Получить 1,3 млн рублей после покупки квартиры. Что такое налоговый вычет?

Право на вычет имеют граждане РФ, которые официально трудоустроены и платят НДФЛ. Можно работать по найму, быть ИП или собственником бизнеса, главное, чтобы налоги выплачивались.

Есть нюанс, к сожалению, самозанятые не могут получить имущественный вычет!

Важно учесть, что вычет можно получить только один раз в жизни, однако если сумма вычета не использована полностью, остаток можно перенести на следующий год или даже на другие объекты недвижимости. Главное, чтобы объекты были приобретены после 1 января 2014 года, тогда правила переноса вычета работают.

Кроме того, существуют определенные ограничения в получении налогового вычета. Например, если жилье было приобретено за счет средств материнского капитала, социальных выплат или иных форм государственной поддержки, то на такие расходы вычет не предоставляется, так как это не деньги гражданина, а материальная помощь от государства. Здесь также важно все грамотно учесть при формировании заявки на получение вычета.

Также невозможно получить вычет, если сделка купли-продажи совершена между близкими родственниками.