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Экономика России

Что будет в фокусе ЦБ ближайшие два года: ЦБ опубликовал стратегию развития до 2026 года

Смотрим в первую очередь на цифровизацию финансового рынка и платежные инструменты.
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Что будет в фокусе ЦБ ближайшие два года: ЦБ опубликовал стратегию развития до 2026 года

ЦБ опубликовал стратегию развития финансовых рынков РФ (https://cbr.ru/Content/Document/File/155957/onrfr_2024-26.pdf) с планами до 2026 года.

Что будет в фокусе ЦБ и, следовательно, у нас с вами ближайшие два года:

  1. Развитие инфраструктуры цифрового профиля как единого окна по обмену данными для предоставления финансовых продуктов и услуг.

  2. Расширение доступа ЦБ к государственным информационным системам.

  3. Регулирование Открытых API и закрепление полномочий регулятора для широкого внедрения технологии.

  4. Регулирование оборота данных на финансовом рынке, в том числе, обезличенных персональных данных и кредитных историй.

  5. Создание единой точки доступа для проверки сведений об абоненте по номеру телефона и идентификатору устройства.

  6. Регулирование экосистем с целью минимизации негативных последствий для конкуренции.

  7. Регулирование цифровых прав — в том числе, вопросы налогообложения и ответственность за незаконный оборот. Чтобы бизнес мог создавать инновационные решения, а люди — бесшовно и удобно получать услуги.

  8. Развитие цифровых прав как инструментов инвестиций: идентификация клиентов, продукты и сервисы на основе ЦФА, инфраструктура для обращения.

  9. Формирование правовой основы для введения небанковских поставщиков платёжных услуг.

  10. Внедрение ЕБС в финансовые, нефинансовые и государственные услуги. Особое внимание — сервисам биометрического эквайринга.

  11. Поэтапное внедрение цифрового рубля и развитие инфраструктуры. В том числе, для оплаты по динамическим QR-кодам, переводов между юрлицами и бюджетирования.

  12. Появление в СБП онлайн-платежей в бюджет — для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин.

  13. Международное развитие «Мира», СБП, СПФС.

Трансформация системы внешнеторговых платежей и расчётов выделена в отдельный блок со своими инициативами, их мы разберём отдельно.

Как ЦБ будет справляться с внешнеполитическим давлением и развивать международные расчёты

  1. Основная ставка — на цифровые нацвалюты: рубль и, судя по всему, юань. У других «дружественных государств» рабочих CBDC пока нет.

  2. С ними ЦБ планирует расширять взаимодействие через СПФС. Вчера по медиа радостно прокатилась новость, что число стран-партнёров достигло 15, а игроков — 550. Для сравнения, у SWIFT 140+ государств и тысячи участников. Ни о каком аналоге или даже сближении масштаба речи пока не идёт.

  3. Также регулятор будет поддреживать открытие корсчетов российских банков у партнёров из дружественных стран.

  4. Интересно, что международное продвижение «Мира» сопровождается припиской «а также поиск альтернативных решений» — видимо, договариваться о приёме российских карт слишком сложно.

  5. Регулятор будет стимулировать открытие филиалов иностранных банков дружественных стран, чтобы поддержать развитие инвестиционного рынка за счёт нерезидентов и новых инструментов.

  6. Отдельно упоминается тестирование цифровых прав и активов для трансграничных платежей. Кроме ЦФА речь может идти о криптовалютах — именно этот сценарий обычно упоминается при обсуждении их роли в экономике.

  7. Валютные ограничения будут сниматься только в ответ на смягчение санкций. Решения будут приниматься индивидуально в зависимости от резидентства и валют.

  8. Ограничения на движение капитала будут точечными, ЦБ намерен двигаться в сторону их отмены. Девалютизация будет набирать обороты.

  9. В то же время, ответственность за нарушения валютного законодательства в связи с санкциями будет максимально смягчаться.

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РУС

18 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    47 минут назад

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Девалютизация будет набирать обороты.

    Печально

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    45 минут назад

    Владислав Савушкин

    Создание единой точки доступа для проверки сведений об абоненте по номеру телефона и идентификатору устройства.

    Большой брат следит за тобой😎

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      44 минуты назад

      Борис МальцевфаундерКлерк

      Ну как брат. Скорее, отчим ) 

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        40 минут назад

        Владислав Савушкин

        В принципе, любой член "семьи" может осуществлять наблюдательные действия🙈

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