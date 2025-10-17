Курсы валют стали точнее, игры переехали, а «Избранное» стало умнее. Неделя игр для бухгалтера

💰 Курсы валют стали актуальнее
Мы ускорили обновление данных с ЦБ РФ. Теперь курс на главной странице всегда максимально точный и свежий — вы видите актуальную информацию без задержек.
🏅 Новые атрибуты для подписчиков Клерк.Плюс
Теперь у подписчиков Клерк.Плюс, как и у Премиума, есть специальные визуальные отметки — плашка и обводка у аватара. Ваш статус виден в ленте комментариев и на других страницах сайта.
📌 Инструменты теперь можно добавлять в «Избранное»
Любимые инструменты всегда под рукой! Теперь в «Избранное» можно добавлять не только материалы, но и игры, калькуляторы, календари — всё, что нужно для работы. Достаточно одного клика, чтобы собрать свою коллекцию полезных инструментов.
🎮 Игры переехали в отдельный раздел
Нашим играм стало тесно среди инструментов, поэтому мы создали для них специальный дом! Все игры теперь живут в новом разделе:
Найдете здесь 6 игр, два тренажера и пару тестов. Раздел постоянно пополняется.
Добавили новые игры:
Тетрис - версия для бухгалтера
Обновили: Онлайн-игра «Сапер»
Добавили новые тесты:
Тест для бухгалтера: как правильно определить тип предпринимателя
Шуточный тест для бухгалтера - какое ты животное?
📱 Улучшили мобильный редактор комментариев
Обновили интерфейс написания комментариев на телефонах — теперь общаться на ходу ещё удобнее.
🐛 Исправили множество мелких ошибок
На этой неделе мы потушили несколько давних багов:
Пропало мерцание даты публикации в материалах
Кнопка «Загрузить ещё» больше не сбрасывает страницу вверх
Устранили другие неочевидные, но раздражающие баги.
🔍 Усилили SEO-потенциал сайта
Выполнили ряд технических работ по поисковой оптимизации — вскоре это поможет ещё большему количеству пользователей находить ответы на свои профессиональные вопросы на Клерке. Подробностями обязательно поделимся в отдельном материале.
Заключение
Спасибо, что остаётесь с нами! Напоминаем, что все ваши идеи и замечания мы читаем здесь — в разделе комментариев.
Комментарии9
Как всегда жара. Спасибо за пост и работу. Ксти, у меня в этом коменте не нажимается кнопка выбора смайлика в редакторе :-( )
Богдан, а Игры можно добавлять в Избранное? Или забыли?
7 игр! И уже 3 теста