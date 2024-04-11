Льготы для ИТ весной 2024-го: как добиться статуса ИТ-компании и получить свое без заморочек?

Практикующий юрист, специализирующийся на юридической поддержке малого и среднего ИТ-бизнеса, Павел Патрикеев кратко о семи льготах для русских айтишников.

В России процедура аккредитации IT-компаний или на языке госорганов — «организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» действует с 2011 года. Если компания проходит аккредитацию, ее вносят в специальный реестр Минцифры и открывают доступ к очень приятным и полезным льготам от государства.

Я перечислил семь льгот, на которые может претендовать ваша фирма и сотрудники, и предложил быстрый и комфортный способ, как добиться признания заветного статуса. Кому лень читать всю статью — проматывайте вниз.

Льгота №1. Обнуление налога на прибыль

Ставка налога на прибыль для бизнеса «информационных технологий» снижается с 20% до 0%. Айтишники освобождаются от налогов до конца 2024 года, а с начала 2025 года ставку повысят до 3%.

Льготу на нулевой налог могут получить компании, доля доходов которых от деятельности в сфере «высоких технологий» не меньше 70% от общей суммы доходов.

Условие по 70%-ой доли доходов должно выполняться не только по итогам года, но и по результатам каждого отчетного периода, в котором ваша фирма планирует применять льготу.

Льгота №2. Стоп выездным и плановым проверкам: без налоговой, пожарных и Роспотребнадзора

Аккредитованные компании на три года освобождаются от выездных государственных проверок: налоговых, валютных и ряда других. Выездные налоговые проверки могут проводиться только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС России. Также на период до 2024 года отменяются проверки:

трудового законодательства,

мер пожарной безопасности,

санитарных и гигиенических требований,

экологических правил и так далее, за исключением консультирования, информирования и самообследования.

Обращаю внимание — этот мораторий не должен побуждать вас нарушать закон. Если в госорганы поступит заявление о нарушении, к примеру, налогового, трудового или другого законодательства, ваш бизнес обязаны будут проверить.

Льгота №3. Снижение ставок по страховым взносам: в пенсионный фонд и соцстрах можно платить меньше

Для IT-компаний ввели единый льготный тариф страховых взносов:

на обязательное пенсионное страхование — 6%;

на обязательное социальное страхование —1,5%;

на обязательное медицинское страхование —0,1%.

В сумме взносы составляют 7,6%, а их максимальная сумма в 2023 году — 1 917 000 рублей. На всё, что превышает этот порог, применяется нулевая ставка.

Так же как и в пункте №2 доля дохода от IT- деятельности должна быть не ниже 70% от общей выручки фирмы. Эти условия должны соблюдаться не только по итогам года, но и по результатам каждого отчетного периода, в котором компания планирует применять льготу.

Льгота №4. Низкая ипотечная ставка для сотрудников-айтишников

Сотрудникам высокотехнологичных компаний доступна льготная ипотечная ставка 5%. При этом регионы могут дополнительно субсидировать программу, чтобы уменьшить вашу ставку.

Сумма кредита предоставляется до 9 млн рублей в регионах с населением менее 1 млн человек, а для субъектов РФ, численность населения которых больше 1 млн человек — 18 млн рублей.

Предельная сумма кредита (с учетом льготной ставки в рамках региональной программы или рыночной ставки) для регионов с населением менее 1 млн человек составляет 15 млн рублей, а для субъектов РФ, численность населения которых больше 1 млн человек – 30 млн рублей. Льготная программа будет действовать до конца 2024 года.

Требования к заявителю:

возраст — от 18 до 50 лет;

срок ипотечного кредита — до 30 лет;

первоначальный взнос — от 15 %;

доходы заемщиков: от 120 тысяч рублей — для городов-миллионников; от 70 тысяч — для остальных городов и от 150 тысяч — для Москвы,

срок работы — более трёх месяцев.

