Богдан Замковый
Интернет и IT
Курсы валют стали точнее, игры переехали, а «Избранное» стало умнее. Неделя игр для бухгалтера

Приветствуем, дорогие читатели! Разработка на Клерке не замедляется. Мы продолжаем улучшать сайт, чтобы вам было удобнее работать, учиться и даже отдыхать с нашими играми. Рассказываем о самых интересных обновлениях недели.

💰 Курсы валют стали актуальнее

Мы ускорили обновление данных с ЦБ РФ. Теперь курс на главной странице всегда максимально точный и свежий — вы видите актуальную информацию без задержек.

🏅 Новые атрибуты для подписчиков Клерк.Плюс

Теперь у подписчиков Клерк.Плюс, как и у Премиума, есть специальные визуальные отметки — плашка и обводка у аватара. Ваш статус виден в ленте комментариев и на других страницах сайта.

📌 Инструменты теперь можно добавлять в «Избранное»

Любимые инструменты всегда под рукой! Теперь в «Избранное» можно добавлять не только материалы, но и игры, калькуляторы, календари — всё, что нужно для работы. Достаточно одного клика, чтобы собрать свою коллекцию полезных инструментов.
Перейти в «Избранное»

🎮 Игры переехали в отдельный раздел

Нашим играм стало тесно среди инструментов, поэтому мы создали для них специальный дом! Все игры теперь живут в новом разделе:
Открыть раздел игр

Найдете здесь 6 игр, два тренажера и пару тестов. Раздел постоянно пополняется.

Добавили новые игры:

Добавили новые тесты:

📱 Улучшили мобильный редактор комментариев

Обновили интерфейс написания комментариев на телефонах — теперь общаться на ходу ещё удобнее.

🐛 Исправили множество мелких ошибок

На этой неделе мы потушили несколько давних багов:

  • Пропало мерцание даты публикации в материалах

  • Кнопка «Загрузить ещё» больше не сбрасывает страницу вверх

Устранили другие неочевидные, но раздражающие баги.

🔍 Усилили SEO-потенциал сайта

Выполнили ряд технических работ по поисковой оптимизации — вскоре это поможет ещё большему количеству пользователей находить ответы на свои профессиональные вопросы на Клерке. Подробностями обязательно поделимся в отдельном материале.

Заключение

Спасибо, что остаётесь с нами! Напоминаем, что все ваши идеи и замечания мы читаем здесь — в разделе комментариев.

