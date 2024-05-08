₽ Заказать рекламу
Павел Патрикеев
Самозанятые

Все что вам нужно знать о штрафах за работу с самозанятыми. Реальный опыт юриста

Разберу на примере реальных  судебных дел, как предприниматели «попадают» на штрафы за работу с самозанятыми и теряют миллионы. Отвечу на 3 самых популярных вопроса и развею мифы.

Привет, я налоговый юрист для бизнеса и СЕО «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев.

1. Как налоговая вычисляет и штрафует бизнес? 

Во время скоринговой проверки инспекция в режиме реального времени отслеживает активность компании и переводит ее в баллы. Если их сумма выше «зеленой» зоны, инспекторы попросят вас объяснить — не занижаете ли вы с помощью договор ГПХ налоговую базу, уходя от выплат НДФЛ и взносов в фонды. Так случилось и у нашего клиента.

Прошлой осенью суд Саратовской области насчитал компании “Фаворит” более 3,5 миллионов (!) рублей за подмену трудовых отношений на гражданско-правовые!

212 физлиц — самозанятых диспетчеров, логистов, грузчиков и сезонных рабочих в один день стали сотрудниками компании. Их обязали записать в штат. А владельца заставили отдать налоговой  3 174 728 рублей и начислили 540 790 рублей пени.

Как ФНС и суд принимают решение о переквалификации? Считайте совпадения с вашей компанией:

  • Проверили договоры с исполнителями, чтобы понять характер работы и выполнения услуг. Оказалось, что у заказанных услуг не было конкретного результата.

  • Факт регистрации в качестве самозанятого нескольких исполнителей в один день.

  • Отсутствие у самозанятых другого источника дохода, кроме как договор с ООО.

  • Деньги самозанятым уходили дважды в месяц, как зарплата. Фиксированный, постоянный характер выплат.

Это лишь 4 признака, на самом деле их больше — проверьте себя!

В этом деле ФНС даже приложила скриншот с Avito о вакансиях компании, которые совпадали с условиям в договорах ГПХ с исполнителями.

2. Может ли самозанятый сам пожаловаться на вас?

Да, однако ФНС не обязаны устраивать проверки по каждой жалобе. Более того, анонимный запрос на проверку ИП они проигнорируют. Поэтому пожаловаться на конкурентов не получится, даже если очень хочется.

У меня в работе было уже несколько дел с таким запросом, чаще всего это действующие работники - самозанятые,  которые по личным причинам захотели вот так насолить руководителю.

Моя рекомендация: если у вас есть спорные моменты в бизнесе, слабые договоры и парочка недоброжелателей, лучший вариант – это прикрыть тылы, особенно если ваш бизнес набирает обороты. Зависть штука страшная, потом удивляться будет поздно. Не стоит надеяться на человеческие отношения. Правильно составленные бумаги — это лучшая защита. Лучше если это понимание придет к вам без реальной ситуации и последствий.

3. Теперь всех самозанятых придется брать в штат?

К счастью, во всех этих бочках дегтя есть и приятная ложка меда. Не всегда отношения с самозанятыми – это сознательный уход от налогов в темную.

Порой достаточно грамотно составить договор, чтобы спать спокойно. Как это было с одним моим клиентом. Владелец успешной IT-фирмы вовремя обратился за консультацией и аудитом договоров компании с фрилансерами и самозанятыми.

Я помог найти все ошибки и опасные формулировки, составил новые договоры. 

С учетом того, что у фирмы было 38 таких договоров, наше сотрудничество помогло клиенту сэкономить миллионы рублей – целое состояние в виде штрафов и доначислений.

Будьте внимательны! Сейчас налоговая передает данные о платежах в инспекцию по труду (в каждом регионе она своя). И там точечно работают с каждым предпринимателем, каждой фирмой. 

Грамотные договоры помогут избежать проблем, даже если исполнитель, которому вы добросовестно оплачиваете его услуги, захочет сам «накатать» на вас. В случае интереса госструктур, вы будете в сильной позиции. 

Не ждите, пока нагрянет проверка! Обезопасьте свой бизнес прямо сейчас.

Как я работаю?

  • Вы отправляете мне текущие договоры, я — изучаю их на отклонения, а все опасные маркеры свожу в рекомендацию, которая включает и надежную схему расчетов с СМЗ.

  • Далее разработаю новый образец модульного договора для самозанятого или ИП по ролям вашей ниши: айтишника, маркетолога, дизайнера, повара, монтажника или водителя. Комплект включает договор + закрывающие документы.

