РУС
Логотип РУС
РУС

Санкции США лишили россиян главной площадки для покупки иностранных акций

Самым быстрым последствием введенных в четверг санкций США стало прекращение торгов иностранными акциями на СПБ Бирже.
26

СПБ Биржа - это основная площадка, на которой российские инвесторы могут торговать иностранными акциями. С ней работают и крупнейшие российские брокеры, в том числе «Тинькофф-инвестиции», БКС, «Финам». Скорее всего, владельцы иностранных акций смогут выйти из них, однако останется ли после этого у инвесторов в России возможность покупать иностранные акции через площадку в России – большой вопрос.

Детали. СПБ Биржа оказалась среди компаний, внесенных США в новый санкционный пакет. Биржа остановила торговлю российскими и иностранными ценными бумагами до 6 ноября.

  • Сразу после этого о том, что не проходит часть сделок, сообщил брокер «Тинькофф-Инвестиции». С похожими проблемами столкнулись клиенты БКС и «Финама».

  • Минфин США выдал генеральную лицензию на сворачивание операций СПБ Биржей до 31 января 2024 года. А это значит, что, скорей всего, у инвесторов будет возможность продать свои активы, пишут «Альфа-Инвестиции».

  • С 1 января 2023 года покупать акции компаний из «недружественных» стран могут только квалифицированные инвесторы. Это ударило по бизнесу СПБ Биржи, однако не остановило его полностью. По данным биржи, по итогам сентября объём сделок с иностранными бумагами на основных торгах составил 2,42 млрд долларов, что на 58% меньше аналогичного показателя за сентябрь 2022 года. Количество активных счетов инвесторов на основных торгах в сентябре превышало 124 тысячи.

  • Из комментариев, которые дают представители брокеров, не понятно, останется ли теперь у российских инвесторов возможность покупать американские и европейские акции через российские площадки. «Вопрос, что будет с иностранными акциями, в частности с американскими, пока остается открытым», – сказал «РБК Инвестициям» Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам».

Кроме СПБ Биржи, под новые санкции США попали более чем 150 структур и 37 физических лиц. Среди структур:

  • МГТУ им. Баумана,

  • строящийся завод по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2», благодаря которому к 2035 году Россия может занять 20% рынка СПГ (сейчас 8%),

  • Компании, связанные с производителем дрона «Ланцет», а также их владелец Александр Захаров и его семья,

  • компании из Турции, ОАЭ и Китая, которые помогали уклоняться от санкций.

РУС

РУС

18 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевфаундерКлерк

    За биржу и банки обидно

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Бесплатно с Воинский учет

Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
131
Бесплатно с Увольнение

Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс

Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.

Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс
108

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бесплатно с Воинский учет

Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18. 

Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
1,6 тыс.
Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
38
39,4 тыс.
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2023 года
643

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как свериться с налоговой по ЕНС в 2023 году. Мини–курс

Хотите избежать штрафов, недоимки и блокады расчетного счета — научитесь контролировать и сверять сальдо ЕНС. В мини-курсе рассказываем, как свериться с налоговой по ЕНС в 2023 году.

Как свериться с налоговой по ЕНС в 2023 году. Мини–курс
1
394
Бесплатно с Уставный капитал

Как внести уставный капитал на расчетный счет. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, Как внести уставный капитал на расчетный счет.

Как внести уставный капитал на расчетный счет. Мини-курс
1
311

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Здравствуйте! Руководство заключает 3-х сторонний договор. Мы - Заказчик, Исполнитель оказывает нам услугу по определению стоимости объекта оценки, и есть еще Плательщик, на которого возлагаются обяза

    Оплата за услуги третьим лицом

  • Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений в связи с камеральной проверкой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев, на основании абз.1 п.3 ст.883Налогового кодекса Российской Федера

    Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев
Бесплатно с Электронные подписи

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году
10,4 тыс.
Бесплатно с

Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
1,7 тыс.
Бесплатно с Подотчет, командировки

Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.

Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс
1,1 тыс.
Бесплатно с Воинский учет

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
1
1,7 тыс.
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5
3,2 тыс.
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
2
4 тыс.

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Бесплатно с УСН

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
975
Бесплатно с Декретный отпуск

Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
505
Бесплатно с Учет расходов

Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
620
Бесплатно с Увольнение

Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
1,2 тыс.
Бесплатно с Счета-фактуры

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
1
463
Бесплатно с Сальдо ЕНС

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
9
1,2 тыс.
Бесплатно с Бухгалтерский учет

Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
331