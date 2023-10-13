Почему лучше купить товарный знак, чем зарегистрировать новый? 18 веских причин

Свой собственный бренд — это главный актив товарного бизнеса и услуг! В России защитить собственный бренд помогает государство, регистрируя торговую марку в Роспатенте. Товарный защищает интеллектуальную собственность компании и позволяет отличаться от конкурентов.

Стать владельцем собственной торговой марки может юридическое лицо, ООО или ИП, а также с 28 июня 2023 года физическое лицо. В связи с этим, кстати, вероятно направление огромного количества заявок в Роспатент от физических лиц, что приведёт к загрузке специалистов регистрирующего органа и увеличению сроков рассмотрения регистрации новых товарных знаков для всех заявителей.

Это лишь некоторые из возможных препятствий, с которыми вы можете столкнуться при регистрации товарного знака.

Но можно пойти другим путем и стать владельцем собственной торговой марки просто купив готовый товарный знак!

Преимущества такого решения перед новой регистрацией:

Нет риска отказа в регистрации; Экономите время на государственной регистрации товарного знака; Не тратите деньги на проверку уникальности перед регистрацией; Не тратите деньги на консультации патентного поверенного; Не тратите время и деньги на разработку товарного знака; Товарный знак уже зарегистрирован, действует и защищен законом; Проведена проверка юридической чистоты и уникальности, регистрация не будет оспорена и не нарушит права третьих лиц.

Покупая готовый товарный знак, вы избегаете всех рисков, связанных с регистрацией нового товарного знака, а рисков немало:

Конфликты с уже существующими товарными знаками: если ваш товарный знак совпадает или слишком похож на уже зарегистрированные товарные знаки, то в регистрации могут отказать из-за риска путаницы или смешения. Нарушение прав третьих лиц: если ваша идея или дизайн вашего товарного знака нарушает права третьих лиц (например, авторские права, патенты или торговые наименования), в регистрации может быть отказано. Неиспользование товарного знака: если вы не использовали свой товарный знак в течение определенного периода времени, регистрация может быть аннулирована. Некоммерческие обозначения: некоторые знаки, такие как названия государств, официальных организаций, слова, обозначающие меры веса, длины и т.д., не могут быть зарегистрированы как товарные знаки. Оспаривание со стороны третьих лиц: третьи лица могут оспорить вашу заявку на регистрацию товарного знака, если они считают, что это может привести к нарушению их прав. Технические требования: процесс регистрации товарного знака включает в себя выполнение определенных технических требований, таких как подача правильной заявки, оплата пошлин и т. Отсутствие уникальности: если ваш товарный знак слишком похож на уже зарегистрированный или заявленный товарный знак, регистрацию вашего знака могут отклонить из-за возможного нарушения прав существующего знака. Отсутствие различительной способности: Ваш товарный знак должен быть достаточно уникальным и различимым от других знаков в отрасли, чтобы его можно было зарегистрировать. Если ваш знак слишком общий или описательный, регистрация может быть отклонена. Нарушение общественного порядка или нравственности: если ваш товарный знак содержит материалы, которые противоречат общественному порядку, нравственности или порочат общественные ценности, он может быть отклонен. Международные ограничения: есть некоторые международные ограничения, которые могут влиять на регистрацию товарного знака, такие как конфликт с существующими зарегистрированными знаками или запреты на использование определенных символов или слов. Истечение срока действия: если ваша заявка на регистрацию товарного знака не будет завершена в определенный срок или вы не будете выполнять требуемые действия, регистрация может быть отклонена или аннулирована. Отсутствие использования: в некоторых юрисдикциях требуется предоставить доказательства использования товарного знака в коммерческой деятельности. Если вы не можете подтвердить использование знака в установленные сроки или задокументировать его до момента подачи заявки, регистрация может быть отклонена или аннулирована. Языковые преграды: в некоторых случаях может потребоваться представление документации на официальном языке страны, где вы подаете заявку на регистрацию. Если вы не говорите на этом языке или не можете обеспечить перевод документов, это может значительно затянуть процесс регистрации или привести к отклонению. Оспаривание со стороны третьих лиц: если третье лицо считает, что ваш товарный знак нарушает его права или противоречит его существующему знаку, они могут подать оппозицию против вашей заявки. В таком случае может потребоваться разрешение конфликта или решение в суде, что может затянуть процесс регистрации. Высокие затраты: регистрация товарного знака может потребовать определенных затрат на плату государственным органам или на услуги юриста. Высокие затраты могут быть препятствием для небольших бизнесов или частных лиц, у которых может быть ограниченный бюджет. Отсутствие доказательств не обмана: если в прошлом заявитель был признан виновным в мошенничестве или нечестной практике в отношении товарных знаков, это может повлиять на регистрацию нового товарного знака. Государственные органы защиты прав интеллектуальной собственности могут отказать в регистрации знака, основываясь на предыдущем поведении заявителя. Отсутствие территориальной охраны: регистрация товарного знака предоставляет вам права на использование и защиту знака только в той юрисдикции, где он зарегистрирован. Если вы планируете использовать свой знак на международном уровне, вам может потребоваться регистрация в разных странах или использование международной системы регистрации, такой как Мадридская система. Длительность процесса: регистрация товарного знака может занять значительное время. Процесс может включать подачу заявки, публикацию заявки для возможной оппозиции, оценку правомерности знака и проведение других процедурных шагов. В некоторых случаях регистрация может занять несколько месяцев или даже лет.

Это лишь некоторые из возможных препятствий, с которыми вы можете столкнуться при регистрации товарного знака. Важно обратиться к опытному юристу или консультанту по интеллектуальной собственности, чтобы получить подробные рекомендации и правовую поддержку в процессе регистрации вашего товарного знака.