Цифровые проверки работодателей. Как происходят и для чего нужны

Как надзор Государственной трудовой инспекции постепенно перетекает в дистанционный формат. Изначально на налоговый мониторинг перевели несколько крупнейших налогоплательщиков страны, а сегодня и другие крупные и средние компании — пока по желанию — могут выбрать такую форму контроля.

Тренд на удаленные проверки появился задолго до пандемии: еще в 2016 году в пилотном режиме стала применяться новая форма налогового контроля — налоговый мониторинг. Суть такого подхода заключается в том, что ФНС проверяет корректность расчета и уплаты налогов дистанционно, без проведения камеральных и выездных проверок.

Для этого компания открывает инспекторам доступ к своим информационным системам, где содержатся необходимые для контроля данные. Изначально на налоговый мониторинг перевели несколько крупнейших налогоплательщиков страны, а сегодня и другие крупные и средние компании — пока по желанию — могут выбрать такую форму контроля.

В 2016 году в пилотном проекте принимали участие семь организаций, в 2023 году налоговый мониторинг применяется в отношении уже 445 компаний.

Понятие дистанционного государственного контроля (надзора) закреплено в законодательстве в 2020 году — тогда был принят 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В статье 56 говорится, что инспекционный визит и выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. А в статье 96 объясняется, что такой мониторинг — это постоянное, опосредованное получение и анализ информации о деятельности граждан и организаций с использованием систем (методов) дистанционного контроля.

Цель такой процедуры — не наказывать за совершенные нарушения, а предупредить их, заранее указав на ошибки и дав время на их исправление. Пока мониторинг использует только ФНС, но закон не ограничивает сферы его применения.

В 2021 году руководитель Роструда Михаил Иванков рассказывал о «новой парадигме надзора», которая заключается в профилактике нарушений. В своем выступлении он обратил внимание на важность цифровизации этого процесса, а «дистанционный надзор и дистанционное взаимодействие с работодателями» назвал одной из приоритетных задач ведомства. Цифровые сервисы появились у Роструда еще в 2020 году.

Например, «Электронная проверка» помогает работодателям дистанционно взаимодействовать с инспекторами ГИТ и передавать документы, а «Электронный инспектор» — самостоятельно проверять нарушения в организации. Но это, конечно, не цифровые проверки, а лишь первые шаги на пути к ней. Базой для перехода на дистанционный контроль работодателей может стать распространение кадрового электронного документооборота (КЭДО).

Закон 377-ФЗ, принятый в конце 2021 года, легализовал применение цифровых документов во взаимоотношениях между работодателем и работниками. Теперь не нужно дублировать их на бумаге: все заявления, приказы, договоры, локальные нормативные акты за несколькими исключениями можно оформлять только в электронном виде. На август 2023 года, по моим оценкам, на КЭДО перешли больше 1 тыс. компаний, порядка 2 млн их работников подписывают все кадровые документы удаленно. При такой динамике в течение двух-трех лет большинство крупных и средних компаний будут использовать цифровые кадровые документы.

С 1 марта 2023 года введены унифицированные формы электронных кадровых документов: раньше компании могли оформлять их в любой форме, сейчас — в строго определенном формате и по одинаковой структуре. Это позволит автоматизировать проверки — данные из формализованных документов легче считывать и обрабатывать государственным системам.

Кадровый ЭДО можно вести с помощью специализированного ИТ-решения или на портале Работа в России — это государственная информационная система Роструда. В дорожной карте портала на 2023 год есть планы по разработке функций для проведения удаленного надзора. Закономерно, если сначала дистанционную форму контроля, например, мониторинг, станут применять крупнейшие работодатели страны, которые ведут кадровый ЭДО на портале Работа в России. Затем, как и в случае с налоговым мониторингом, на цифровые проверки трудовой инспекции смогут перейти и другие компании. Не вызывает сомнений, что в течение пяти-семи лет надзор в сфере трудовых отношений полностью перейдет в онлайн.

И это насущная потребность: объемы документов, которые может затребовать ГИТ во время проверки, бывают колоссальными. Чтобы доставить их в инспекцию иногда требуется грузовой автомобиль, не говоря про то, сколько времени и сил тратят на сбор документов кадровики, а инспекторы — на их обработку.

Цифровые проверки работодателей, во-первых, упростят и ускорят контрольно-надзорные мероприятия для всех участников — компаний и контролирующих органов. Во-вторых, при использовании такой формы контроля как мониторинг — позволят предупреждать нарушения: в этом случае инспекторы заранее сообщат об ошибках, дав время привести документы в порядок. И, в-третьих, повысят общий уровень добросовестности работодателей, так как скрыть нарушения при таком уровне открытости бизнеса практически невозможно.