Все что вам нужно знать о штрафах за работу с самозанятыми. Реальный опыт юриста

Разберу на примере реальных судебных дел, как предприниматели «попадают» на штрафы за работу с самозанятыми и теряют миллионы. Отвечу на 3 самых популярных вопроса и развею мифы.

Привет, я налоговый юрист для бизнеса и СЕО «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев.

1. Как налоговая вычисляет и штрафует бизнес?

Во время скоринговой проверки инспекция в режиме реального времени отслеживает активность компании и переводит ее в баллы. Если их сумма выше «зеленой» зоны, инспекторы попросят вас объяснить — не занижаете ли вы с помощью договор ГПХ налоговую базу, уходя от выплат НДФЛ и взносов в фонды. Так случилось и у нашего клиента.

Прошлой осенью суд Саратовской области насчитал компании “Фаворит” более 3,5 миллионов (!) рублей за подмену трудовых отношений на гражданско-правовые!

212 физлиц — самозанятых диспетчеров, логистов, грузчиков и сезонных рабочих в один день стали сотрудниками компании. Их обязали записать в штат. А владельца заставили отдать налоговой 3 174 728 рублей и начислили 540 790 рублей пени.

Как ФНС и суд принимают решение о переквалификации? Считайте совпадения с вашей компанией:

Проверили договоры с исполнителями, чтобы понять характер работы и выполнения услуг. Оказалось, что у заказанных услуг не было конкретного результата.

Факт регистрации в качестве самозанятого нескольких исполнителей в один день.

Отсутствие у самозанятых другого источника дохода, кроме как договор с ООО.

Деньги самозанятым уходили дважды в месяц, как зарплата. Фиксированный, постоянный характер выплат.

Это лишь 4 признака, на самом деле их больше — проверьте себя!

В этом деле ФНС даже приложила скриншот с Avito о вакансиях компании, которые совпадали с условиям в договорах ГПХ с исполнителями.

2. Может ли самозанятый сам пожаловаться на вас?

Да, однако ФНС не обязаны устраивать проверки по каждой жалобе. Более того, анонимный запрос на проверку ИП они проигнорируют. Поэтому пожаловаться на конкурентов не получится, даже если очень хочется.

У меня в работе было уже несколько дел с таким запросом, чаще всего это действующие работники - самозанятые, которые по личным причинам захотели вот так насолить руководителю.

Моя рекомендация: если у вас есть спорные моменты в бизнесе, слабые договоры и парочка недоброжелателей, лучший вариант – это прикрыть тылы, особенно если ваш бизнес набирает обороты. Зависть штука страшная, потом удивляться будет поздно. Не стоит надеяться на человеческие отношения. Правильно составленные бумаги — это лучшая защита. Лучше если это понимание придет к вам без реальной ситуации и последствий.

3. Теперь всех самозанятых придется брать в штат?

К счастью, во всех этих бочках дегтя есть и приятная ложка меда. Не всегда отношения с самозанятыми – это сознательный уход от налогов в темную.

Порой достаточно грамотно составить договор, чтобы спать спокойно. Как это было с одним моим клиентом. Владелец успешной IT-фирмы вовремя обратился за консультацией и аудитом договоров компании с фрилансерами и самозанятыми.

Я помог найти все ошибки и опасные формулировки, составил новые договоры.

С учетом того, что у фирмы было 38 таких договоров, наше сотрудничество помогло клиенту сэкономить миллионы рублей – целое состояние в виде штрафов и доначислений.

Будьте внимательны! Сейчас налоговая передает данные о платежах в инспекцию по труду (в каждом регионе она своя). И там точечно работают с каждым предпринимателем, каждой фирмой.

Грамотные договоры помогут избежать проблем, даже если исполнитель, которому вы добросовестно оплачиваете его услуги, захочет сам «накатать» на вас. В случае интереса госструктур, вы будете в сильной позиции.

Не ждите, пока нагрянет проверка! Обезопасьте свой бизнес прямо сейчас.

Как я работаю?

Вы отправляете мне текущие договоры, я — изучаю их на отклонения, а все опасные маркеры свожу в рекомендацию, которая включает и надежную схему расчетов с СМЗ.

Далее разработаю новый образец модульного договора для самозанятого или ИП по ролям вашей ниши: айтишника, маркетолога, дизайнера, повара, монтажника или водителя. Комплект включает договор + закрывающие документы.

По итогу у вас будет комплект под ключ, с которым вы сможете безопасно сотрудничать с фрилансерами + надежная схема работы с учетом последнего законодательства.

Остались вопросы ? - Отвечу в моем телеграм канале.