При этом необходимо учитывать, что работодатель такого заявителя должен соответствовать критериям по численности штата и выручке из Постановления Правительства РФ от 30.04.2022 N 805

Льгота №5. Отсрочка от военной службы

Сотрудники IT-компаний получают отсрочку от срочной службы в армии. Для этого им надо написать заявление работодателю на Госуслугах. Работодатель подает список работников в Минцифры, откуда список переправят в Министерство обороны.

Правом на отсрочку могут воспользоваться сотрудники, подходящие следующим критериям:

гражданство РФ, мужчины 18-27 лет, родившиеся с 1-го апреля 1996 по 15 мая 2005 года;

работа по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня;

высшее образование по специальностям согласно Перечню постановления;

продолжительность работы в период с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023;

не меньше 11 месяцев в текущей аккредитованной компании. Аккредитация должна быть оформлена до 9 февраля 2023 года;

не меньше 11 месяцев в текущей и других аккредитованных компаниях.

меньше 11 месяцев при трудоустройстве в аккредитованную ИТ-компанию в течение года после окончания ВУЗа или научной организации.

Льгота №6. Денежная господдержка

Законодательство предусматривает и дополнительную финансовую поддержку для компаний из ниши высоких технологий:

гранты из федерального бюджета;

кредитование по трехпроцентной ставке;

упрощенный порядок участия в государственных закупках, особенно важных разработок;

дополнительное финансирование для улучшения материального состояния сотрудников-разработчиков: улучшение жилищных условий, рост заработной платы.

Льгота №7. Упрощенное привлечение иностранных специалистов

Аккредитованным компаниям стало проще нанимать квалифицированных специалистов-иностранцев. Это значит, что вашим айтишникам не нужно получать патент или разрешение на работу, а вы как работодатель оформляете их без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

Иностранным специалистам также стало проще получить вид на жительство (ВНЖ) в России. Основное требование — быть трудоустроенным в аккредитованной ИТ-компании официально.

Самые выгодные для бизнеса, особенно малого и среднего, льготы №2 и №3 по налогу на прибыль и страховым взносам. Их могут получить только компании, прошедшие официальную процедуру аккредитации.

Как добиться статуса ИТ-компании и получить льготы без заморочек ?

Я знаю, насколько может быть сложно ориентироваться в мире налоговых льгот и государственных статусов для IT-компаний.

Самостоятельная подача заявки займет немало времени, нервов и не всегда приведет к одобрению. Рекомендую поручить это эксперту, а сами сфокусироваться на бизнесе.

Вот пошагово, как я облегчил этот процесс для вас:

Проверочный чек-лист и ОКВЭДы: сначала вместе заполним чек-лист, чтобы убедиться, что ваша компания соответствует всем критериям, и проверим, правильно ли выбраны коды ОКВЭД. Модель аккредитации: вместе определим, какая модель аккредитации подходит именно вашему проекту, чтобы максимизировать ваши преимущества. Согласие на доступ к налоговой тайне: помогу в оформлении и передаче согласия в ФНС, чтобы ускорить процесс получения льгот. Регистрация личного кабинета: подскажу, как зарегистрировать личный кабинет юридического лица на портале Госуслуг, что является обязательным шагом в процессе. Подача заявления на аккредитацию: вместе подготовим и подадим заявление на получение аккредитации, убедившись, что все сделано без ошибок.

Если в процессе возникнут трудности, я обжалую решение и доработаю заявку.

А ежегодное подтверждение соответствия критериям?

Я об этом тоже позаботился, предоставляя необходимые сведения о деятельности вашей компании.

Не уверены, с чего начать, или нужна дополнительная информация? Обращайтесь! Бесплатная консультация — это первый шаг к получению всех преимуществ, доступных IT-компаниям.

Возьму на себя все заботы, чтобы вы не тратили нервы на заполнение бумаг, а занимались бизнесом.

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