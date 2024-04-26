Блиновская использовала два десятка ООО и три ИП, чтобы сэкономить 918 миллионов, и потеряла все! Не будь как Елена

Сегодня поговорим о том, как за счет дробления бизнеса Елена Блиновская вывела почти миллиард рублей. И что с этой информацией делать предпринимателям.

Привет, это налоговый юрист и CEO «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев.

Новые детали дела Блиновской уже пару дней будоражат общественность. Все перебирают один и тот же разбор схемы дробления, но никто не говорит: что делать предпринимателям? Как действовать, если вы уже немного «подробили».

Короткое описание схемы дробления

У Блиновской был основной ИП, на который поступали деньги — Блиновская Е. О.Вместе с еще двумя ИП были созданы взаимосвязанные и подконтрольные ей организации, которые были записаны на мужа и близкий друзей Елены.

Вся схема была создана, чтобы продолжать платить налоги по упрощённой системе налогообложения: как только на одной из компаний сумма приближалась к предельной в игру вступала другая из десятков организаций Елены.

На счета перечисляли часть фактического дохода якобы как займы, которые не облагаются налогом, эти долги никто не возвращал, а при оплате услуг на официальном сайте Блиновской после каждой перезагрузки система подставляла разные юрлица.

Для управления счетами использовали одни и те же телефонные номера и адреса электронной почты. Для координации деятельности — общий чат. Один и тот же персонал переходил между компаниями вместе со своими должностями. Большинство фирм по адресу регистрации было не найти, максимум — вывески на офисах, где никто по факту не работал.

В комментариях вижу «добрые советы» — брать разный персонал, использовать разные номера телефонов, как будто это могло на что-то повлиять в ситуации Елены Блиновской.

ФНС вместе Росфинмониторингом уже в 2023-м разработала методику выявления таких случаев и взялась за инфобизнес всерьез.

Опасная статья для дробильщиков — 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК «Легализация (отмывание) доходов».

Государство ищет деньги, а налоговые и другие проверки будут ужесточаться. Есть огромный риск, что счета заблокируют, деньги заставят вернуть, а сверху — оштрафуют. Елена далеко не единственный кейс за последнее время, налоговая постепенно постучит в дверь каждому.

Тем временем Путин намекнул: готовимся к налоговой амнистии, «отбеливаем» дробление бизнеса и ждем проверок

Напомню, в конце февраля Путин предложил вывести бизнес из тени и подумать об амнистии для «дробящихся» предпринимателей. Я уже разбирал намеки Президента. Судя по сигналам, начались реальные телодвижения для выполнения поручений.

Во-первых будет введен уведомительный механизм: вы сообщаете о дроблении, и желании работать в белую. Вас за это не наказывают.

Звучат и здравые предложения сделать онлайн-сервис, позволяющий бизнесу провериться на наличие признаков дробления. В целом, сигналы — положительные, но когда это будет неясно, налоговая свою деятельность не останавливает, а это значит, что вас могут проверить в самое ближайшее время.

Что делать владельцу бизнеса сейчас?

Несмотря на оптимизм все еще неясно, как без штрафа и «уголовки» перейти от раздробленности к белой схеме.

Рекомендую изучить налоговую отчетность и договоры с поставщиками всех ваших ИП-шек. Это займет уйму времени, и чем раньше начнете — тем выше вероятность, что успеете подготовиться к изменениям законов.

Сейчас идеальное время завести налогового юриста и встроиться в грядущую налоговую амнистию! Уверяю, легальные, а главное эффективные способы оптимизации налогов есть.

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После пряника будет кнут, и налоговые проверки усилятся, а штрафы — ужесточатся.

Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev