Зачем в эру маркетплейсов разрабатывать интернет-магазин, кому он нужен?

Кажется, что маркетплейсы полностью закрывают потребность в поддержке своего ресурса и позволяют продавать товары без создания интернет-магазина. Но на практике всё не так радужно. Что же не так с маркетплейсами? Давайте разбираться.

Популярность маркетплейсов сегодня очевидна. Про них не слышал только тот, у кого нет доступа в интернет. И их популярность у потребителя вполне оправдана: Wildberries и Ozon — лидеры по количеству, частоте и объему продаж. Для многих эти маркетплейсы стали самыми популярными местами для совершения покупок. Ассортимент маркетплейса значительно шире, чем ассортимент любого интернет-магазина, а доступность точек самовывоза делает взаимодействие с маркетплейсами удобнее и быстрее, чем поход в магазин.

Поведение потребителей естественным образом влияет и на предпринимателей. В качестве преимуществ маркетплейсов продавцы отмечают легкий старт продаж с низким порогом входа и мгновенный доступ к широкой аудитории покупателей, а также отсутствие необходимости в техническом обслуживании ресурса. По данным Тинькофф eCommerce, со второго квартала 2021 года по второй квартал 2022 года количество продавцов, которые работают на маркетплейсах, выросло почти в три раза.

Текущая ситуация на маркетплейсах и на рынке ecom в целом

По данным Data Insight за май 2023, объем продаж и количество онлайн заказов с каждым годом продолжает увеличиваться.

Доля заказов на маркетплейсах Wildberries и Ozon от всех онлайн-заказов также продолжает расти:

Сегодня потребители все больше отдают предпочтение онлайн-каналам покупки. Вместе с этим количество используемых каналов продолжает увеличивается. И к уже известным нам интернет-магазинам и маркетплейсам добавляются соцсети, мессенджеры и сайты объявлений. Это не может не влиять на поведение продавцов.

Так, доля продавцов, которые наряду с маркетплейсами для продаж используют собственные офлайн-магазины и социальные сети уменьшается. А вот количество продавцов, прибегающих к использованию классифайдов и омниканальных магазинов, увеличивается:

Основные проблемы маркетплейсов для продавцов

Несмотря на удобство использования и возможности, которые предоставляют маркетплейсы, есть определенные проблемы, которые делают использование маркетплейса не таким привлекательным.

По результатам исследования Тинькофф основными проблемами продавцовна маркетплейсах являются:

сильная конкуренция,

проблемы с продвижением товара на площадке,

высокие комиссии,

недостаток открытой аналитики по продажам на маркетплейсах, анализа ниш и конкурентов.

К перечисленным выше проблемам можно добавить еще несколько:

Продавцы не знают своего клиента «в лицо», а значит нельзя развиваться и проводить маркетинговые кампании в формате рассылок, дополнительных предложений к праздникам или событиям самой компании. Полная зависимость от политики маркетплейса: если комиссия со стороны платформы увеличится, продавцу придется с этим смириться.

Но несмотря на все это, маркетплейсы остаются отличной площадкой, выбор в сторону которой часто делают небольшие бизнесы и начинающие предприниматели, которые только пробуют себя в ecom сфере или точно уверены, что сайт им сейчас не нужен. По мере развития профиля компании на маркетплейсе может возникнуть потребность в масштабировании и расширении.

Давайте рассмотрим основные «звоночки», по которым можно понять, что маркетплейса для вашего бизнеса будет недостаточно.

Когда интернет-магазин лучше, чем маркетплейс?

Каким бы классным не был маркетплейс, не в каждой ситуации он будет действительно эффективным и выгодным решением. Ниже примеры ситуаций, в которых лучше отдать предпочтение интернет-магазину:

Вы придерживаетесь «элитарного» позиционирования. Некоторые считают, что отсутствие товара на маркетплейсах говорит об его элитарности и эксклюзивности, в то время как присутствие, наоборот «удешевляет» представление о товаре. Создание собственного интернет-магазина позволяет подчеркнуть вашу уникальность и выстроить сильную брендовую идентичность. Вам критично важно иметь возможность настраивать и отслеживать события в поведении пользователей, а также иметь полную аналитику. Собственный интернет-магазин позволяет создать уникальное и удовлетворяющее потребности вашей целевой аудитории онлайн-пространство. Вам важно иметь полный контроль над ценами и акциями со своими товарами, чтобы управлять маркетинговыми стратегиями, сезонными скидками, лояльностью. Вы хотите развиваться и масштабироваться. Собственный интернет-магазин позволяет активно развивать и укреплять свой бренд на рынке через дизайн, уникальный тон-оф-войс и персонализированный контент. Вы не хотите отдавать деньги маркетплейсам. Продажи на маркетплейсе обычно сопровождаются комиссиями и сборами, которые могут значительно снижать маржу. В собственном интернет-магазине такой статьи расходов нет (но есть другие).

Важно помнить, что создание и поддержание собственного интернет-магазина требует инвестиций в разработку, маркетинг и обслуживание, поэтому прежде чем принять окончательное решение необходимо взвесить все «за» и «против», чтобы учесть все аспекты бизнес-стратегии.

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