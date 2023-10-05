Получить 1,3 млн рублей после покупки квартиры. Что такое налоговый вычет?

Для покупателя квартиры таких льгот, в основном, две:
Имущественный вычет на саму покупку
Вычет на проценты по ипотеке, если покупка была, соответственно, в ипотеку
В этой статье расскажу, что представляют собой эти виды вычетов, кто может ими воспользоваться и какие документы необходимы для их получения.
Как получить от государства 1,3 млн расскажу ниже, сохраним интригу...
а начнем с основной информации…
Что такое имущественный вычет?
Имущественный вычет — это возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который человек платит государству. Этот вычет предоставляется при покупке недвижимости, неважно в ипотеку или за свой счет… будь то квартира, дом или земельный участок под строительство жилого дома.
Максимальная сумма возврата по данному виду вычета составляет 260 тысяч рублей
Получить эту сумма можно в том случае, если:
Приобретенная недвижимость стоит от 2 и более млн рублей. 13% от 2 млн и будет 260 тыс.
Налоги, выплаченные с зарплаты в бюджет, должны перекрывать размер налогового вычета. Сумма налогов считаются за последние три года.
Пример:
Гражданин купил квартиру за 5 млн рублей. То есть, возможно получить максимальный вычет 260 тыс.
Он получает зарплату 100 тыс в месяц. Соответственно платит 100*13% = 13 тыс в месяц НДФЛ.
За последние 3 года размер уплаченного налога в казну составил 468 тыс рублей. То есть, размер налога перекрывает размер налогового вычета и можно получить все положенные 260 тыс рублей.
Видно, что необязательно должна быть астрономическая зарплата, чтобы получить от государства полную положенную выплату
Важно отметить, что имущественный вычет можно получить не только на саму покупку недвижимости, но и на расходы, связанные с ремонтом и отделкой, если они были предусмотрены договором купли-продажи. Также вычет доступен при строительстве частного дома, включая затраты на материалы и работы. Главное, всё правильно учесть и заполнить при подаче заявки в налоговый орган на получение вычета.
Кто может получить имущественный вычет?
Право на вычет имеют граждане РФ, которые официально трудоустроены и платят НДФЛ. Можно работать по найму, быть ИП или собственником бизнеса, главное, чтобы налоги выплачивались.
Есть нюанс, к сожалению, самозанятые не могут получить имущественный вычет!
Важно учесть, что вычет можно получить только один раз в жизни, однако если сумма вычета не использована полностью, остаток можно перенести на следующий год или даже на другие объекты недвижимости. Главное, чтобы объекты были приобретены после 1 января 2014 года, тогда правила переноса вычета работают.
Кроме того, существуют определенные ограничения в получении налогового вычета. Например, если жилье было приобретено за счет средств материнского капитала, социальных выплат или иных форм государственной поддержки, то на такие расходы вычет не предоставляется, так как это не деньги гражданина, а материальная помощь от государства. Здесь также важно все грамотно учесть при формировании заявки на получение вычета.
Также невозможно получить вычет, если сделка купли-продажи совершена между близкими родственниками.
Как получить имущественный вычет?
Для получения имущественного вычета необходимо собрать определенный комплект документов и подать их в налоговую инспекцию. Основные этапы процесса выглядят следующим образом:
🔸 Подготовка документов (базовый комплект):
Заявление на предоставление имущественного вычета
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость (например, договор купли-продажи, акт приема-передачи, свидетельство о регистрации права собственности)
Платежные документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции, банковские выписки)
Справка 2-НДФЛ от работодателя, подтверждающая доходы и удержанный НДФЛ
🔸 Подача документов:
Все собранные документы подаются в налоговую… их можно подать несколькими способами: лично в налоговую инспекцию, отправив по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
🔸 Рассмотрение заявки:
ФНС рассматривает заявку в течение трех месяцев. По итогам рассмотрения будет принято решение о предоставлении вычета либо отказе. В последние годы рассмотрение идет зачастую гораздо быстрее, укладываются в 1-2 месяца.
🔸 Возврат денежных средств:
Если вычет одобрен, то денежные средства будут переведены на счет в течение одного месяца после вынесения решения.
Налоговый вычет на проценты по ипотеке
Если покупка недвижимости идет в ипотеку, то помимо имущественного вычета, вы можете рассчитывать на дополнительный налоговый вычет на проценты по ипотечному кредиту. Этот вычет предоставляется на сумму 13% от фактически уплаченных процентов по кредиту, но не более 3 миллионов рублей потраченных на выплату процентов….
На примере проще показать… максимальный размер возврата по процентам составит 390 тысяч рублей (3 млн × 13% = 390 тыс.).
Вычет на проценты можно получать ежегодно, пока вы выплачиваете кредит, или же единовременно, собрав все справки за несколько лет. Стоит отметить, что данный вычет можно получить только на один объект недвижимости, но получать можно несколько раз пока не соберете весь лимит в 390 тыс. рублей.
Какие документы нужны для получения процентного вычета?
Для получения налогового вычета на проценты по ипотеке нужны следующие документы:
Кредитный договор
График платежей по кредиту
Выписка из банка, подтверждающая фактические выплаты по процентам
Те же документы, что и для имущественного вычета (декларация 3-НДФЛ, справка 2-НДФЛ и т.д.)
Процедура подачи документов аналогична процедуре получения имущественного вычета.
Важные моменты в получении налогового вычета
При получении обоих видов вычетов следует обратить внимание на некоторые нюансы:
🟢 Если жилье приобретается в совместную собственность (например, супругами), каждый из собственников имеет право на свой вычет, пропорционально своей доле в недвижимости.
Пример:
Представим семью, которая купила квартиру в Москве за 10 млн в ипотеку по ставке 15%, сумма кредита 8 млн. Квартира оформлена в собственность супругов по 50%, то есть, грубо доля по 5 млн рублей у каждого.
За первые два года семья выплатит по ипотеке около 2,5 млн рублей процентами.
В итоге сразу после покупки семья уже может претендовать на получение имущественного вычета по 260 тыс на каждого. Всего 520 тыс рублей.
Через пару лет можно получить выплату на уплаченные проценты (2,5 млн * 13%) = 325 тыс.
А затем за уплаченные проценты можно добирать вычеты пока общая сумма не достигнет 780 тыс рублей.
В итоге за несколько лет муж с женой смогут получить в совокупности до 1,3 млн рублей (2 имущественных вычета по 260 тыс, и 2 вычета на проценты по 390 тыс)
🟢 Если недвижимость приобреталась в рассрочку, вычет можно начать получать сразу после заключения договора купли-продажи, а не дожидаться полной оплаты.
🟢 Вычет можно получить не только на покупку готовой недвижимости, но и на строительство индивидуального жилого дома.
🟢 При подаче заявки в налоговую могут быть косяки с заполнением документов и предоставленными документами. Поэтому налоговая может отказать в получении вычета по формальным причинам. Так что к заполнению заявки надо относиться очень аккуратно.
Заключение…
Имущественный вычет и вычет на проценты по ипотеке — неплохая финансовая поддержка со стороны государства. Она помогают сократить расходы на покупку жилья и сделать этот процесс менее обременительным. Чтобы максимально эффективно использовать свои права можно обратиться к специалистам, которые помогут с подготовкой документов, расскажут, как получить максимально положенную сумму и будут от вашего имени общаться с налоговой.
🟢 Спасибо за внимание!
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