: чем помогли юристы?

Мы сопроводили процесс открытия компании от А до Я, начиная с осмысления будущего бизнеса до его регистрации в ФНС, и ввели в состав учредителей инвестора. Опишу в десять шагов:

  1. Провели интервью и анкетирование основателей.

  2. Подготовили необходимые документы для открытия компании и фиксации договоренностей.

  3. Разработали опционную программу и продумали модель вхождения инвестора.

  4. Поставили программное обеспечение (ПО) на баланс компании.

  5. Дали консультации по регистрации товарного знака и ПО в Роспатенте, чтобы защититься от копирования и кражи.

  6. Подготовили клиентские оферты и политики

  7. Прошли проверку инвестором (due diligence) и доказали ему «чистоту» бизнеса.

  8. Подготовили список заверений и гарантий для проведения сделки.

  9. Сопроводили сделку купли-продажи

  10. profit!

Результат работы

Регистрация компании и подготовка к сделке заняла чуть больше месяц. По итогу учредители получили легальное рабочее ООО, которую они успешно «завели» в Сколково как резидента. Инвестор же безопасно и удачно вложил деньги и получает свою долю прибыли: «Бизнес плывет как ледокол».

В чем боль клиента и похожих компаний?

Боль № 1. Незнание законов и процедуры регистрации. В основе стартапа были четыре молодых предпринимателя, неопытных в правовых вопросах и неспособных определить базу: в какой форме зарегистрировать бизнес — ИП, ООО или ПАО? Как сэкономить на налогах и передать в собственность своей же фирмы разработку и защитить ее от третьих лиц?

Боль № 2. Нет опыта взаимодействия с инвесторами — много страхов и неуверенности. Ребята опасались «кидка» и хотели заранее продумать рабочую модель сотрудничества между учредителями и инвестором. Стартаперы стремились к максимально безопасной модели вхождения покупателя, а он, в свою очередь, требовал определенности и полный пакет документов.

Шаг 1. Готовим сделку

В первую очередь мы проинтервьюировали всех основателей стартапа, чтобы понять их ожидания от нового бизнеса. К примеру, чем каждый из них будет заниматься и что мечтает реализовать. Интервью проводили с помощью опросника.

Пример опросника, всего в нем 11 разделов: от описания программного обеспечения до сценариев, что будет если один из партнёров «кинет» других.

Шаг 2. Составляем дорожную карту

Изучив анкету, мы выяснили потребности и клиента и сформировали дорожную карту, то есть детально изложили порядок работы над проектом: от регистрации фирмы до продажи ее доли.

Обратите внимание, что мы максимально подробно и ясно прописывали шаги. Так они были понятны не только нам, юристам, но и клиенту.

После анкетирования мы вместе с учредителями составили Соглашение о намерениях, дабы юридически оформить желание перевести стартап в официальный бизнес.

Шаг 3. Оформляемся: пакет документов для регистрации

Третьим шагом стала подготовка пакета документов для создания компании под параметры клиента: учредительный и корпоративный договор с фиксацией всех договоренностей, а также уставные бумаги.

Подчеркиваю: разрабатывая устав общества, мы использовали не шаблон, а вручную прописывали его положения. В том числе пункты о защите учредителей: от внезапной продажи доли одним из партнеров и от автоматического вхождения в общество наследников — о нехорошей истории, которая приключилась из-за того, что такой защиты не прописали, рассказывал в этом кейсе.

Павел Патрикеев

Также составили мелкие документы, необходимые для создания компании: протокол собрания, трудовой договор с генеральным директором, заявление в налоговую службу. Готовый пакет подали в ФНС и успешно зарегистрировали бизнес.

Вуаля: стартап стал официальной компанией с директором и записью в ЕГРЮЛ

Шаг 4. «Обвязываем» цифровые активы

Чтобы продать бизнес, необходимо максимально полно описать и придать юридический статус активам. В нашем случае основным активом была программная платформа или проще говоря программное обеспечение (ПО). Мы придали всем его элементам правовой статус, то есть провели «юридическую обвязку».

Павел Патрикеев

Для этого собрали у разработчиков информацию о программе, ее функциях и внесли эти данные в документы для передачи платформы в собственность новой компании. Так разработка получила официальный статус и законного владельца. Дополнительно узнали, какие услуги продают ребята и подготовили договоры-оферты для легализации сайта и SaaS-модели.

Публичная оферта для официального сайта компании

В качестве меры дополнительной предосторожности ребята захотели зарегистрировать свою разработку в Роспатенте, в чем мы их и проконсультировали.

