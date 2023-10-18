Что будет в фокусе ЦБ ближайшие два года: ЦБ опубликовал стратегию развития до 2026 года

ЦБ опубликовал стратегию развития финансовых рынков РФ (https://cbr.ru/Content/Document/File/155957/onrfr_2024-26.pdf) с планами до 2026 года.

Появление в СБП онлайн-платежей в бюджет — для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин.

Поэтапное внедрение цифрового рубля и развитие инфраструктуры. В том числе, для оплаты по динамическим QR-кодам, переводов между юрлицами и бюджетирования.

Развитие цифровых прав как инструментов инвестиций: идентификация клиентов, продукты и сервисы на основе ЦФА, инфраструктура для обращения.

Регулирование цифровых прав — в том числе, вопросы налогообложения и ответственность за незаконный оборот. Чтобы бизнес мог создавать инновационные решения, а люди — бесшовно и удобно получать услуги.

Создание единой точки доступа для проверки сведений об абоненте по номеру телефона и идентификатору устройства.

Регулирование оборота данных на финансовом рынке, в том числе, обезличенных персональных данных и кредитных историй.

Развитие инфраструктуры цифрового профиля как единого окна по обмену данными для предоставления финансовых продуктов и услуг.

Трансформация системы внешнеторговых платежей и расчётов выделена в отдельный блок со своими инициативами, их мы разберём отдельно.

Основная ставка — на цифровые нацвалюты: рубль и, судя по всему, юань. У других «дружественных государств» рабочих CBDC пока нет.

С ними ЦБ планирует расширять взаимодействие через СПФС. Вчера по медиа радостно прокатилась новость, что число стран-партнёров достигло 15, а игроков — 550. Для сравнения, у SWIFT 140+ государств и тысячи участников. Ни о каком аналоге или даже сближении масштаба речи пока не идёт.

Также регулятор будет поддреживать открытие корсчетов российских банков у партнёров из дружественных стран.

Интересно, что международное продвижение «Мира» сопровождается припиской «а также поиск альтернативных решений» — видимо, договариваться о приёме российских карт слишком сложно.

Регулятор будет стимулировать открытие филиалов иностранных банков дружественных стран, чтобы поддержать развитие инвестиционного рынка за счёт нерезидентов и новых инструментов.

Отдельно упоминается тестирование цифровых прав и активов для трансграничных платежей. Кроме ЦФА речь может идти о криптовалютах — именно этот сценарий обычно упоминается при обсуждении их роли в экономике.

Валютные ограничения будут сниматься только в ответ на смягчение санкций. Решения будут приниматься индивидуально в зависимости от резидентства и валют.

Ограничения на движение капитала будут точечными, ЦБ намерен двигаться в сторону их отмены. Девалютизация будет набирать обороты.