По итогу у вас будет комплект под ключ, с которым вы сможете безопасно сотрудничать с фрилансерами + надежная схема работы с учетом последнего законодательства.

Остались вопросы ? - Отвечу в моем телеграм канале.

Комментарии

1
Маркировка товаров

Грядет очередной эксперимент по маркировке

C 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года Минпромторг планирует проведение эксперимента по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пользователи интернета

К 2036 году у 99% населения России будет интернет

Президент в качестве национальной цели обозначил увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к интернету.

Государственные ведомства

Зачем обращаются в Росреестр чаще всего: официальные данные

Росреестр отчитался, с какими вопросами чаще всего обращались заявители в 2023 году.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

Выручка малых технологических компаний должны вырасти в 7 раз

Для достижения национальной цели «Технологическое лидерство» президент поставил целевой показатель по росту выручки малых технологических компаний (МТК).

Названы приоритетные направления для развития новых технологий

Президент поставил задачу обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по ряду направлений.

Павел Патрикеев
Самозанятые

Все что вам нужно знать о штрафах за работу с самозанятыми. Реальный опыт юриста

Разберу на примере реальных  судебных дел, как предприниматели «попадают» на штрафы за работу с самозанятыми и теряют миллионы. Отвечу на 3 самых популярных вопроса и развею мифы.

1

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Проверки ФАС

6 основных инструментов ФАС по борьбе с недобросовестной конкуренцией

Антимонопольная служба подвела итоги работы по противодействию недобросовестной конкуренции за 2023 год.

Бесплатно с Увольнение

Увольнение с отработкой: что такое, как правильно оформить, образец заявления

Увольнение с отработкой — это не нормативное, а обиходное выражение. Корректнее говорить об увольнении по собственному желанию или расторжении трудового договора по инициативе работника. Но важнее не термины, а правильное оформление.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Microsoft создала нейросеть для спецслужб, Ozon сгенерирует фото одежды на моделях, а в Москве продают мангал за 350 тысяч

Подготовили обзор главных событий дня — 8 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Маркетплейсы

На Wildberries появился раздел с белорусскими товарами

Маркетплейс выделил целый раздел для сертифицированных белорусских товаров. Сейчас для заказа доступно 2,7 тысяч позиций.

Общество

Болгария не выдает россиянам шенгенские визы

С конца апреля визовые центры Болгарии начали принимать документы на оформление национальных виз по биометрии, но шенген все еще не выдают.

Наталия Лукина
HR

У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр

«Клерк» запустил telegram-канал с обсуждением трендов и тенденций в найме. Пригодится начинающим и опытным рекрутерам, а также всем, кто хочет работать в этой сфере. Подписывайтесь!

У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр
21

Разборы законов

1 280
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налог на прибыль

Шохин: повышение налога на прибыль должно затронуть не всю прибыль

Александр Шохин назвал дифференциацию по налогу на прибыль организаций справедливой и важной для развития страны.

5
Информационные технологии

Стало известно, кого будут активно переводить на российское ПО

Перевод организаций на российское программное обеспечение предусмотрен в рамках выполнения национальной цели, поставленной президентом.

Страховые взносы

Единственных учредителей ООО не будут освобождать от взносов на ОПС

В Минфин поступило предложение освободить от страховых взносов на ОПС директоров-единственных учредителей микробизнеса, которые к тому же – пенсионеры. Но Минфин ответил отказом.

Управление финансами

Что такое оборачиваемость активов и как ее рассчитать бухгалтеру

Чтобы бизнесу понимать, какую выручку приносит 1 рубль, вложенный в активы компании, нужно рассчитать коэффициент оборачиваемости активов.

Обзоры для бухгалтера

Налоговики требуют переделать декларации по УСН: доходы должны расти. 📉 «Ночной бухгалтер» № 1679

Если в декларации по УСН строка 113 меньше, чем 112, у налоговиков – разрыв шаблонов. Кредиты будут давать с разрешения родственников. Зарплата будет выше, жилплощадь – больше. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДФЛ

Малоимущих могут освободить от НДФЛ

Профсоюзы будут добиваться освобождения от НДФЛ прожиточного минимума и МРОТ.

3

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Антон Свирякин
Санкции 2022-2024

Нужно ли получать разрешение подкомиссии на ликвидацию российской организации с иностранным участником

Необходимо ли получать разрешение подкомиссии на ликвидацию российской организации (ООО или АО) с иностранным участником и какие трудности могут возникнуть у участников этой организации.

Интересные материалы

Государственные ведомства

Через 6 лет 99% госуслуг будут предоставлять в электронной форме

Президент поставил задачу увеличить к 2030 году до 99% долю предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

2