Шаг 5. Готовим компанию к продаже

После того как компания и разработка была официально зарегистрированы, а платформа, сайт, домен и прочее «обвязаны», провели переговоры с инвестором и продавцами и составили План сделки купли-продажи.

В плане сделки мы учли обязательства учредителей перед бывшим работодателем, наличие брачных договоров и наличие опционной программы.

С какими сложностями мы столкнулись и как их решали?

В ходе проекта мы столкнулись с несколькими нюансами. Ни один из них не был критичным, но мог замедлить ход проекта.

Отсутствие опыта и излишняя суета учредителей

Заказчиками были молодые предприниматели, которые поначалу всего боялись и излишне суетились. Мы понимали, что это нормально, успокаивали их в случае опасений, были круглыми сутками на связи и вели через весь процесс «за ручку». Для нас это не в новинку — средний возраст в ИТ-бизнесе — 30-35 лет, команда говорила с клиентами на одном языке, и общение с нашими юристами для ребят было комфортным. Ближе к завершению сделки лёд недоверия был полностью растоплен.

Отсутствие брачных договоров

По закону при купле-продаже бизнеса необходимо получать нотариальное согласие супругов, и это тормозит процесс оформления. Брачных договоров, так называемых «брачников», ни у кого из новоявленных учредителей не было, нам пришлось их оперативно готовить и помогать с подписанием, чтобы не задерживать ход сделки.

Обязательства перед бывшим работодателем

У создателей компании были обязательства перед общим предыдущим работодателем: все работали в одной фирме, с которой было подписано соглашение о неконкуренции (Non-Compete Agreement, NCA). Мы должны были помочь открыть новую компанию, не нарушая условия NCA. Для этого посоветовали ребятам мирно уволиться «по соглашению сторон» и убедились, что новая компания не конкурирует по роду деятельности со старым работодателем. Все эти шаги прописаны в Плане сделки.

Заграничный учредитель

Для заверения протокола учредителей и договоров необходима личная подпись. Второй способ — оформление нотариальной доверенности. Один из основателей хоть и был гражданином России, жил за границей. Мы провели апостилирование документов в нашем посольстве и помогли оформить доверенность за рубежом. Так мы избавили человека от хлопот по приезду и не отклонились от плана сделки.

Опытный инвестор

Покупатель «съел собаку» на покупке бизнесов — это была уже его шестая инвестиция, и продавцам необходимо было показать, что их компания «чистая» и предложить модель вхождения, которая бы устроила инвестора по налогообложению. Благодаря проведённой проверке (due diligence) он убедился в легальность и «чистоте» бизнеса.

Рекомендации

  • Не суетитесь

Спешка до добра не доводит, и мы бы не советовали торопиться ни с продажей, ни с покупкой бизнеса. Проверьте компанию: ее репутацию, финансы, бухгалтерию, налоги и правовые аспекты. На юридическом языке это называется due diligence.

  • Зафиксируйте и придайте юридический статус всем активам компании

Вы покупаете не организацию, а бизнес. Проверьте и проведите «обвязку» сайта, домена, программы, товарного знака.

Здесь советуем обратиться к эксперту: по нашей практике даже самая типовая сделка содержит что-то специфическое и порой ключевое для своей ниши.

  • Продумайте самые негативные сценарии и продумайте ответственность партнеров

Не экономьте на аудите и привлечении профессионалов: они подскажут, какие обязательства между партнерами и будущими инвесторами стоит предусмотреть в Уставе и корпоративном договоре. Чем технологичнее и сложнее бизнес, особенно ИТ, тем полезнее будет привлечь консультантов.

  • Обезопасьте сделку купли-продажи: пригласите юриста

Теоретически проверку цели инвестиций и переговоры вы можете провести самостоятельно. Но не экономьте на профессионале при заключении сделки. Юрист по цифровому праву разработает надёжное и безопасное соглашение между инвесторами и владельцами бизнеса. Это избавит первых от страха потерять вложения, а собственникам поможет продать долю без «кидка». Да и в целом это удобно — с вами пройдут весь путь: от проверки до оформления; сэкономят время и, возможно, нервы. Как минимум, обратитесь за устной консультацией заранее, до подготовки к сделке, чтобы впоследствии получать не проблемы, а доход.

***

Остались вопросы? Пишите нашей команде или напрямую мне в Телеграм, Павел Патрикеев @Pavel_Patrikeev.

patrikeevpravo

patrikeevpravo

Юрист в Патрикеев и партнеры

3 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Michael Gaidukov
    Michael Gaidukov 1 час назад

    А с продавцом - NCA в таких сделках подписывается или нет?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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