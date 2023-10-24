Санкции США лишили россиян главной площадки для покупки иностранных акций

СПБ Биржа - это основная площадка, на которой российские инвесторы могут торговать иностранными акциями. С ней работают и крупнейшие российские брокеры, в том числе «Тинькофф-инвестиции», БКС, «Финам». Скорее всего, владельцы иностранных акций смогут выйти из них, однако останется ли после этого у инвесторов в России возможность покупать иностранные акции через площадку в России – большой вопрос.

Детали. СПБ Биржа оказалась среди компаний, внесенных США в новый санкционный пакет. Биржа остановила торговлю российскими и иностранными ценными бумагами до 6 ноября.

Сразу после этого о том, что не проходит часть сделок, сообщил брокер «Тинькофф-Инвестиции». С похожими проблемами столкнулись клиенты БКС и «Финама».

Минфин США выдал генеральную лицензию на сворачивание операций СПБ Биржей до 31 января 2024 года. А это значит, что, скорей всего, у инвесторов будет возможность продать свои активы, пишут «Альфа-Инвестиции».

С 1 января 2023 года покупать акции компаний из «недружественных» стран могут только квалифицированные инвесторы. Это ударило по бизнесу СПБ Биржи, однако не остановило его полностью. По данным биржи, по итогам сентября объём сделок с иностранными бумагами на основных торгах составил 2,42 млрд долларов, что на 58% меньше аналогичного показателя за сентябрь 2022 года. Количество активных счетов инвесторов на основных торгах в сентябре превышало 124 тысячи.

Из комментариев, которые дают представители брокеров, не понятно, останется ли теперь у российских инвесторов возможность покупать американские и европейские акции через российские площадки. «Вопрос, что будет с иностранными акциями, в частности с американскими, пока остается открытым», – сказал «РБК Инвестициям» Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам».

Кроме СПБ Биржи, под новые санкции США попали более чем 150 структур и 37 физических лиц. Среди структур: