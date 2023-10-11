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Банки

Кредитная карта помогает улучшить кредитную историю? Как это работает

Как можно использовать кредитную карту, чтобы поднять свой кредитный рейтинг в глазах банков.
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Ипотека — это вид кредита, при рассмотрении которого банки более лояльно относятся к кредитной истории или ее отсутствию, по сравнению с другими видами кредитов. Как минимум у банка в залоге будет недвижимость, поэтому они могут спать спокойно.

На одобрение ипотеки, помимо кредитной истории, влияет очень большое количество показателей… Это размер первого взноса, стаж на последнем месте, официальный доход или нет, размер дохода, наличие созаемщиков и т. д.

Если у потенциального заемщика никогда не было кредитов и кредитная история чистая, то можно не заморачиваться оформлением кредитной карты, а сразу попробовать подать заявку в 1-2 банка и получить решение. В худшем случае, если будут отказ, то на кредитную историю они практически не повлияют. А если будет одобрение, то оно, во-первых, действует обычно 3 месяца, а, во-вторых, ни к чему не обязывает.

Зато потенциальный заемщик сразу узнает свои шансы!) А если уж были проблемы с кредитной историей или получили отказы по ипотеке, то переходим к кредитной карте…

Можно использовать кредитную карту для наработки кредитной истории. Это довольно частая практика.

  1. Совершенно не обязательно оформлять карту в том банке, где планируете брать ипотеку. Бюро кредитных историй в РФ объединяет данные всех банков, поэтому кредитка открытая в одном банке будет видна другому банку при рассмотрении заявки.

  2. Даже если клиент планирует гасить всю задолженность по кредитке в грейс-период*, то банки при рассмотрении заявки увидят, как минимум то, что у клиента не было просрочек.
    *Грейс-период — беспроцентный период пользования кредитными картами

  3. Важно знать тот факт, что ряд банков при рассмотрении заявок на ипотеку учитывают лимит по карте при рассмотрении новой заявки. Учитывается обычно 5-10% от лимита. То есть, если карта на 300 000 рублей, то некоторые банки могут считать расходы потенциального заемщика по кредиту в размере 15-30 тыс рублей в месяц, а это в свою очередь сильно снижает возможную сумму одобренной ипотеки.

Поэтому если оформлять кредитку, то лимит нужно выбирать не большой. А если лимит существенный, то перед подачей заявки на ипотеку его можно снизить до минимума, чтобы банки при рассмотрении не учитывали данный лимит в ежемесячную финансовую нагрузку.

Вывод:

  • Если у потенциального заемщика никогда не было кредитов, то можно попробовать подать заявку на ипотеку сразу и для этого не надо оформлять кредитные карты

  • Если были проблемы с кредитной историей, то можно попробовать оформить кредитную карту, чтобы в течение 6-12 месяцев немного подправить кредитную историю

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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