Что будет в фокусе ЦБ ближайшие два года: ЦБ опубликовал стратегию развития до 2026 года

ЦБ опубликовал стратегию развития финансовых рынков РФ (https://cbr.ru/Content/Document/File/155957/onrfr_2024-26.pdf) с планами до 2026 года.
Что будет в фокусе ЦБ и, следовательно, у нас с вами ближайшие два года:
Развитие инфраструктуры цифрового профиля как единого окна по обмену данными для предоставления финансовых продуктов и услуг.
Расширение доступа ЦБ к государственным информационным системам.
Регулирование Открытых API и закрепление полномочий регулятора для широкого внедрения технологии.
Регулирование оборота данных на финансовом рынке, в том числе, обезличенных персональных данных и кредитных историй.
Создание единой точки доступа для проверки сведений об абоненте по номеру телефона и идентификатору устройства.
Регулирование экосистем с целью минимизации негативных последствий для конкуренции.
Регулирование цифровых прав — в том числе, вопросы налогообложения и ответственность за незаконный оборот. Чтобы бизнес мог создавать инновационные решения, а люди — бесшовно и удобно получать услуги.
Развитие цифровых прав как инструментов инвестиций: идентификация клиентов, продукты и сервисы на основе ЦФА, инфраструктура для обращения.
Формирование правовой основы для введения небанковских поставщиков платёжных услуг.
Внедрение ЕБС в финансовые, нефинансовые и государственные услуги. Особое внимание — сервисам биометрического эквайринга.
Поэтапное внедрение цифрового рубля и развитие инфраструктуры. В том числе, для оплаты по динамическим QR-кодам, переводов между юрлицами и бюджетирования.
Появление в СБП онлайн-платежей в бюджет — для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин.
Международное развитие «Мира», СБП, СПФС.
Трансформация системы внешнеторговых платежей и расчётов выделена в отдельный блок со своими инициативами, их мы разберём отдельно.
Как ЦБ будет справляться с внешнеполитическим давлением и развивать международные расчёты
Основная ставка — на цифровые нацвалюты: рубль и, судя по всему, юань. У других «дружественных государств» рабочих CBDC пока нет.
С ними ЦБ планирует расширять взаимодействие через СПФС. Вчера по медиа радостно прокатилась новость, что число стран-партнёров достигло 15, а игроков — 550. Для сравнения, у SWIFT 140+ государств и тысячи участников. Ни о каком аналоге или даже сближении масштаба речи пока не идёт.
Также регулятор будет поддреживать открытие корсчетов российских банков у партнёров из дружественных стран.
Интересно, что международное продвижение «Мира» сопровождается припиской «а также поиск альтернативных решений» — видимо, договариваться о приёме российских карт слишком сложно.
Регулятор будет стимулировать открытие филиалов иностранных банков дружественных стран, чтобы поддержать развитие инвестиционного рынка за счёт нерезидентов и новых инструментов.
Отдельно упоминается тестирование цифровых прав и активов для трансграничных платежей. Кроме ЦФА речь может идти о криптовалютах — именно этот сценарий обычно упоминается при обсуждении их роли в экономике.
Валютные ограничения будут сниматься только в ответ на смягчение санкций. Решения будут приниматься индивидуально в зависимости от резидентства и валют.
Ограничения на движение капитала будут точечными, ЦБ намерен двигаться в сторону их отмены. Девалютизация будет набирать обороты.
В то же время, ответственность за нарушения валютного законодательства в связи с санкциями будет максимально смягчаться.
Комментарии4
Борис МальцевфаундерКлерк
Печально
Владислав Савушкин
Большой брат следит за тобой😎
Борис МальцевфаундерКлерк
Ну как брат. Скорее, отчим )
Владислав Савушкин
В принципе, любой член "семьи" может осуществлять наблюдательные действия🙈